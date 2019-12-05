Son Dakika Haberleri: BolaWrap: ABD'de polisler Batman tarzı cihaz kullanmaya başladı
BBC
Son Dakika Teknoloji BolaWrap: ABD'de polisler Batman tarzı cihaz kullanmaya başladı - Son Dakika

BolaWrap: ABD'de polisler Batman tarzı cihaz kullanmaya başladı

6 saat önce

ABD'nin Los Angeles kentinde 200 polis, hedef alınan kişiyi iple bağlayan BolaWrap adlı bir cihazı kullanmak için eğitim alacak.

BolaWrap: ABD'de polisler Batman tarzı cihaz kullanmaya başladı, System.String[]

ABD'nin Los Angeles kentinde 200 polis, hedef alınan kişiyi iple bağlayan BolaWrap adlı bir cihazı kullanmak için eğitim alacak.

Cihaz 8 metre uzaklıktan atılan bir iple hedef alınan kişinin kollarını ve bacaklarını bağlayabiliyor.

Polisler böylelikle şüpheli şahısları güç kullanmadan gözaltına alabilmeyi umuyor.

İnsan hakları savunucuları ise cihazın kullanımı konusunda endişeli.

California eyaletindeki polislerin eğitiminin tamamlanmasının ardından Ocak ayında 90 günlük bir deneme süreci başlayacak.

LA Times'a konuşan Polis Şefi Carlos Islas "Polisler bu cihazı kullandığında ikinci bir hamle yapmaları için vakit kazanmış olacaklar. Hedef aldıkları kişi kaçınılmaz olarak hareket edemez hale gelecek. Bu uzun zamandır beklenen bir cihazdı" dedi.





Islas bu cihazın yalnızca özel koşullarda kullanılacağını söyledi ve buna örnek olarak hedef alınan kişinin akıl sağlığı sorunları yaşayan bireyler olduğu vakaları gösterdi.

ABD'de polisler, silahsız bireylere karşı kullandıkları şiddet nedeniyle eleştiriliyor.

BBC'ye konuşan İnsan Hakları İzleme Örgütü Kıdemli Araştırmacısı John Raphling, cihazın kötü kullanıma açık olduğunu söyledi:

"Bu tür cihazlar polisin daha az şiddet kullanacağı illüzyonunu yaratıyor. Ama gerçekte olan, şok cihazları ve diğer 'daha az ölümcül silahlarda' gördüğümüz gibi, polis şiddetinin yayılmasından başka bir şey değil.

"Polise daha fazla güç vermek yerine polisin ülkemizdeki rolüpnü sorgulamamız lazım."





Black Lives Matter (Siyahların Hayatları Önemlidir) hareketinden Adam Smith, bu cihazın en çok azınlıklara karşı kullanılmasını beklediklerini söyledi.

BolaWrap'ı geliştiren Wrap Technologies adlı şirket, ipin saniyede 156 kilometre hızla fırlatıldığını belirtiyor.

Şirketin internet sitesinde şüphelilerin hiçbir acı çekmeden hareket edemez hale getirildiği aktarılıyor.

Amerika Birleşik Devletleri, Los Angeles, Polis, Teknoloji

BBC
Haber Yayın Tarihi: 05.12.2019 06:25 
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