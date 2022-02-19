Bolu'da "Agro-Ekolojik Yönetim Sistemi" proje toplantısı düzenlendi - Son Dakika

Bolu'da "Agro-Ekolojik Yönetim Sistemi" proje toplantısı gerçekleştirildi.

Bolu Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Küresel Çevre Fonu (GEF) tarafından desteklenen projeyle kentte ekosistem odaklı gıda üretimini teşvik ederek agro-ekolojik yönetim sisteminin geliştirilmesi kapsamında çalıştay düzenlendiği kaydedildi.

Çalıştaya, Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) Türkiye temsilcileri, Tarım Reformu Genel Müdürlüğü Tarımsal Çevre ve Doğa Kaynaklarını Koruma Daire Başkanı Dr. Ali Kılıç Özbek, Bolu İl Tarım ve Orman Müdürü İzzet Murat, GEF proje koordinatörü Hakkı Emrah Erdoğan ile Bolu ile ilgili kurum ve paydaş temsilcilerinin katıldığı ifade edildi.

Çalıştayın Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli tarafından 11 Ocak'ta açıklanan İklim Değişikliği ve Tarım Sonuç Bildirgesi'nde yer alan "Ekosistem Odaklı Gıda Üretim Modeli Oluşturulması" maddesine yönelik olarak GEF tarafından desteklenen ve Tarım Reformu Genel Müdürlüğünün ilk projesi olması bakımından ayrıcalıklı bir öneme sahip olduğu belirtildi.

Açıklamada, görüşlerine yer verilen Tarım ve Orman İl Müdürü İzzet Murat, "Proje kapsamında ilimizde yaklaşık 50 bin dekarlık alanda, ekosistem-odaklı tarımsal üretim modeli inşa edilecektir. Bu sayede yakın çevremizde örnek bir üretim modeli inşa ederek, Orta Asya ülkeleri ile tarımsal iş birliğimiz artacaktır. Aynı zamanda küçük ölçekli tarımsal işletmelerimiz güçlenirken su kaynakları ve toprak kirliliği önlenirken gübre dağıtım makinesi ve gübre çukuru yapımı gibi hibeler sağlanacaktır. İlimizde agro-ekolojik üretim modeliyle çevreye duyarlı üretimin yanı sıra ilimizin marka değerine de önemli katkı sağlayacaktır." değerlendirmesinde bulundu.