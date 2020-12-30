112 Acil Sağlık ekibine silahlı saldırı - Son Dakika

112 Acil Sağlık ekibine silahlı saldırı

30.12.2020 21:37

Bolu'da, 112 Acil Sağlık ekibi, rahatsızlanan yaşlı bir kadının yakınının silahlı saldırısına uğradı.

Bolu'da, 112 Acil Sağlık ekibi, rahatsızlanan yaşlı bir kadının yakınının silahlı saldırısına uğradı.

Alınan bilgiye göre, kent merkezinde görevli bir 112 Acil Sağlık ekibi, ihbar üzerine Köroğlu Mahallesi Can Sokak'ta yaşayan 82 yaşındaki hastaya müdahaleye gitti.

Sağlık ekipleri, kendilerini bekleyen yakınlarından hasta hakkında bilgi almaya çalıştığı sırada bir kişinin sözlü saldırısına uğradı.

Bunun üzerine sağlık ekipleri polise haber vererek ambulansın içinde emniyet mensuplarının gelmesini beklemeye başladı. Sağlık ekiplerine sözlü saldırıda bulunan kişi bu sırada tabanca ile ambulansa ateş etmeye başladı.

Olay yerinden uzaklaşarak Bahçelievler Polis Karakoluna giden sağılık ekipleri şahıs hakkında şikayetçi oldu.

Bolu İl Sağlık Müdürü Muhammed Emin Demirkol ile sağlık müdürlüğü yetkilileri de polis karakoluna gelerek saldırıya uğrayan sağlık personelinin durumunu öğrendi.

Olay yerine gelen polis ekipleri, sağlık ekiplerine ateş ettiği iddia edilen İ.E.E.'yi (32) gözaltına aldı.

Bölgede bulunan 7 adet kurusıkı tabanca mermi kovanının çevresini emniyet bandı ile çeviren ekipler, olayla ilgili soruşturma başlattı.

Öte yandan, hasta kadın 112 Komuta tarafından yönlendirilen başka bir ambulansla Bolu İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi Acil Servisine kaldırıldı.

Bolu İl Sağlık Müdürlüğü yetkilileri olayı doğrulayarak, "Beyaz Kod" verdiklerini ve adli sürecin takipçisi olacaklarını kaydetti.

112 Acil Sağlık ekibine silahlı saldırı
112 Acil Sağlık ekibine silahlı saldırı
112 Acil Sağlık ekibine silahlı saldırı
112 Acil Sağlık ekibine silahlı saldırı

Köroğlu, Polis, Bolu, 112, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel 112 Acil Sağlık ekibine silahlı saldırı - Son Dakika


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