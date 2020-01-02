Borsa'nın şampiyonu Fenerbahçe! - Son Dakika
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Borsa'nın şampiyonu Fenerbahçe!

6 saat önce

Süleyman ARAT - Borsaya kote olan spor kulüpleri içinde 31 Aralık 2018 tarihinden 31 Aralık 2019 tarihine kadar geçen bir yıllık süre zarfında yatırımcılarının yüzünü en fazla güldüren kulüp Fenerbahçe oldu.

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Süleyman ARAT - Borsaya kote olan spor kulüpleri içinde 31 Aralık 2018 tarihinden 31 Aralık 2019 tarihine kadar geçen bir yıllık süre zarfında yatırımcılarının yüzünü en fazla güldüren kulüp Fenerbahçe oldu. Sarı lacivertli kulüp, İstanbul Menkul Kıymetler Borsası'nda 2019 yılının kar şampiyonluğunu elde etti. 2019 yılına 6.92 TL ile giriş yapan Fenerbahçe Futbol A.Ş hisseleri 31 Aralık 2019 günü 14.47 TL'lik kapanış yaptı ve böylelikle yatırımcısına yüzde 109.1 kar ettirdi. 2019'un yaz aylarında yapılan flaş transferler ve takımın sürekli şampiyonluk potasında yer alması Fenerbahçe Futbol A.Ş hisselerinin bu denli yükselmesinde önemli rol oynadı.


Galatasaray Sportif A.Ş ikinci sırada


Galatasaray Sportif Sınayi ve Ticari Yatırımlar A.Ş hisse senetleri, 31 Aralık 2018'de 1.24 TL ile başladığı yılı, 31 Aralık 2019'da 2.03 TL ile tamamlarken, yatırımcılarına yüzde 63.71 kazanç sağladı.


Beşiktaş Futbol Yatırımları Sanayi ve Ticaret A.Ş, 1.62 TL ile başladığı yılı 2.45'le tamamladı. Siyah beyazlı kulübe yatırım yapanların 1 yıl sonunda elde ettiği kazanç yüzde 51.23 oldu.


Ve son olarak da Trabzonspor Sportif Yatırım ve Futbol İşletmeciliği A.Ş ise 1.38'den başladığı 2019 yılını 2.15'le tamamlayarak, yatırımcısının yüzde 28.74 oranında kendisine yatırım yapanların kazanç elde etmesini sağladı.


Fenerbahçe, Aralık, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 02.01.2020 08:33 
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