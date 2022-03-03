Borsa İstanbul'da gong Hitit Bilgisayar için çaldı (1) - Son Dakika

Hitit Bilgisayar Hizmetleri AŞ'nin (Hitit) hisseleri, Borsa İstanbul'da işlem görmeye başladı.

Hitit'in "HTTBT" kodu ile Borsa İstanbul'da işlem görmeye başlamasına ilişkin gong töreni düzenlendi.

Törende konuşan Borsa İstanbul AŞ Genel Müdürü Korkmaz Ergun, Hitit Bilgisayar'ın, finansal gelirlerinin önemli bir kısmını teknoloji hizmeti ihracatı yaparak sağladığını belirterek, şirketin, borsada işlem görmeye başlamasıyla kumsal yapısını daha da güçlü hale getirmek için önemli bir adım attığını söyledi.

Şirketlerin yazılım ihtiyaçlarının yerli kaynaklarla sağlanabiliyor olmasının küresel rekabette Türkiye'ye önemli bir avantaj sağladığını aktaran Ergun, özellikle teknoloji alanında, AR-GE merkezlerinde geliştirilen yeni ürünler ve yapılan çalışmaların ülkenin kalkınmasında büyük önem arz ettiğini vurguladı.

Borsalar olarak kendilerinin de artık sadece birer finansal yapı değil, aynı zamanda birer teknoloji şirketi olduklarını ifade eden Ergun, şunları kaydetti:

"Teknoloji ve inovasyon, borsaların stratejilerinin en önemli unsurunu oluşturmaktadır. Borsa İstanbul olarak biz de sistemimizin altyapısını yerli kaynaklarla sürekli olarak geliştirmeye devam ediyoruz. Böylece yatırımcılarımıza daha etkin ve daha hızlı bir kıyas sunmayı sağlıyoruz. Aynı zamanda, AR-GE merkezimizde finansal teknoloji alanına yeni ürünler geliştirmeye devam ediyoruz. Yakın zamanda Abu Dabi Borsası ile imzaladığımız anlaşma çerçevesinde teknoloji hizmeti, uygulama ve danışmanlık desteği vermeye başladık. Aynı şekilde diğer borsalarla da teknoloji ihracatı konusunda çalışmaları değerlendiriyoruz. Biz de Borsa İstanbul olarak, Hitit Bilgisayar gibi güzide şirketlerimize benzer şekilde teknoloji hizmeti ihracatı alanında büyümeyi hedefliyoruz."

Hitit Bilgisayar'ın yaklaşık 431 milyon TL'lik halka arz tutarının 48 bin yatırımcıya satışı ile çok başarılı bir halka arz gerçekleştirildiğini belirten Ergun, bu başarıda emeği geçenleri tebrik etti.

"Halka arzı çok önemli gördük"

Hitit Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Nur Gökman da ilk başladıkları zaman Türkiye'den bir teknoloji şirketi çıkartmanın büyük bir hayal olduğuna ve kendilerinin de bu hayali gerçekleştireceğine inandıklarını ifade etti.

Türkiye'nin yetiştirdiği genç beyinlerle fikri hakları kendilerinde olan uygulamalar yapabileceklerine inandıklarını aktaran Gökman, Hitit'in bu yolda 28 yıldır yürüdüğünü söyledi.

Gökman, tümüyle zihin emeğiyle üretilmiş bir çalışmaların ölçümünün çok zor olduğuna işaret ederek, "Dolayısıyla hep bir referans olarak, kurumların kullanmasına ihtiyaç duyduk. İlk ürünümüzü Türk Hava Yolları kullandı, sadakat sistemi. Biz bununla dünyada bir numaralı sadakat sistemi sağlayıcısı olduk. Ama yeterli değildi. Biz aslında bir hava yolunun bütün kor uygulamalarını yapan bir şirket olacaktık. Bu yolda yürüyorduk. Pegasus'un bize güveni ve vizyoner geliştirici yapısıyla yolumuza devam ettik." diye konuştu.

Halka açılmayı çok önemsediklerini vurgulayan Gökman, şöyle devam etti:

"1980'li yılların başlarıydı Amerika'ya, Kanada'ya göç eden arkadaşlarımı ziyaret ediyordum. Güzel paralar kazanıyorlardı ama hiçbir zaman yastıklarının altında tutmuyorlardı. Onlar, bunları serbest piyasalarda değerlendiriyorlardı. Hem kendi gelecekleri için hem ülkenin kurumlarını yaşatmak için... Bu inançla bugün geldiğimiz noktada halka arzı çok önemli gördük. Halka arzların şirketlerimizin büyümesine çok önemli katkısı olacağını düşünüyoruz."

"Halka arz tutarının 3 katı kadar talep toplamayı başardık"

ÜNLÜ & Co Kurumsal Finansman Yönetici Direktörü İbrahim Romano ise Hitit'in, Türkiye'nin yurt dışında gururu olduğunu ifade ederek, şirketin halka arzıyla yurt dışındaki rakipleriyle mücadelede çok önemli bir kaynak sağlamış olması ve böyle başarılı bir şirketi yatırımcılarla bir araya gelmesinden dolayı duyduğu mutluluğu dile getirdi.

Halka arzın, jeopolitik sıkıntıların ve krizin tam göbeğine geldiğine dikkati çeken Romano, "Buna rağmen çok başarılı bir şekilde tamamladık. Yerli ve yabancı kurumlardan çok ciddi ilgi aldık ve toplam halka arz tutarının 3 katı kadar talep toplamayı başardık. Biz bunu çok önemli bir başarı olarak görüyoruz. Bu başarı, sadece Ünlü Menkul Değerler'e ait değil. Birlikte çok uyumlu bir şekilde çalıştığımız, sinerji yarattığımız konsorsiyumumuzun 35 üyesine de buradan ayrı ayrı teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.