Borsada günlük işlemler (2) - Son Dakika

Borsada günlük işlemler (2)

09.04.2021 19:25
Borsada günlük işlemler (2), System.String[]

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle: Hisseler Son FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)İş Bankası (A)249.999,7222,96İş Bankası (B)39.

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Son FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)
İş Bankası (A)249.999,72

22,96
İş Bankası (B)39.760,000,15-1,83
İş Bankası (C)4,84-1,83-28,75
İş Bankası (Kur.)405.000,00-10,006,58
İş Fin.Kir.3,16-3,36-18,13
İş Girişim19,02-2,660,37
İş GMYO1,88-4,57-25,98
İş Y. Men. Değ.15,81-2,41-4,74
İş Yat. Ort.2,94-3,29-12,58
İşbir Holding7.700,00-9,41181,02
Işık Plastik39,88-5,81

Işıklar Enerji Yapı Hol.1,13-3,42-0,88
İttifak Holding2,702,2721,08
İz Hayvancılık Tarım18,400,442,22
İzmir Demir Çelik2,651,15-19,93
İzmir Fırça10,266,6584,53
Jantsa Jant Sanayi828,90-2,48151,55
Kafein Yazılım27,80-2,5930,03
Kaplamin26,78-3,04-20,77
Kardemir (A)5,92-2,95-0,50
Kardemir (B)5,99-1,9613,66
Kardemir (D)7,34-1,2126,99
Karel Elektronik27,30-3,8718,39
Karsan Otomotiv3,78-2,5816,31
Karsu Tekstil16,90-8,6597,66
Kartonsan63,35-3,21-33,09
Katmerciler Ekipman3,984,4629,22
Kent Gıda339,000,86-4,67
Kerevitaş Gıda6,071,17-7,75
Kervan Gıda18,17-1,1437,44
Kervansaray Yat. Holding0,70-1,41-44,44
Kiler GMYO2,08-2,80-17,13
Klimasan Klima25,44-4,0049,91
Koç Holding19,25-1,53-8,85
Konfrut Gıda19,46-1,9215,15
Kontrolmatik Teknoloji Enerji74,202,42213,34
Konya Çimento1.050,70-2,76-7,02
Kordsa Teknik Tekstil23,08-3,0348,42
Koza Altın115,60-2,0319,54
Koza Madencilik14,58-1,15-5,87
Körfez GMYO6,00-5,063,45
Kristal Kola2,65-1,49-32,40
Kron Telekomünikasyon67,509,9383,22
Kuştur Kuşadası Turizm262,60-2,7466,94
Kuyumcukent Gayrimenkul2,26-4,24-1,74
Kütahya Porselen52,40-5,763,87
Lider Faktoring3,10-4,02-9,09
Link Bilgisayar40,10-3,6125,80
Logo Yazılım170,70-2,4036,02
Lokman Hekim Sağlık16,77-2,5055,97
Lüks Kadife72,950,27152,42
Makina Takım3,75-2,609,97
Marka Yatırım Holding5,35-4,29-16,80
Marmaris Altınyunus212,40-5,6491,18
Marshall280,40-5,30-8,58
Martı GMYO2,39-9,81-13,09
Martı Otel2,08-5,02-2,35
Matriks Bilgi Dağıtım40,989,98

Mavi Giyim43,78-2,71-16,13
Mazhar Zorlu Holding35,62-6,5113,15
Mega Polietilen7,46-3,74-2,61
Menderes Tekstil2,76-5,15-10,68
Merit Turizm240,00-2,04186,74
Merko Gıda7,29-3,44-15,63
Metemtur Otelcilik24,90-3,1112,67
Metro Holding2,04-3,77-1,92
Metro Petrol ve Tesisleri2,44-4,69-15,57
Metro Yatırım Ortaklığı2,06-2,83-11,59
Migros Ticaret37,68-3,19-11,96
Milpa4,53-3,82-1,52
Mistral GMYO4,832,332,55
MLP Sağlık20,98-4,035,59
MMC San. ve Tic. Yat.5,45-6,3618,48
Mondi Tire Kutsan6,27-3,09-17,50
Naturel Enerji42,18-1,9118,35
Naturelgaz16,539,98

Net Holding4,801,6939,94
Netaş Telekom.26,44-3,50-5,84
Niğbaş Niğde Beton17,93-1,05-65,52
Nuh Çimento57,95-0,0920,66
Nurol GMYO15,99-1,30119,34
Odaş Elektrik3,55-0,28-8,97
Olmuksan-IP7,902,73-33,33
Orge Enerji Elektrik11,99-1,5662,47
Orma Orman Mahsulleri30,809,84109,24
Osmanlı Menkul33,66-4,658,79
Ostim Endüstriyel Yat2,65-2,21-3,77
Otokar355,60-3,8416,86
Oyak Çimento7,08-1,94-19,36
Oyak Yat. Ort.8,58-2,3923,45
Oylum Sınai Yatırımlar4,14-2,82-12,10
Özak GMYO4,81-3,02-5,69
Özbal Çelik Boru8,67-2,0332,37
Özderici GMYO1,89-4,06-14,86
Özerden Plastik8,18-2,39-9,11
Pamukova Elektrik36,70-8,1172,14
Panora GMYO6,96-1,1413,95
Papilon Savunma19,54-2,30-14,15
Park Elek.Madencilik5,65-3,255,21
Parsan31,64-2,8330,21
Pegasus69,50-4,14-6,84
Peker GMYO1,86-4,12-28,74
Penguen Gıda4,10-1,68-18,81
Pera GMYO1,71-2,29-2,38
Pergamon Dış Ticaret25,60-2,4439,67
Petkim6,01-1,4820,68
Petrokent Turizm2.500,00-0,40175,82
Pınar Et ve Un25,500,719,54
Pınar Su8,800,2318,44
Pınar Süt22,20-2,63-3,81
Plastikkart14,04-1,89-2,84
Polisan Holding3,13-1,57-18,59
Politeknik Metal325,00-0,98-19,90
Prizma Press Matbaacılık5,24-3,68-4,38
QNB Finans Fin. Kir.110,00-0,90-12,21
QNB Finansbank50,95-2,95-27,58
QUA Granite Hayal Yapı ve Ürünleri18,10

Ral Yatırım Holding3,841,05-13,51
Ray Sigorta13,02-3,12-15,73
Reysaş GMYO4,61-1,71-15,41
Reysaş Lojistik6,921,62-25,11
Rhea Girişim2,82-4,08-24,19
Rodrigo Tekstil20,44-1,9249,09
Royal Halı3,61-0,554,94
RTA Laboratuvarları31,505,704,03
Sabancı Holding8,50-1,73-22,91
Safkar Ege Soğutmacılık10,03-2,43-7,81
Sanel Mühendislik4,56-3,5933,33
Sanifoam Sünger18,45-0,3835,66
Sanko Pazarlama12,773,5736,00
Saray Matbaacılık7,104,11-19,04
Sarkuysan16,141,1382,58
Sasa Polyester44,20-2,34118,60
Say Yenilenebilir Enerji37,985,62346,30
Sekuro Plastik26,68-6,9791,12
Selçuk Ecza Deposu10,22-3,58-25,13
Selçuk Gıda4,17-4,58-16,27
Senkron Güvenlik41,00-1,8256,13
Serve Film Prodüksiyon17,21-4,397,56
Servet GMYO93,95-3,0919,83
Seyitler Kimya30,38-5,5921,08
Silverline Endüstri6,14-8,49-28,60
Sinpaş GMYO4,17-0,24-0,24
Smartiks Yazılım6,98-0,57-21,22
Sodaş Sodyum Sanayii35,220,0033,73
Söktaş4,55-5,21-10,61
Sönmez Filament45,00-10,00-35,90
Sönmez Pamuklu19,58-5,68-18,42
Sumaş Suni Tahta77,00-3,7550,24
Şeker Fin. Kir.8,99-3,8540,47
Şekerbank1,14-3,39-24,50
Şişe Cam7,29-2,02-0,27
Şok Marketler Ticaret13,01-1,513,09
T. Halk Bankası4,542,95-18,35
T. Kalkınma ve Yatırım Bankası25,004,17-19,51
T.S.K.B.1,35-4,26-22,70
T.Tuborg18,00-1,10-0,39
Taç Tarım Ürünleri24,002,13127,92
Tat Gıda10,305,53-10,91
TAV Havalimanları20,06-4,57-5,82
Taze Kuru Gıda304,409,9740,73
Tek-Art Turizm1,69-4,52-16,34
Tekfen Holding15,15-2,63-7,62
Teknosa İç ve Dış Ticaret12,18-4,47-4,69
Temapol Polimer Plastik16,47-4,4143,22
TGS Dış Ticaret15,51-4,8522,03
Tofaş Oto. Fab.32,30-2,244,49
Torunlar GMYO3,19-4,20-18,21
Trabzon Liman30,18-2,39-6,04
Trabzonspor Sportif2,08-1,42-14,75
Trend GMYO6,91-1,99-45,03
TSKB GMYO5,27-3,48-8,35
Tuğçelik7,60-2,94-5,94
Tukaş8,00-3,50-17,44
Turcas Petrol4,24-4,07-12,58
Tureks Turizm Taşımacılık A.Ş.14,5210,00

Turkcell15,12-1,43-6,09
Tümosan Motor ve Traktör22,34-0,8958,78
Tüpraş88,65-1,50-17,92
Türk Hava Yolları11,94-4,71-7,51
Türk İlaç Serum52,709,93

Türk Prysmian Kablo11,19-4,03-7,52
Türk Telekom6,67-2,34-19,79
Türk Traktör207,50-1,3321,79
Türker Proje Gayrimenkul146,90-0,0730,12
Türkiye Sigorta5,94-4,43-3,85
Ufuk Yatırım18,93-0,3741,27
Ulaşlar Turizm Yat.5,12-3,5820,75
Ulusoy Elektrik56,551,2510,13
Ulusoy Un Sanayi7,631,0649,95
Umpaş Holding1,981,02-24,14
Uşak Seramik2,29-6,15-2,14
Utopya Turizm19,64-9,99-49,38
Uzertaş Boya45,98-6,16-18,76
Ülker Bisküvi21,46-0,92-7,26
Vakıf Fin. Kir.24,40-1,05472,77
Vakıf GMYO3,02-3,21-16,57
Vakıf Yat. Ort.7,770,005,57
Vakıflar Bankası3,47-1,14-26,33
Vakko Tekstil13,32-10,00104,29
Vanet Gıda6,98-0,85-9,70
Verusa Holding62,50-2,3438,58
Verusaturk Girisim25,30-4,4693,43
Vestel36,28-1,9572,27
Vestel Beyaz Eşya58,30-1,6942,61
Viking Kağıt7,14-1,65-20,67
Yapı Kredi Koray GMYO7,31-2,9264,27
Yapı ve Kredi Bank.2,10-3,67-29,93
Yaprak Süt ve Besi Çift.99,85-1,4337,91
Yataş17,240,4119,31
Yayla En. Ür. Tur. ve İnş3,74-2,86-15,00
Yeni Gimat GMYO12,60-1,648,69
Yeşil GMYO1,27-5,93-7,97
Yeşil Yapı1,74-5,95-5,43
Yeşil Yatırım Holding101,00-9,665,93
Yibitaş İnşaat Malzeme15.250,00-1,18-2,24
Yonga Mobilya26,000,52-12,72
Yükselen Çelik4,942,49-5,58
Yünsa13,80-2,82-0,66
Zorlu Enerji2,14-3,17-22,74
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Son)

Borsa İstanbul, İş Bankası, Türkiye, Turizm, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Borsada günlük işlemler (2) - Son Dakika Ekonomi


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