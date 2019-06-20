Bolu'da etkili olan sağanak

Bolu
'da gün içerisinde yağması beklenen sağanak için turuncu alarm verildi.
Bolu Valiliğinden yapılan açıklamada, gün içerisinde 15.00 ile 18.00 arasında yağması beklenen sağanak için turuncu alarm verildiği, kurum ve personelin teyakkuz halinde olduğu belirtildi.
Çarşamba günü 15: 10 ile 20: 30 saatleri arasında etkili olan yağışta metrekareye, Bolu merkezde 32.4, Bolu Dağında 22.8, Dörtdivan
Çetikoren Köyünde 81.6, Dörtdivan'da 27.7, Mudurnu
'da 27.4, Yeniçağa'da 25.2, Gerede
'de 10.8, Göynük
'de 1, Mengen
'de 10.9 ve Kıbrıscık'ta 4.4 kilogram yağış düştüğü ifade edildi.
Sağanağın su baskını
ve sele neden olduğunu ifade edildiği açıklamada, Bolu merkeze bağlı Tekkedere, Arıklar,, Kındıra,, Bozarmut
, Rüzgarlar, Çatakören,, Bakırlı, Baltalı, Çaygökpınar, Aşağıkuzören, Örencik
, Avşar, Aydıncık
Köyü ile Bahçelievler
, Sümer, İhsaniye
ve Tabaklar Mahallesi zarar gördüğü belirtildi.
Sağanağın ilçelerde de etkili olduğunu kaydedildiği açıklamada, Dörtdivan ilçesinde Çavuşlar Mahallesi, Çetikören ve, Yağbaşlar Köyü, Yeniçağa ilçesinde, Dereköy
, Aşağıkuldan, Yukarıkuldan, Eskiçağa Köyü ile Yeniçağa Sanayi Bölgesi ve D-100 kara yolunun etkilendiği ifade edildi.
Ekipler tarafından yapılan çalışma kapsamında, Dörtdivan Çetikören Köyünde, 70 yaşlarında evli çift,Yağdaşlar Köyünde, araç içinden 3 vatandaş, Bolu merkez Tekkedere Köyünde, 1 çoban, Rüzgarlar Köyünde, 1 vatandaş, sel içinde kalan 1 traktör kurtarılmış. Ayrıca menfezin taşması nedeniyle D-100 Karayolu
kısa bir süre kapanmıştır ve yapılan temizleme çalışması neticesinde yol tekrar trafiğe açıldığı, Bolu merkez Çatakören Köyünde, 3 büyükbaş, Tekkedere Köyünde 34 büyükbaş,Kındıra Köyünde 30 büyükbaş hayvan, Dörtdivan ilçesinde 20 bin kapasiteli bir ile bin kapasiteli bir kümeste kısmi zayiat olduğu bilgilerinin alındığı bazı ev, tarım arazileri, bahçeler ve meraların kısmen zarar gördüğü belirtildi.
Zararın tespiti için tarım sektörü için 6, meskenler için 4, yollar için 3 ekip tespit Komisyonu olarak görevlendirilmiş ve ekiplerin çalışmalara bağladığı kaydedildi
Afetle mücadele kapsamında Bolu Valiliği koordinasyonunda Bolu Belediyesi, Düzce Belediyesi İtfaiye
Müdürlüğü, Düzce Arama Kurtarma ekibi, İl Emniyet Müdürlüğü
, İl Jandarma Komutanlığı, İl Özel İdaresi, Dörtdivan İtfaiyesi, Yeniçağa, Gerede ve Dörtdivan Özel İdaresi, AFAD
, Orman Bölge Müdürlüğü, Karayolları, DSİ, Kızılay
Bolu Şubesi ve Bolu Mahalle Afet Gönüllülerinin ekip ve ekipmanları ile çalışmalarını sürdüğü kaydedildi.
Dörtdivan Çetikören köyünden Cemalettin Sakat (81), AA muhabirine yaptığı açıklamada, selin tarlalara, ekinlere zarar verdiğini, ekinleri yatırdığını, tarla bağ bahçe, bostanların ve patatesler gittiğini, zararın büyük olduğunu söyledi.