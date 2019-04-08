Son Dakika Haberleri: Bolşoy Tiyatrosu'nda Türk Operası "Troya" Sahnelendi

Bolşoy Tiyatrosu'nda Türk Operası "Troya" Sahnelendi

1 saat önce

- Bolşoy Tiyatrosu'nda Türk operası "Troya" sahnelendiMOSKOVA - Türkiye-Rusya Kültür ve Turizm Yılı'nın açılışı kapsamında Rusya'nın başkenti Moskova'daki dünyaca ünlü Bolşoy Tiyatrosu'nda Ankara Devlet Opera ve Balesi tarafından 'Troya Operası' sahnelendi.

- Bolşoy Tiyatrosu'nda Türk operası "Troya" sahnelendi

MOSKOVA - Türkiye- Rusya Kültür ve Turizm Yılı'nın açılışı kapsamında Rusya'nın başkenti Moskova'daki dünyaca ünlü Bolşoy Tiyatrosu'nda Ankara Devlet Opera ve Balesi tarafından 'Troya Operası' sahnelendi.
Türkiye ve Rusya Federasyonu'nda karşılıklı olarak ilan edilen 2019 Kültür ve Turizm Yılı kapsamında, Moskova'daki Bolşoy Tiyatrosu'nda Ankara Devlet Opera ve Balesi tarafından Troya Operası sahnelendi. Troya Operası, izleyiciler tarafından büyük ilgi gördü.
Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Ersoy ve Rusya Kültür Bakanı Vladimir Medinskiy de operayı izledi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.04.2019 11:54 Kaynak: İHA

Türkiye, Rusya Federasyonu, Güncel
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