Bolu'da Eğitime Kar Engeli
32 dakika önce
Bolu'da etkili olan kar yağışı nedeniyle Gerede, Mengen ve Mudurnu ilçelerinde bugün eğitime ara verildi.
Bolu
'da etkili olan kar yağışı nedeniyle Gerede
, Mengen
ve Mudurnu
ilçelerinde bugün eğitime ara verildi.
Bolu Valiliğinden yapılan açıklamada, ilin bazı kesimlerinde dün başlayan ve aralıklara devam eden yağışın hayatı olumsuz etkilediği anlatıldı.
Yoğun kar yağışı dolayısıyla Gerede, Mengen ve Mudurnu ilçelerindeki okullarda bugün eğitime ara verildiği belirtildi.
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Haber Yayın Tarihi : 17.01.2019 09:54 Kaynak: AA
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