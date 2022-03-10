Bolu'dan kısa kısa - Son Dakika

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Bolu'dan kısa kısa

10.03.2022 16:55
Bolu'dan kısa kısa

Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi'nde (BAİBÜ) eğitim gören yabancı uyruklu öğrencilere "Sosyal Uyum ve Yaşam Eğitimi" verildi.

Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi'nde (BAİBÜ) eğitim gören yabancı uyruklu öğrencilere "Sosyal Uyum ve Yaşam Eğitimi" verildi.

BAİBÜ Rektörlüğü, Uluslararası Öğrenci Koordinatörlüğü ve Öğrenci Dekanlığı'nın katkılarıyla Bolu İl Göç İdaresi Müdürlüğü tarafından düzenlenen bilgilendirme programında, uluslararası öğrencilere Türkiye'deki hakları, sosyal yaşam ve öğrenci ikamet izinleri konusunda bilgiler aktarıldı.

Üniversitenin Gölköy yerleşkesinde gerçekleştirilen programın açılışında konuşan Öğrenciler Topluluğu Başkanı Lancine Doumbia, kendisinin Fildişi Sahilleri'nden geldiğini ifade ederek, "Her zaman sizlerle bir araya gelmekten mutluluk duyuyoruz. Bolu İl Göç İdaresi Müdürlüğünün bugün burada olması bizler için çok önemlidir." dedi.

BAİBÜ Uluslararası Öğrenci Koordinatörü ve Öğrenci Dekanı Prof. Dr. İbrahim Kürtül ise değişik renklerin ve değişik coğrafyaların bir araya gelmesinin ve uluslararası öğrenci mentalitesinin paha biçilmez bir tecrübe olduğunu kaydetti.

Bolu İl Göç İdaresi Müdür Vekili İhsan Şeker de İl Göç İdaresi Müdürlüğü kapılarının uluslararası öğrencilere her zaman açık olduğunu belirtti.

Konuşmaların ardından Bolu İl Göç İdaresi Müdürlüğünün "Sosyal Uyum ve Yaşam Eğitimi" projesi kapsamında uluslararası öğrencilere, Türkiye'deki hakları, sosyal ve kültürel yaşama uyum ve öğrenci ikamet izinleri hakkında eğitim verilerek soruları cevaplandırıldı.

Mudurnu Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Başkanlığına Diker yeniden seçildi

Mudurnu Belediye Düğün Salonu'nda yapılan Mudurnu Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Başkanlığı Kongresi'nde mevcut başkan Hulusi Diker ile Metin Çahan yarıştı.

Toplam 128 üyenin kullandığı kongrede Diker 75, Çahan 52 oy aldı.

Yeniden başkan seçilen Diker, güzel bir seçim olduğunu ifade etti.

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Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Türkiye, Bolu, GÖÇ, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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