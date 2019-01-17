Son Dakika Haberleri: Bolu'da Eğitime Kar Engeli

Bolu'da Eğitime Kar Engeli

32 dakika önce

Bolu'da etkili olan kar yağışı nedeniyle Gerede, Mengen ve Mudurnu ilçelerinde bugün eğitime ara verildi.

Bolu'da Eğitime Kar Engeli, System.String[]
Bolu'da etkili olan kar yağışı nedeniyle Gerede, Mengen ve Mudurnu ilçelerinde bugün eğitime ara verildi.

Bolu Valiliğinden yapılan açıklamada, ilin bazı kesimlerinde dün başlayan ve aralıklara devam eden yağışın hayatı olumsuz etkilediği anlatıldı.

Yoğun kar yağışı dolayısıyla Gerede, Mengen ve Mudurnu ilçelerindeki okullarda bugün eğitime ara verildiği belirtildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 17.01.2019 09:54 Kaynak: AA

Mengen, Gerede, Bolu, Güncel
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