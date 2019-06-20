Borsada en çok değer kazanan hisseler
50 dakika önce
Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Trabzonspor Sportif 0,96 0,92 4,35 İttifak Holding 6,87...
Haber Yayın Tarihi : 20.06.2019 06:49 Kaynak: AA
Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok yükselen ilk 20
|Kapanış Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Trabzonspor Sportif
|0,96
|0,92
|4,35
|İttifak Holding
|6,87
|6,64
|3,46
|Arçelik
|19,29
|18,73
|2,99
|T.S.K.B.
|0,73
|0,71
|2,82
|Yapı ve Kredi Bank.
|2,34
|2,28
|2,63
|Otokar
|110,30
|107,70
|2,41
|Şekerbank
|0,94
|0,92
|2,17
|Doğtaş Kelebek Mobilya
|1,02
|1,00
|2,00
|Gübre Fabrik.
|2,55
|2,50
|2,00
|Metro Holding
|1,03
|1,01
|1,98
|Kordsa Teknik Tekstil
|12,47
|12,24
|1,88
|MLP Sağlık
|12,38
|12,16
|1,81
|Trakya Cam
|2,85
|2,80
|1,79
|Koza Altın
|50,20
|49,34
|1,74
|Türk Traktör
|29,96
|29,52
|1,49
|Beşiktaş Futbol Yat.
|1,41
|1,39
|1,44
|Akbank
|6,67
|6,58
|1,37
|Tümosan Motor ve Traktör
|3,82
|3,77
|1,33
|Vakıflar Bankası
|3,87
|3,82
|1,31
|Aksa Enerji
|2,34
|2,31
|1,30
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
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