Bornova 1877, İzmir Çoruhlu'yu Yendi

26.01.2026 11:49
Bornova 1877, 90. dakikada Turan Ali'nin golüyle İzmir Çoruhlu'yu 1-0 yenerek 2'de 2 yaptı.

3'ÜNCÜ Lig 4'üncü Grup'ta deplasmanda İzmir Çoruhlu'yu 1-0 yenen Bornova 1877, 2'de 2 yaparak kümede kalma umutlarını artırdı. Düşme hattının averajla üzerinde yer alan İzmir ekibinde galibiyet golünü 90'ıncı dakika atan Turan Ali Demirci sahalara müthiş bir geri dönüş yaptı. Yaşadığı çapraz bağ sakatlığının ardından aylarca forma giyemeyen 23 yaşındaki oyuncu, 263 gün sonra sahalara döndü. Uzun ayrılığın ardından formasına kavuşan Turan Ali son dakikada attığı golle takımına altın değerinde 3 puanı kazandırdı. 15 puana yükselen İzmir temsilcisi bu hafta sonuncu Nazillispor'u konuk edecek.

Kaynak: DHA

Futbol, İzmir, Spor, Son Dakika

