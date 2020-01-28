Bolu'da ikiz bebeklerin ölümüyle ilgili müfettiş görevlendirildi - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Bolu'da ikiz bebeklerin ölümüyle ilgili müfettiş görevlendirildi - Son Dakika

Bolu'da ikiz bebeklerin ölümüyle ilgili müfettiş görevlendirildi

6 saat önce

Bolu'da geçtiğimiz gün anne karnında ölen ikiz bebeklerle ilgili Sağlık Bakanlığı'nın olayın incelenmesi için görevlendirdiği müfettişler çalışmalarına başladı.

Bolu'da ikiz bebeklerin ölümüyle ilgili müfettiş görevlendirildi, System.String[]

Bolu'da geçtiğimiz gün anne karnında ölen ikiz bebeklerle ilgili Sağlık Bakanlığı'nın olayın incelenmesi için görevlendirdiği müfettişler çalışmalarına başladı.


Bolu'da, geçtiğimiz hafta sonu 5 aylık ikiz bebeklere hamile olan Güler Kılıç isimli kadın, karın ağrıları nedeniyle İzzet Baysal Devlet Hastanesi Kadın Doğum ve Çocuk Hastanesi'ne gitti. Genç kadına, muayenenin ardından böbrek taşı döküyor olabileceği gerekçesiyle serum takıldıktan sonra üroloji servisine gitmesi söylendi. Haftasonu olması nedeniyle üroloji servisine gidemeyen Güler Kılıç, geçtiğimiz Pazar günü gece saatlerinde rahatsızlanarak hastaneye götürüldü. Güler Kılıç'ın yapılan muayenesinde 5 aylık ikiz bebeklerinin anne karnında hayatlarını kaybettiği belirlendi.


Savcılık soruşturma başlattı


Aile, bebeklerinin ölümünde doktor ihmali olduğu gerekçesiyle hastane yönetimi ve doktorlardan şikayetçi oldu. Şikayet üzerine Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı olayla ilgili soruşturma başlattı. Anne karnında ölen bebekler ise, anne karnından alındıktan sonra Adli Tıp Uzmanı nezaretinde plasenta ve ikiz fetüsler formallenerek otopsi yapılmak üzere uygun şekilde İstanbul Adli Tıp Kurumu Morg İhtisas Dairesi'ne gönderildi.


Sağlık Bakanlığı müfettiş gönderdi


Yaşanan olayın ardından, Bolu İl Sağlık Müdürü Muhammed Emin Demirkol, konunun araştırılması için Sağlık Bakanlığı'ndan müfettiş talep etti. Demirkol'un talebi üzerine bakanlığın gönderdiği müfettişler sabah saatlerinde İzzet Baysal Devlet Hastanesi Kadın Doğum ve Çocuk Ünitesi'ne gelerek çalışmalarına başladı. - BOLU

Anne, Bolu, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.01.2020 02:08 Kaynak: İHA
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