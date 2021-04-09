Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Son Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|İş Bankası (A)
|249.999,72
|22,96
|İş Bankası (B)
|39.760,00
|0,15
|-1,83
|İş Bankası (C)
|4,84
|-1,83
|-28,75
|İş Bankası (Kur.)
|405.000,00
|-10,00
|6,58
|İş Fin.Kir.
|3,16
|-3,36
|-18,13
|İş Girişim
|19,02
|-2,66
|0,37
|İş GMYO
|1,88
|-4,57
|-25,98
|İş Y. Men. Değ.
|15,81
|-2,41
|-4,74
|İş Yat. Ort.
|2,94
|-3,29
|-12,58
|İşbir Holding
|7.700,00
|-9,41
|181,02
|Işık Plastik
|39,88
|-5,81
|Işıklar Enerji Yapı Hol.
|1,13
|-3,42
|-0,88
|İttifak Holding
|2,70
|2,27
|21,08
|İz Hayvancılık Tarım
|18,40
|0,44
|2,22
|İzmir Demir Çelik
|2,65
|1,15
|-19,93
|İzmir Fırça
|10,26
|6,65
|84,53
|Jantsa Jant Sanayi
|828,90
|-2,48
|151,55
|Kafein Yazılım
|27,80
|-2,59
|30,03
|Kaplamin
|26,78
|-3,04
|-20,77
|Kardemir (A)
|5,92
|-2,95
|-0,50
|Kardemir (B)
|5,99
|-1,96
|13,66
|Kardemir (D)
|7,34
|-1,21
|26,99
|Karel Elektronik
|27,30
|-3,87
|18,39
|Karsan Otomotiv
|3,78
|-2,58
|16,31
|Karsu Tekstil
|16,90
|-8,65
|97,66
|Kartonsan
|63,35
|-3,21
|-33,09
|Katmerciler Ekipman
|3,98
|4,46
|29,22
|Kent Gıda
|339,00
|0,86
|-4,67
|Kerevitaş Gıda
|6,07
|1,17
|-7,75
|Kervan Gıda
|18,17
|-1,14
|37,44
|Kervansaray Yat. Holding
|0,70
|-1,41
|-44,44
|Kiler GMYO
|2,08
|-2,80
|-17,13
|Klimasan Klima
|25,44
|-4,00
|49,91
|Koç Holding
|19,25
|-1,53
|-8,85
|Konfrut Gıda
|19,46
|-1,92
|15,15
|Kontrolmatik Teknoloji Enerji
|74,20
|2,42
|213,34
|Konya Çimento
|1.050,70
|-2,76
|-7,02
|Kordsa Teknik Tekstil
|23,08
|-3,03
|48,42
|Koza Altın
|115,60
|-2,03
|19,54
|Koza Madencilik
|14,58
|-1,15
|-5,87
|Körfez GMYO
|6,00
|-5,06
|3,45
|Kristal Kola
|2,65
|-1,49
|-32,40
|Kron Telekomünikasyon
|67,50
|9,93
|83,22
|Kuştur Kuşadası Turizm
|262,60
|-2,74
|66,94
|Kuyumcukent Gayrimenkul
|2,26
|-4,24
|-1,74
|Kütahya Porselen
|52,40
|-5,76
|3,87
|Lider Faktoring
|3,10
|-4,02
|-9,09
|Link Bilgisayar
|40,10
|-3,61
|25,80
|Logo Yazılım
|170,70
|-2,40
|36,02
|Lokman Hekim Sağlık
|16,77
|-2,50
|55,97
|Lüks Kadife
|72,95
|0,27
|152,42
|Makina Takım
|3,75
|-2,60
|9,97
|Marka Yatırım Holding
|5,35
|-4,29
|-16,80
|Marmaris Altınyunus
|212,40
|-5,64
|91,18
|Marshall
|280,40
|-5,30
|-8,58
|Martı GMYO
|2,39
|-9,81
|-13,09
|Martı Otel
|2,08
|-5,02
|-2,35
|Matriks Bilgi Dağıtım
|40,98
|9,98
|Mavi Giyim
|43,78
|-2,71
|-16,13
|Mazhar Zorlu Holding
|35,62
|-6,51
|13,15
|Mega Polietilen
|7,46
|-3,74
|-2,61
|Menderes Tekstil
|2,76
|-5,15
|-10,68
|Merit Turizm
|240,00
|-2,04
|186,74
|Merko Gıda
|7,29
|-3,44
|-15,63
|Metemtur Otelcilik
|24,90
|-3,11
|12,67
|Metro Holding
|2,04
|-3,77
|-1,92
|Metro Petrol ve Tesisleri
|2,44
|-4,69
|-15,57
|Metro Yatırım Ortaklığı
|2,06
|-2,83
|-11,59
|Migros Ticaret
|37,68
|-3,19
|-11,96
|Milpa
|4,53
|-3,82
|-1,52
|Mistral GMYO
|4,83
|2,33
|2,55
|MLP Sağlık
|20,98
|-4,03
|5,59
|MMC San. ve Tic. Yat.
|5,45
|-6,36
|18,48
|Mondi Tire Kutsan
|6,27
|-3,09
|-17,50
|Naturel Enerji
|42,18
|-1,91
|18,35
|Naturelgaz
|16,53
|9,98
|Net Holding
|4,80
|1,69
|39,94
|Netaş Telekom.
|26,44
|-3,50
|-5,84
|Niğbaş Niğde Beton
|17,93
|-1,05
|-65,52
|Nuh Çimento
|57,95
|-0,09
|20,66
|Nurol GMYO
|15,99
|-1,30
|119,34
|Odaş Elektrik
|3,55
|-0,28
|-8,97
|Olmuksan-IP
|7,90
|2,73
|-33,33
|Orge Enerji Elektrik
|11,99
|-1,56
|62,47
|Orma Orman Mahsulleri
|30,80
|9,84
|109,24
|Osmanlı Menkul
|33,66
|-4,65
|8,79
|Ostim Endüstriyel Yat
|2,65
|-2,21
|-3,77
|Otokar
|355,60
|-3,84
|16,86
|Oyak Çimento
|7,08
|-1,94
|-19,36
|Oyak Yat. Ort.
|8,58
|-2,39
|23,45
|Oylum Sınai Yatırımlar
|4,14
|-2,82
|-12,10
|Özak GMYO
|4,81
|-3,02
|-5,69
|Özbal Çelik Boru
|8,67
|-2,03
|32,37
|Özderici GMYO
|1,89
|-4,06
|-14,86
|Özerden Plastik
|8,18
|-2,39
|-9,11
|Pamukova Elektrik
|36,70
|-8,11
|72,14
|Panora GMYO
|6,96
|-1,14
|13,95
|Papilon Savunma
|19,54
|-2,30
|-14,15
|Park Elek.Madencilik
|5,65
|-3,25
|5,21
|Parsan
|31,64
|-2,83
|30,21
|Pegasus
|69,50
|-4,14
|-6,84
|Peker GMYO
|1,86
|-4,12
|-28,74
|Penguen Gıda
|4,10
|-1,68
|-18,81
|Pera GMYO
|1,71
|-2,29
|-2,38
|Pergamon Dış Ticaret
|25,60
|-2,44
|39,67
|Petkim
|6,01
|-1,48
|20,68
|Petrokent Turizm
|2.500,00
|-0,40
|175,82
|Pınar Et ve Un
|25,50
|0,71
|9,54
|Pınar Su
|8,80
|0,23
|18,44
|Pınar Süt
|22,20
|-2,63
|-3,81
|Plastikkart
|14,04
|-1,89
|-2,84
|Polisan Holding
|3,13
|-1,57
|-18,59
|Politeknik Metal
|325,00
|-0,98
|-19,90
|Prizma Press Matbaacılık
|5,24
|-3,68
|-4,38
|QNB Finans Fin. Kir.
|110,00
|-0,90
|-12,21
|QNB Finansbank
|50,95
|-2,95
|-27,58
|QUA Granite Hayal Yapı ve Ürünleri
|18,10
|Ral Yatırım Holding
|3,84
|1,05
|-13,51
|Ray Sigorta
|13,02
|-3,12
|-15,73
|Reysaş GMYO
|4,61
|-1,71
|-15,41
|Reysaş Lojistik
|6,92
|1,62
|-25,11
|Rhea Girişim
|2,82
|-4,08
|-24,19
|Rodrigo Tekstil
|20,44
|-1,92
|49,09
|Royal Halı
|3,61
|-0,55
|4,94
|RTA Laboratuvarları
|31,50
|5,70
|4,03
|Sabancı Holding
|8,50
|-1,73
|-22,91
|Safkar Ege Soğutmacılık
|10,03
|-2,43
|-7,81
|Sanel Mühendislik
|4,56
|-3,59
|33,33
|Sanifoam Sünger
|18,45
|-0,38
|35,66
|Sanko Pazarlama
|12,77
|3,57
|36,00
|Saray Matbaacılık
|7,10
|4,11
|-19,04
|Sarkuysan
|16,14
|1,13
|82,58
|Sasa Polyester
|44,20
|-2,34
|118,60
|Say Yenilenebilir Enerji
|37,98
|5,62
|346,30
|Sekuro Plastik
|26,68
|-6,97
|91,12
|Selçuk Ecza Deposu
|10,22
|-3,58
|-25,13
|Selçuk Gıda
|4,17
|-4,58
|-16,27
|Senkron Güvenlik
|41,00
|-1,82
|56,13
|Serve Film Prodüksiyon
|17,21
|-4,39
|7,56
|Servet GMYO
|93,95
|-3,09
|19,83
|Seyitler Kimya
|30,38
|-5,59
|21,08
|Silverline Endüstri
|6,14
|-8,49
|-28,60
|Sinpaş GMYO
|4,17
|-0,24
|-0,24
|Smartiks Yazılım
|6,98
|-0,57
|-21,22
|Sodaş Sodyum Sanayii
|35,22
|0,00
|33,73
|Söktaş
|4,55
|-5,21
|-10,61
|Sönmez Filament
|45,00
|-10,00
|-35,90
|Sönmez Pamuklu
|19,58
|-5,68
|-18,42
|Sumaş Suni Tahta
|77,00
|-3,75
|50,24
|Şeker Fin. Kir.
|8,99
|-3,85
|40,47
|Şekerbank
|1,14
|-3,39
|-24,50
|Şişe Cam
|7,29
|-2,02
|-0,27
|Şok Marketler Ticaret
|13,01
|-1,51
|3,09
|T. Halk Bankası
|4,54
|2,95
|-18,35
|T. Kalkınma ve Yatırım Bankası
|25,00
|4,17
|-19,51
|T.S.K.B.
|1,35
|-4,26
|-22,70
|T.Tuborg
|18,00
|-1,10
|-0,39
|Taç Tarım Ürünleri
|24,00
|2,13
|127,92
|Tat Gıda
|10,30
|5,53
|-10,91
|TAV Havalimanları
|20,06
|-4,57
|-5,82
|Taze Kuru Gıda
|304,40
|9,97
|40,73
|Tek-Art Turizm
|1,69
|-4,52
|-16,34
|Tekfen Holding
|15,15
|-2,63
|-7,62
|Teknosa İç ve Dış Ticaret
|12,18
|-4,47
|-4,69
|Temapol Polimer Plastik
|16,47
|-4,41
|43,22
|TGS Dış Ticaret
|15,51
|-4,85
|22,03
|Tofaş Oto. Fab.
|32,30
|-2,24
|4,49
|Torunlar GMYO
|3,19
|-4,20
|-18,21
|Trabzon Liman
|30,18
|-2,39
|-6,04
|Trabzonspor Sportif
|2,08
|-1,42
|-14,75
|Trend GMYO
|6,91
|-1,99
|-45,03
|TSKB GMYO
|5,27
|-3,48
|-8,35
|Tuğçelik
|7,60
|-2,94
|-5,94
|Tukaş
|8,00
|-3,50
|-17,44
|Turcas Petrol
|4,24
|-4,07
|-12,58
|Tureks Turizm Taşımacılık A.Ş.
|14,52
|10,00
|Turkcell
|15,12
|-1,43
|-6,09
|Tümosan Motor ve Traktör
|22,34
|-0,89
|58,78
|Tüpraş
|88,65
|-1,50
|-17,92
|Türk Hava Yolları
|11,94
|-4,71
|-7,51
|Türk İlaç Serum
|52,70
|9,93
|Türk Prysmian Kablo
|11,19
|-4,03
|-7,52
|Türk Telekom
|6,67
|-2,34
|-19,79
|Türk Traktör
|207,50
|-1,33
|21,79
|Türker Proje Gayrimenkul
|146,90
|-0,07
|30,12
|Türkiye Sigorta
|5,94
|-4,43
|-3,85
|Ufuk Yatırım
|18,93
|-0,37
|41,27
|Ulaşlar Turizm Yat.
|5,12
|-3,58
|20,75
|Ulusoy Elektrik
|56,55
|1,25
|10,13
|Ulusoy Un Sanayi
|7,63
|1,06
|49,95
|Umpaş Holding
|1,98
|1,02
|-24,14
|Uşak Seramik
|2,29
|-6,15
|-2,14
|Utopya Turizm
|19,64
|-9,99
|-49,38
|Uzertaş Boya
|45,98
|-6,16
|-18,76
|Ülker Bisküvi
|21,46
|-0,92
|-7,26
|Vakıf Fin. Kir.
|24,40
|-1,05
|472,77
|Vakıf GMYO
|3,02
|-3,21
|-16,57
|Vakıf Yat. Ort.
|7,77
|0,00
|5,57
|Vakıflar Bankası
|3,47
|-1,14
|-26,33
|Vakko Tekstil
|13,32
|-10,00
|104,29
|Vanet Gıda
|6,98
|-0,85
|-9,70
|Verusa Holding
|62,50
|-2,34
|38,58
|Verusaturk Girisim
|25,30
|-4,46
|93,43
|Vestel
|36,28
|-1,95
|72,27
|Vestel Beyaz Eşya
|58,30
|-1,69
|42,61
|Viking Kağıt
|7,14
|-1,65
|-20,67
|Yapı Kredi Koray GMYO
|7,31
|-2,92
|64,27
|Yapı ve Kredi Bank.
|2,10
|-3,67
|-29,93
|Yaprak Süt ve Besi Çift.
|99,85
|-1,43
|37,91
|Yataş
|17,24
|0,41
|19,31
|Yayla En. Ür. Tur. ve İnş
|3,74
|-2,86
|-15,00
|Yeni Gimat GMYO
|12,60
|-1,64
|8,69
|Yeşil GMYO
|1,27
|-5,93
|-7,97
|Yeşil Yapı
|1,74
|-5,95
|-5,43
|Yeşil Yatırım Holding
|101,00
|-9,66
|5,93
|Yibitaş İnşaat Malzeme
|15.250,00
|-1,18
|-2,24
|Yonga Mobilya
|26,00
|0,52
|-12,72
|Yükselen Çelik
|4,94
|2,49
|-5,58
|Yünsa
|13,80
|-2,82
|-0,66
|Zorlu Enerji
|2,14
|-3,17
|-22,74
(Son)
Kaynak: AA
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