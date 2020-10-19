Bolivya'da muhalefet, Morales'in adayının seçim galibiyetini kabul etti - Son Dakika

Bolivya'da muhalefet, Morales'in adayının seçim galibiyetini kabul etti

19.10.2020 20:09
Bolivya'da muhalefet, Morales'in adayının seçim galibiyetini kabul etti, System.String[]

BUENOS Bolivya'da düzenlenen genel seçimin resmi olmayan sonuçlarına göre ikinci olan Carlos Mesa, eski Devlet Başkanı Evo Morales'in adayı Luis Arce'nin seçimi ilk turda kazandığını kabul etti.

BUENOS Bolivya'da düzenlenen genel seçimin resmi olmayan sonuçlarına göre ikinci olan Carlos Mesa, eski Devlet Başkanı Evo Morales'in adayı Luis Arce'nin seçimi ilk turda kazandığını kabul etti.

Mesa, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, kendisine oy verenlere teşekkür ederek, "Muhalefetin lideri olacak ve Bolivya'yı onurlandıracağız." ifadesini kullandı.

Seçimin galibi Arce de Twitter'dan, "Bolivya halkının desteği ve güvenine minnettarız. Demokrasiyi yeniden inşa edeceğiz. İstikrarı ve sosyal huzuru yeniden sağlayacağız. Onurlu ve egemen bir şekilde gelişeceğiz." açıklamasında bulundu.

Bolivya'da dün düzenlenen genel seçimlerin resmi sonuçları açıklanmamasına rağmen, anket şirketlerinin açıkladığı resmi olmayan sonuçlara göre, daha önce Morales'in liderliğini yaptığı Sosyalizm Hareketi Partisi (MAS) geçerli oyların yüzde 53'ünü alarak ilk turda seçimin galibi oldu.

Yurttaş Birliği Partisi'nden (CC) eski Devlet Başkanı Carlos Mesa, geçerli oyların yüzde 30'unu, İnanıyoruz İttifakı'nın adayı aşırı sağcı Luis Camacho da yüzde 14'ünü aldı.

Mesa, 2019'daki seçimlerde de ikinci oldu

Geçen yıl düzenlenen seçimlerde de ikinci olan Mesa, "seçim sonuçlarının açıklanmasının durması ve seçimlerde hile yapıldığı" iddiaları nedeniyle taraftarlarını gösteri yapmaya çağırmıştı.

Şiddet olaylarına dönüşen ve Morales'in istifasıyla ülkeden çıkmasına kadar varan süreçte Camacho, babası Jose Luis Camacho'nun şiddet olaylarına müdahale edilmemesi için asker ve polisle anlaştığını itiraf etmişti.

Nüfusu 11 milyonu aşan Güney Amerika ülkesi Bolivya'da 7 milyon 300 binden fazla seçmen, pazar günü devlet başkanı ve yardımcısının yanı sıra 36 senatör ve 130 milletvekilini belirlemek için sandık başına gitti.

Bolivya seçim yasalarına göre, seçimin galibinin ilk turda kazanabilmesi için adaylardan birinin geçerli oyların yüzde 50'sini alması veya yüzde 40 oy alarak en yakın rakibine yüzde 10 fark atması gerekiyor.

Yüksek Seçim Mahkemesi, seçimden bir gün önce ön sayımın yapılmayacağını, yalnızca resmi sonuçların açıklanacağını ve bunun gecikebileceğini açıklamıştı.

Arce'ye bölge siyasilerinden tebrikler

Arjantin Devlet Başkanı Alberto Fernandez, Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, Küba Devlet Başkanı Miguel Diaz-Canel, Eski Brezilya Devlet Başkanları Lula da Silva ve Dilma Rousseff ile Eski Ekvador Devlet Başkanı Rafael Correa, seçim sonuçlarından dolayı Luis Arce'yi tebrik etti.

Fernandez, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Bolivya'da MAS'ın zaferi, sadece Latin Amerika'da demokrasiyi savunan bizler için iyi bir haber değil, aynı zamanda Bolivya halkının uğradığı saldırganlık karşısında bir adalet eylemidir." değerlendirmesinde bulundu.

Maduro da, Arce ile yardımcısı David Choquehuanca'nın fotoğrafını paylaşarak, "Büyük zafer. Bilinçli ve birlik olmuş Bolivya halkı, oylarıyla kardeşimiz Evo'ya yapılan darbeyi bozguna uğrattı." ifadesine yer verdi.

Morales'ten Bolivya'ya dönüş mesajı

Eski Devlet Başkanı Morales, resmi olmayan seçim sonuçlarının ülke içi ve dışında kabul görmesinin ardından basına açıklamalarda bulundu.

Morales, Bolivya'ya dönmek istediğinin altını çizerek, "Er ya da geç Bolivya'ya döneceğiz, bu bir tartışma konusu değil. Ülkeme dönüp, kendi bölgeme girmek en büyük dileğim ve bu bir zaman meselesi." dedi.

İstifasının ardından destekçilerinin muhalif geçici hükümete karşı düzenlediği gösteriler nedeniyle Bolivya'da Morales hakkında "ayaklanma, terörizm ve terörizmin finansmanı" suçlarıyla açılmış davalar ve tutuklama kararı bulunuyor.

Bolivya'daki kriz

Bolivya'da 20 Ekim 2019'daki tartışmalı seçimleri ilk turda kazanan Morales, hile iddialarıyla sokaklara çıkan muhaliflerin şiddet eylemlerine dönüşen protestoları, polisin isyanı ve ordunun çağrısının ardından 10 Kasım'da istifa etmiş ve siyasi sığınmacı olarak önce Meksika'ya, ardından da Arjantin'e gitmişti.

Bolivya Çokuluslu Yasama Meclisinin üst kanadı Senatörler Meclisi Başkan Yardımcısı muhalif Jeanine Anez'in devlet başkanlığı görevine getirildiği ülkede, çoğunluğu yerlilerden oluşan Anez karşıtlarının günlerce süren protestolarında 30'dan fazla kişi hayatını kaybetmişti.

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- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Bolivya'da muhalefet, Morales'in adayının seçim galibiyetini kabul etti - Son Dakika

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