Bölge Bölge Türkiye Koronavirüs Haritası Yayınlandı! - Son Dakika

Bölge Bölge Türkiye Koronavirüs Haritası Yayınlandı!

Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı, bölge bölge Türkiye koronavirüs haritası yayınlandı. Yayınlanan haritada, coğrafi bölgelere ve İstanbul'a dair ayrıntılı veriler yer aldı.

Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı, bölge bölge Türkiye koronavirüs haritası yayınlandı. Yayınlanan haritada, coğrafi bölgelere ve İstanbul'a dair ayrıntılı veriler yer aldı. Haritanın yanı sıra daha birçok farklı istatistik ilk defa gün yüzüne çıktı. Sağlık Bakanlığı, Covid-19 Durum Raporu kullanımını başlattı. Raporda, Bölgelerin ve İstanbul'un koronavirüs vaka sayıları açıklandı. Yayınlanan verilerde vakaların çok büyük çoğunluğunun İstanbul'da olması dikkatleri çekti. İstanbul'dan sonra Türkiye'nin en yoğun bölgesi olan Ege'de ise beklenenin altında virüs olması gözlere çarptı. İstanbul sonrasında listenin ikinci sırasındaysa Güney Doğu Anadolu Bölgesi yer alıyordu.

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Bölge Bölge Türkiye Koronavirüs Sayıları


İstanbul 108.749

Batı Marmara 2.834

Ege 12.926

Batı Anadolu 15.181

Akdeniz 5.184

Orta Anadolu 3.010

Batı Karadeniz 4.746

Doğu Karadeniz 1.949

Kuzeydoğu Anadolu 2.126

Ortadoğu Anadolu 3.090

Güneydoğu Anadolu 16.813


Türkiye koronavirüs vakaları demografik dağılımları


Türkiyenin Covid-19 durum raporuna göre, bildirilen tüm vakaların yüzde 48i kadın, yüzde 52'si erkek. Bildirilen tüm bu vakalar arasında 14 bin 388'i 15 yaşın altındaki çocuklar (yüzde 7,3), 27 bin 199'u 15 ila 24 yaş arası (yüzde 13,7), 98 bin 32'si 25-49 yaş arası (yüzde 49,4), 36 bin 777'si 50-64 yaş arası (yüzde 18,5), 16 bin 672'si 65-79 yaş arası (yüzde 8,4) ve 80 yaş ile üstü 5 bin 215 kişi (yüzde 2,6). Bildirilen 1 vakada ise yaş bilinmiyor. En yüksek etki 80 yaş ve üstü kişilerde görüldü.


Türkiye koronavirüs ölüm oranları


Raporda, en düşük ölüm oranı 15-24 yaş grubu için yüzde 0,03 iken, en yüksek ölüm oranı 80 yaş ve üstü hastalar için yüzde 26,94 olarak kayda geçti. 28 Haziran itibarıyla Türkiye'de Covid-19 salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı 5 bin 97'ye ulaştı. Doğrulanan tüm vakalarda ölüm oranı ise yüzde 2,57 oldu.


Daha detaylı bilgiler için Sağlık Bakanlığı resmi COVID-19 sayfası ziyaret edebilir ve detayları öğrenebilirsiniz.

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Kaynak: Tamindir

Haber Yayın Tarihi: 02.07.2020 21:39 

Son Dakika Teknoloji Bölge Bölge Türkiye Koronavirüs Haritası Yayınlandı! - Son Dakika

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