Boluspor-Galatasaray Maçının Oynanacağı Stat Karla Kaplandı
1 saat önce
ZİRAAT Türkiye Kupası'nda bugün saat 19.50'de Boluspor-Galatasaray maçının oynanacağı Bolu Atatürk Stadı karla kaplandı.
ZİRAAT Türkiye Kupası
'nda bugün saat 19.50'de Boluspor- Galatasaray
maçının oynanacağı Bolu Atatürk
Stadı karla kaplandı.
Bolu'da öğle saatlerinde aniden bastıran kar yağışının ardından kentte kar kalınlığı yaklaşık 15 santimetreye ulaştı. Kar
yağışı aralıksız sürerken, saat 19.50'de Ziraat Türkiye Kupası
son 16 turu ilk maçında Boluspor ile Galatasaray maçının oynanacağı Atatürk Stadyumu da karla kaplandı. TFF
yetkilileri stadyumun zemininde inceleme yaparken, meteorlojiden alınan bilgiye göre kar yağışının şiddetli şekilde süreceği öğrenildi. Maçın iptal olup olmayacağına saat 18.00- 19.00 gibi karar verileceği belirtildi.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
-Karşılaşmanın oynancağı stattan görüntüler
-Stattan detaylar
-Şehirden kar görüntüleri - Bolu
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Haber Yayın Tarihi : 15.01.2019 04:52 Kaynak: DHA
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