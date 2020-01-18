Bombardımandan kurtulmak için dağın tepesine sığındılar - Son Dakika

Suriye'nin Halep ve İdlib kentlerinde ateşkese rağmen devam eden bombardımanın ardından güvenli bölgelere göçler sürerken, çok sayıda sivil ise dağlık taşlık arazilere kamp kurdu.



Son günlerde artan bombardımanların ardından Suriyeli siviller, Türkiye sınırlarına yakın birçok noktaya kurulan kampların dolu ve daha güvenli olması nedeniyle Harbedüş köyü yakınlarında dağın tepesine kamp kurdu. Soğuk hava ve zorlu arazi koşullarına rağmen yaşamlarını sürdüren Suriyeli sivillerden birçoğu kendi çabalarıyla çadır kurarken, çadırları olmayanlara da İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı yardımda bulunuyor.



Dağlık arazi bölgesi olan Harbedüş'te yaklaşık 314 çadırın kurulduğunu ve 3 bin civarı Suriyeli sivilin yaşadığını söyleyen İHH Suriye Çalışmaları Medya Sorumlusu Selim Tosun, "İdlib'in Güney kırsalındaki Mahret El-Numan ve çevresindeki yoğun bombardıman ve saldırılar nedeniyle 20 Aralık 2019'dan bu yana göç eden insanlar için İdlib şehir merkezine 15 kilometre mesafede bulunan Harbedüş bölgesinde 314 adet çadır kuruldu. Burada yaklaşık olarak 3 bin kişi yaşıyor. Bu insanlar çoğunlukla Mahret El-Numan ve çevresinden geldiler ve zor şartlar altında buraya ulaştılar. Bizde buraya gelen ailelere, çadır desteği, yakacak yardımı, soba yardımı, gıda paketleri ve hijyen paketleri desteğinde bulunduk ve bulunmaya devam ediyoruz. Çadıra bir alternatif olarak da Türkiye sınırına yakın bölgelerde briket ev inşaatı çalışmalarımız da devam ediyor. İnşallah en kısa sürelerde oralardaki inşaatları da tamamlayarak, buralarda çadırda yaşayan insanları oralara yönlendirip, en azından kalıcı bir hayata geçmelerini sağlamış olacağız" dedi.



Her koşula rağmen eğitim çalışmalarının sürdüğünü dile getiren Selim Tosun, "Harbedüş bölgesinde kurmuş olduğumuz bu kamp alanı içerisinde aynı zamanda derme çatma bir çadır içerisinde eğitim çalışmaları da devam ediyor. En kısa sürede bir okul binası inşa edip en azından çocukların daha nezih bir ortamda eğitim almalarını sağlayacağız. Bunun haricinde mobil sağlık aracımız buraya geliyor ve düzenli olarak burada yaşayan sivillere sağlık taraması gerçekleştiriyor. Yine ek olarak bölgede bir mescit alanı inşa edilip, burada da ibadetlerin gerçekleştirilmesi sağlanıyor" diye konuştu. - İDLİB