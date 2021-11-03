Üye Girişi
Bornova'da 'emsal artışı' müjdesi - Son Dakika

Bornova'da 'emsal artışı' müjdesi

03.11.2021 09:32
Bornova'da 'emsal artışı' müjdesi

Bornova Belediyesi Kasım Ayı Olağan Meclis Toplantısı Bornova Belediye Başkanı Mustafa İduğ'un başkanlığında gerçekleşti.

Bornova Belediyesi Nikah Salonu'nda gerçekleşen oturumda. 30 Ekim 2020'de yaşanan İzmir depreminin ardından orta ve ağır binaların yeniden yapımı için "emsal artışı" kararı alındı. Ayrıca oturumda Bornovalı 2 şehidin adı ölümsüzleştirilirken tarım üreticilerine destek olmak için de Tarımsal Araç Makine Parkuru kurulması için önerge verildi.

Meclis gündeminde yer alan önerge ve komisyon raporlarının görüşüldüğü oturumda İzmir depreminin ardından ağır ve orta hasarlı olarak tespit edilmiş yapılar ile 1998 yılındaki yönetmelik öncesi ruhsat alan veya 6306 sayılı yasayla riskli kabul edilen yapılar için emsal artışı kararı alındı.Parsel bazında yüzde 20, ada bazında ise yüzde 30 olarak emsal artışı kararını içeren ilgili madde Meclis üyelerinin oybirliğiyle kabul edildi.

Oy birliği ile alınan karara teşekkür eden Başkan Mustafa İduğ, "Bayraklı Belediyemizin ardından depremden en çok etkilenen alan olarak bu kararın alınması çok önemliydi. Uygulama bütünlüğü içerisinde İzmir'i planlamak ve yönetmek çok değerlidir. İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin bu konuda kararını hepimiz sabırla bekleyeceğiz" dedi.

Bornova Meclis'inden çiftçilere müjde

Bornova Belediyesi ilçe sınırları içinde ikamet eden üreticilerin tarımsal ve hayvansal üretimlerine destek olmak, üretimi arttırmak ve yaygınlaştırmak amacıyla Bornova Ziraat Odası işbirliği ile Tarımsal Araç Makine Parkuru kurulacak. Kasım ayı Olağan Meclis toplantısında sunulan önerge ile işbirliği protokolü için ilk adım atıldı.

İlçede tarımsal üretimi desteklemek ve yeni işletmelerin kurulmasına sağlayarak mevcut işletmelere yardımcı olacak olan proje ile üreticiler, belirlenecek olan sembolik bir ücret karşılığında tarım makinelerini belediyeden kiralayabilecek. Oluşturulacak parkurda il etapta yem ezme ve kırma makinaları, traktör, römork, traktör kepçesi, çapa makinesi, ilaçlama makinesi ile 10 adet zeytin toplama makinesinin yer alması planlanıyor.

Şehitlere Vefa

Bornova Belediye Başkanı Dr. Mustafa İduğ, başkanlığında gerçekleşen Meclis Toplantısında, Mersin Mut ilçesinde 27 Temmuz 2020 tarihinde meydana gelen asker sevkiyatı sırasında olan kazada ağır yaralanan ve 9 Nisan 2021 günü şehit olan Şehit Tevfik Yasin Keser'in adı Pınarbaşı Kemalpaşa Mahallesi'nde bulunan Pınarbaşı Futbol Sahası'na verildi. 25 Temmuz 2015 tarihinde Diyarbakır Lice Karayolu'nun Kayacık Mevkiinde terör örgütü mensuplarına tuzaklanan patlayıcı maddenin infilak etmesi ve ardından yapılan silahlı saldırı sonucu şehit olan Jandarma Asb. Kad. Bşvş. İsmail Yavuz'un adı da Erzene Mahallesi'nde bulunan 116/15 sokak ve 116/16 sokak arasında bulunan parka verilmesi kararı da alındı.

Oybirliği ile kabul edilen kararlarla Bornovalı şehitlerin isminin Bornova sınırları içerisindeki yaşatılacağını belirten Başkan Mustafa İduğ, "Artık şehit haberleri almayalım. Teröre karşı ortak bir duruş sergileyip, bu güzel ülkede birlik ve beraberlik içerisinde yaşayalım" diye konuştu.

Kadın çiftçilere verdiği sözü tuttu

15 Ekim Dünya Çiftçi Kadınlar Günü'nde Çamiçi ve Yakaköy'de tarlada çalışan kadınları ziyaret ederek, ürünleri hakkında bilgi alan Başkan Mustafa İduğ, kadınlara verdiği sözü de tuttu. Kadınların tarlalarında yetiştirdikleri ürünleri alarak, Kasım Ayı Meclis Toplantısı'nda Meclis Üyelerine dağıttı.

Bornova Belediyesi, Mustafa İduğ, İzmir, Kasım, Güncel, Son Dakika

Kaynak: Bültenler

Son Dakika Güncel Bornova'da 'emsal artışı' müjdesi - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Son dakika: Kasım ayında kiralara yüzde 17,09 oranında zam yapılabilecek 10:26 Son dakika: Kasım ayında kiralara yüzde 17,09 oranında zam yapılabilecek Kadın yolcu, seyir halindeyken at yarışı izleyen taksiciyi kameraya aldı 10:17 Kadın yolcu, seyir halindeyken at yarışı izleyen taksiciyi kameraya aldı Twitch, kara para aklama iddialarını doğruladı! 150'den fazla yayıncı için düğmeye basıldı 10:11 Twitch, kara para aklama iddialarını doğruladı! 150'den fazla yayıncı için düğmeye basıldı
Pencereden düşerek öldüğü iddia edilen hemşire, sevgilisi tarafından aşağı atılmış 10:07 Pencereden düşerek öldüğü iddia edilen hemşire, sevgilisi tarafından aşağı atılmış Anderson Talisca, Fenerbahçe'ye gelmeye hazırlanıyor 09:41 Anderson Talisca, Fenerbahçe'ye gelmeye hazırlanıyor Fatih Aydın'ın iadesinde Fenerbahçelileri ayağa kaldıran görüntü! Rıdvan Dilmen çağrı yaptı 08:57 Fatih Aydın'ın iadesinde Fenerbahçelileri ayağa kaldıran görüntü! Rıdvan Dilmen çağrı yaptı
Türkiye'nin savaş meydanlarındaki başarısı sonrası Putin kurmaylarına SİHA talimatı verdi 08:07 Türkiye'nin savaş meydanlarındaki başarısı sonrası Putin kurmaylarına SİHA talimatı verdi Cem Yılmaz'dan Osman Kavala ve Selahattin Demirtaş yorumu: Gizemli bir suçu varmış gibi gösterilmesini anlamıyoruz 07:27 Cem Yılmaz'dan Osman Kavala ve Selahattin Demirtaş yorumu: Gizemli bir suçu varmış gibi gösterilmesini anlamıyoruz

Son Dakika Haberleri
10:28 ABD'li senatörlerden ortalığı karıştıracak teklif: Türkiye'ye uygulanan CAATSA yaptırımı, Avustralya, Hindistan ve Japonya'ya uygulanmasın
10:26 Son dakika: Kasım ayında kiralara yüzde 17,09 oranında zam yapılabilecek
10:18 Tüm Türkiye merak ediyor! Hayatta kalabilen yılan bebeğin fotoğrafları
10:15 Ali Koç ve Vitor Pereira arasında gerilim yaşandı
10:08 Yemeğini yerken başına çarpan tenteyle neye uğradığını şaşırdı
10:07 Pencereden düşerek öldüğü iddia edilen hemşire, sevgilisi tarafından aşağı atılmış
10:06 Volkan Demirel'in eşinden Yeşilçam temalı doğum günü partisi
10:06 Son Dakika: Enflasyon ekim ayında yüzde 2,39 artarken, yıllık bazda yüzde 19,89 oldu
10:04 Bugünkü altın fiyatları! Gram altın ne kadar? Çeyrek ne kadar?
09:42 15 kızıl geyik avı davasında ara karar! Yürütme durduruldu
ABD'li senatörlerden ortalığı karıştıracak teklif: Türkiye'ye uygulanan CAATSA yaptırımı, Avustralya, Hindistan ve Japonya'ya uygulanmasın ABD'li senatörlerden ortalığı karıştıracak teklif: Türkiye'ye uygulanan CAATSA yaptırımı, Avustralya, Hindistan ve Japonya'ya uygulanmasın         
10:29
Tüm Türkiye merak ediyor! Hayatta kalabilen yılan bebeğin fotoğrafları Tüm Türkiye merak ediyor! Hayatta kalabilen yılan bebeğin fotoğrafları         
10:19
Ali Koç ve Vitor Pereira arasında gerilim yaşandı Ali Koç ve Vitor Pereira arasında gerilim yaşandı         
10:15
Volkan Demirel'in eşinden Yeşilçam temalı doğum günü partisi Volkan Demirel'in eşinden Yeşilçam temalı doğum günü partisi         
10:07
Son Dakika: Enflasyon ekim ayında yüzde 2,39 artarken, yıllık bazda yüzde 19,89 oldu Son Dakika: Enflasyon ekim ayında yüzde 2,39 artarken, yıllık bazda yüzde 19,89 oldu         
10:06
Bulgaristan'dan göç akınına önlem! Türkiye sınırına 350 asker gönderildi Bulgaristan'dan göç akınına önlem! Türkiye sınırına 350 asker gönderildi         
09:38
Not bırakıp intihar eden TÜBİTAK araştırmacısı kadının ölümündeki yeni detaylar Not bırakıp intihar eden TÜBİTAK araştırmacısı kadının ölümündeki yeni detaylar         
08:27
Farah Zeynep Abdullah, sevgilisiyle romantik pozunu sosyal medyadan paylaştı Farah Zeynep Abdullah, sevgilisiyle romantik pozunu sosyal medyadan paylaştı         
07:56
İsrail'den skandal paylaşım! Önce Erdoğan-Biden görüşmesini tiye aldılar, sonra İsrail'den skandal paylaşım! Önce Erdoğan-Biden görüşmesini tiye aldılar, sonra "siber saldırı" dediler         
07:21
CHP'li Aytuğ Atıcı, Biden'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik sözleri hakkında sert konuştu: Hadi oradan hoşt CHP'li Aytuğ Atıcı, Biden'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik sözleri hakkında sert konuştu: Hadi oradan hoşt         
22:30
Gizlilik kararı kaldırıldı, Reza Zarrab'ın ABD'de nasıl serbest kaldığı belli oldu Gizlilik kararı kaldırıldı, Reza Zarrab'ın ABD'de nasıl serbest kaldığı belli oldu         
22:15
Sarayburnu'nda Amerikan askerlerinin başına çuval geçirildi Sarayburnu'nda Amerikan askerlerinin başına çuval geçirildi         
18:05
16 yaşında anne olan kadın kızıyla yan yana geldi, görenler gözlerine inanamadı 16 yaşında anne olan kadın kızıyla yan yana geldi, görenler gözlerine inanamadı         
17:24
Bill Gates ve Jeff Bezos'un Bodrum'a gelme nedenleri ortaya çıktı Bill Gates ve Jeff Bezos'un Bodrum'a gelme nedenleri ortaya çıktı         
17:21
Kocasının patronuyla ilişkiye giriyor! Adam terfi üzerine terfi alıyor Kocasının patronuyla ilişkiye giriyor! Adam terfi üzerine terfi alıyor         
15:10
Konuşanlar'ın Hasan Can Kayası 2,5 yıllık aşk yaşadığı Sultan San'la ayrıldı Konuşanlar'ın Hasan Can Kayası 2,5 yıllık aşk yaşadığı Sultan San'la ayrıldı         
14:30
9 yaşındaki kız çocuğu 20 bin TL karşılığında 55 yaşındaki adamla evlendirildi 9 yaşındaki kız çocuğu 20 bin TL karşılığında 55 yaşındaki adamla evlendirildi         
14:14
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.11.2021 10:44:14. #1.11#
SON DAKİKA: Bornova'da 'emsal artışı' müjdesi - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement