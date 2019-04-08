Bolşoy Tiyatrosu'nda Türk Operası "Troya" Sahnelendi
1 saat önce
- Bolşoy Tiyatrosu'nda Türk operası "Troya" sahnelendiMOSKOVA - Türkiye-Rusya Kültür ve Turizm Yılı'nın açılışı kapsamında Rusya'nın başkenti Moskova'daki dünyaca ünlü Bolşoy Tiyatrosu'nda Ankara Devlet Opera ve Balesi tarafından 'Troya Operası' sahnelendi.
- Bolşoy Tiyatrosu'nda Türk operası "Troya" sahnelendi
MOSKOVA - Türkiye- Rusya
Kültür ve Turizm Yılı'nın açılışı kapsamında Rusya'nın başkenti Moskova
'daki dünyaca ünlü Bolşoy Tiyatrosu'nda Ankara
Devlet Opera ve Balesi tarafından 'Troya Operası' sahnelendi.
Türkiye ve Rusya Federasyonu
'nda karşılıklı olarak ilan edilen 2019 Kültür ve Turizm Yılı kapsamında, Moskova'daki Bolşoy Tiyatrosu'nda Ankara Devlet Opera ve Balesi tarafından Troya Operası sahnelendi. Troya Operası, izleyiciler tarafından büyük ilgi gördü. Kültür ve Turizm Bakanı
Mehmet Ersoy ve Rusya Kültür Bakanı Vladimir Medinskiy de operayı izledi.
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 08.04.2019 11:54 Kaynak: İHA
Kapadokya Turizm Sezonuna Hızlı Girdi
Facebook Reklamları Artık Vergiye Tabi
Survivor Yarışmacısı Melisa'dan Aşk Tepkisi
Erdoğan, S-400 Tartışmalarına Son Noktayı Koydu: Bu İş Bitmiştir