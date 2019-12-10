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Son Dakika Güncel Bolu'da itfaiye erleri AA'nın 'Yılın Fotoğrafları' oylamasına katıldı - Son Dakika

Bolu'da itfaiye erleri AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

6 saat önce

Bolu'da itfaiye personeli, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Bolu'da itfaiye erleri AA'nın

Bolu'da itfaiye personeli, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

İtfaiye erleri Sercan Subay, Erkan Bayhan ve Yusuf Yirmili, AA muhabirlerinin çektiği fotoğrafları tek tek inceledi.

Subay, haber kategorisinde Burak Akay'ın " Çanakkale'de orman yangını" fotoğrafına, Bayhan da spor kategorisinde Mustafa Yalçın'ın "Millilerden asker selamı" başlıklı fotoğrafına, Yirmili ise yaşam kategorisinde Cem Genco'nun "Luceyn'in 'yüzü' Türkiye'de gülüyor" fotoğrafına oy verdi.

Fotoğrafların hepsinin ayrı güzellikte olduğunu ifade eden itfaiye eri Sercan Subay, AA'yı yaptığı çalışmalar nedeniyle tebrik ettiğini söyledi.

Bayhan ise, "AA'nın 2019 yılı ile ilgili yaptığı fotoğraf oylamasına katıldık. Bizi de memnun ettiler. AA'nın tüm çalışanlarına çalışmalarında başarılar diliyoruz." şeklinde konuştu.

Yirmili de AA çalışanlarının yurdun dört bir yanında ve dünyanın her yerinde özveri ile görev yaptığına dikkati çekerek, "AA'nın yaptığı oylamada Suriye'de evine bomba atılan çocuğun bulunduğu fotoğrafa oy verdim. AA muhabirlerine görevlerinde başarılar diliyorum." ifadesini kullandı.

İtfaiye, Bolu, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 10.12.2019 02:36 Kaynak: AA
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