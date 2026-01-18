Boluspor, Sarıyer'e 1-2 Mağlup Oldu - Son Dakika
Spor

Boluspor, Sarıyer'e 1-2 Mağlup Oldu

Boluspor, Sarıyer'e 1-2 Mağlup Oldu
18.01.2026 18:39
Boluspor, 1. Lig'de Sarıyer'e 2-1 yenilerek 21. hafta maçından puansız ayrıldı.

Oğuzhan EKE/BOLU,

STAT: Atatürk Stadyumu

HAKEMLER: Oğuzhan Aksı, Furkan Ulu, Harun Terin

BOLUSPOR: Türker Dırdıroğlu, Ömürcan Artan, Işık Kaan Arslan (DK. 19 Can Arda Yılmaz (DK. 69 Rasheed), Kougba, Lima, Devran Şenyurt, Balburdia, Lico, Barış Alıcı (DK. 69 Mustafa Alptekin Çaylı), Doğancan Davas, Arda Usluoğlu

SARIYER: Furkan Akyüz, Cebrail Karayel, Metehan Mert, Djilobodji, Ömer Bayram, Emre Yeşilyurt (DK. 84 Fatih Kuruyurt), Camara (DK. 83 Eşref Korkmazoğlu), Silva, Regattin (DK.85 Traore), Kulasin, Eze

GOLLER: DK 45+1 Kougba (Boluspor), DK. 28 Camara, DK.64 Eze (Sarıyer)

SARI KARTLAR: DK. 88 Rasheed Akanbi, 90+5 Devran Şenyurt (Boluspor)

1'inci Lig'in 21'inci haftasında Boluspor, kendi sahasında ağırladığı SMS Grup Sarıyer'e 2-1 mağlup oldu.

21'inci dakikada Boluspor gole yaklaştı. Sol kanattan gelişen atakta Doğancan Davas topu ceza sahasına kaldırdı. Arda Usluoğlu'nun kafa vuruşunda, kaleye giden topa müdahale eden Furkan Akyüz, gole izin vermedi.

26'ncı dakikada, ağlara giden top, gol değeri kazanmadı. Sağ kanattan gelişen Sarıyer atağında, top Camara'ya aktarıldı. Kaleciyle karşı karşıya kalan Camara, topu ağlara gönderdi. Ancak gol ofsayt gerekçesiyle sayılmadı.

28'inci dakikada, Sarıyer öne geçti. Sağ kanattan Kulasin topa hızlı şekilde Boluspor ceza sahasına girdi. Pasını Camara'ya aktardı. Son dokunuşunu yapan Camara, topu ağlara gönderdi: 0-1.

45+1'inci dakikada Boluspor beraberlik golünü buldu. Lima, sol köşe gönderi önünden topu altıpasa gönderdi. Kougba, kimsenin dokunamadığı topa son vuruşu yaparak ağlara gönderdi: 1-1.

Maçın ilk yarısı 1-1 eşitlikle tamamlandı.

64'üncü dakikada Sarıyer öne geçti. Sarıyer sahasından gönderilen uzun pasta, Eze topla buluştu. Boluspor defansının arkasına geçmeyi başaran Eze, kaleciyle karşı karşıya kaldığı pozisyonda topu ağlara gönderdi: 1-2.

Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Boluspor, Sarıyer'e 1-2 Mağlup Oldu - Son Dakika

