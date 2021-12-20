Bornova'da Sınırsız şarkılar - Son Dakika

Bornova'da özel gece

Bornova Giritli Ve Mübadiller Derneği ile İzmir Film Televizyon Yapımcıları Derneği (İFTYD) işbirliğinde hazırlanan ve belgesel film gösterimi le söyleşinin yer alacağı etkinlik 21 Aralık Salı saat 20:00'de gerçekleşecek.

Altındağ Atatürk Sivil Toplum Kuruluşları Yerleşkesinde yapılacak gece

Giritli müzik topluluğu 'Yar Aman"ın hazırladığı 'Ada Sahillerinde Bekliyorum' belgesel film gösterimi ile başlayacak. Gösterimin ardından gurup Girit, Hanya'dan çevrim içi katılarak, seyirciler ile söyleşi yapacak. Tüm Bornovalıları bu özel geceye davet eden Bornova Belediye Başkanı Dr. Mustafa İduğ, "Özellikle Girit kökenli vatandaşlarımızın bu etkinlikte yanımızda göreceğimize eminim. Çünkü bu etkinlikle bize insanların mübadele yolculuğunu anlatacak" dedi.

"Yar Aman'

'Yar Aman'", Girit Hanya'da geleneğin ilerici unsurlarını koruyan açık bir müzik kolektifidir. Geleneksel müziğin tüm unsurlarını koruyarak, Yunanistan, Balkanlar ve Doğu Akdeniz'in daha geniş bölgesinin geleneksel müziği ile ilgilenen gurup, bu belgesel çalışması ile, halkların yüzleşmesini amaçlıyor. Şarkıların ulusal kimliklerle sınırlı olamayacağını söyleyen gurup, şarkıyı Yunanca, Türkçe Kürtçe ve Arapça olarak seslendirerek, şarkı üzerinden bir belgesel hazırlamışlar. Ada sahillerinde bekliyorum şarkısının yolculuğu temelinde, insanların da mübadele yolculuğunu ilişkilendiriyor.