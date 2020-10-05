Bolu'da Azerbaycan Bayrağının yerine yeniden Türk Bayrağı dalgalanıyor - Son Dakika

BOLU Belediyesi'nce Azerbaycan'a manevi destek olmak amacıyla kentin birçok noktasından görülebilen Hisar Tepesi'nde 2 gün boyunca dalgalandırılan dev Azerbaycan bayrağı indirildi, direkte yeniden Türk Bayrağı dalgalanmaya başladı. Bolu Belediyesi'nce, Ermenistan'ın saldırılarına uğrayan Azerbaycan'a manevi destek verildi. Geçen Cuma günü Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın talimatıyla, kentin birçok noktasından görülen Hisar Tepesi'nde dev Azerbaycan bayrağı göndere çekildi. 40 metre yükseklikteki direğe çekilen dev bayrak 2 gün dalgalandı. Bayrak daha sonra indirilerek yeniden Türk Bayrağı dalgalanmaya başladı.