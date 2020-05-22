Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 14.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Son Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%) A.V.O.D Gıda ve Tarım 3,27 4,81 75,81 Acıpayam Selüloz 10,75 -0,09 68,76 Adel Kalemcilik 12,10 1,17 -22,93 Adese Alışveriş Ticaret 1,53 -2,55 7,12 Afyon Çimento 2,76 -0,36 21,14 Ak Enerji 1,08 0,93 -0,92 Akbank 5,48 -0,18 -32,43 Akçansa 7,87 -1,01 -18,82 Akdenız Güvenlık Hız. 1,89 0,00 -10,43 Akfen GMYO 3,08 -1,28 -23,95 Akın Tekstil 14,38 -0,69 4,28 Akiş GMYO 3,43 -0,58 -15,10 Akmerkez GMYO 27,14 0,00 21,13 Aksa 6,52 -0,76 -6,90 Aksa Enerji 4,58 -2,35 20,53 Aksigorta 6,33 3,26 16,84 Aksu Enerji 9,70 -0,31 -34,77 Alarko Carrıer 63,35 4,02 5,58 Alarko GMYO 15,00 -0,20 -1,20 Alarko Holding 5,23 0,38 -12,10 Albaraka Türk 1,32 0,00 -13,73 Alcatel Lucent Teletaş 19,48 -1,42 61,79 Alkim Kağıt 9,67 0,94 78,42 Alkim Kimya 12,13 -1,94 95,58 Altınyağ 1,40 -8,50 241,46 Altınyunus Çeşme 30,98 -0,32 210,11 Anadolu Cam 4,28 -0,47 -1,83 Anadolu Efes 17,79 1,83 -22,92 Anadolu Grubu Holding 16,78 0,48 -4,60 Anadolu Hayat Emek. 6,64 -0,30 9,12 Anadolu Isuzu 11,56 0,09 -5,01 Anadolu Sigorta 5,66 -0,53 36,27 Anel Elektrik 3,65 -0,27 13,71 Arçelik 15,48 -0,90 -25,72 ARD Bilişim Teknolojileri 31,00 0,85 Arena Bilgisayar 15,04 -2,46 106,45 Armada Bilgisayar 22,82 -3,88 39,23 Arsan Tekstil 4,37 -2,46 22,07 Artı Yatırım Holding 2,25 -9,64 177,78 Aselsan 29,40 -0,54 40,40 Ata GMYO 3,31 -2,93 -26,93 Atakule GMYO 1,64 0,00 -14,58 Atlantis Yatırım Holding 1,50 -5,06 50,00 Atlas Yat. Ort. 1,63 -1,81 13,19 AvivaSA Emeklilik Hayat 13,25 2,71 -1,16 Avrasya GMYO 1,95 2,09 29,14 Avrasya Petrol ve Tur. 2,41 0,42 32,42 Avrasya Stratejik GMYF 1.428,20 0,01 11,07 Avrupa Yatırım Holding 1,76 -6,38 14,29 Ayen Enerji 3,29 -0,60 -5,19 Ayes Çelik Hasır ve Çit 2,85 -5,00 30,14 Aygaz 10,61 -3,55 -12,65 Bagfaş 18,18 0,22 8,09 Bak Ambalaj 9,06 1,34 23,27 Balatacılar Balatacılık 2,45 2,51 97,58 Bantaş Ambalaj 3,25 -0,91 28,97 Banvit 26,38 6,37 42,06 Baştaş Başkent Çimento 3,68 2,51 42,08 Batı Çimento 2,88 -0,69 -12,99 Batısöke Çimento 1,34 0,00 2,29 Bera Holding 3,74 -0,53 -2,86 Berkosan Yalıtım 3,74 0,27 36,50 Beşiktaş Futbol Yat. 2,14 0,00 -12,65 Beyaz Filo 3,73 -1,84 18,04 Bilici Yatırım 7,55 0,67 72,77 Bim Mağazalar 62,15 0,40 34,50 Birko Mensucat 0,49 -5,77 58,06 Birlik Mensucat 1,48 1,37 29,82 Bizim Mağazaları 12,69 -0,63 13,61 Bomonti Elektrik 4,10 -3,30 220,31 Borusan Mannesmann 10,19 -0,59 -11,00 Borusan Yat. Paz. 66,40 1,37 10,83 Bosch Fren Sistemleri 273,70 -0,40 -4,89 Bossa 9,32 -1,06 15,63 Brisa 11,18 1,45 19,20 Burçelik 8,01 5,39 37,87 Burçelik Vana 17,31 1,64 78,27 Bursa Çimento 4,09 -0,97 2,16 Carrefoursa 7,58 -0,26 60,93 Casa Emtia Petrol 22,36 9,93 138,13 Ceo Event Medya 3,57 0,28 -2,52 Coca Cola İçecek 40,34 3,49 4,24 Cosmos Yat. Holding 3,00 -2,91 47,06 Credıtwest Faktorıng 3,28 3,47 13,89 Çelebi 87,25 -0,68 -14,54 Çelik Halat 10,33 -0,77 58,92 Çemaş Döküm 1,11 1,83 -11,45 Çemtaş 7,40 -1,07 -8,97 Çimbeton 92,30 2,05 123,70 Çimentaş 39,10 9,96 160,67 Çimsa 7,76 0,39 -14,54 Çuhadaroğlu Metal 3,21 -0,31 0,63 Dagi Giyim 3,84 -1,79 53,60 Dagi Yatırım Holding 6,30 4,13 178,76 Dardanel 9,98 1,53 163,32 Datagate Bilgisayar 9,35 -1,06 19,72 Demısaş Döküm 3,81 2,14 9,48 Denge Holding 1,51 -5,03 10,22 Deniz GMYO 4,00 -1,72 -20,79 Denizli Cam 7,50 -0,13 -10,07 Derimod 7,04 -1,54 -1,40 Derlüks Deri 4,65 0,00 14,93 Desa Deri 4,44 0,00 -2,20 Despec Bilgisayar 6,56 -1,50 54,72 Deva Holding 17,79 2,24 99,27 Diriteks Diriliş Tekstil 1,26 -6,67 61,54 Ditaş Doğan 16,58 -0,12 74,25 DO-CO 342,30 1,54 -39,31 Doğan Burda 12,70 -3,71 109,23 Doğan Holding 1,90 0,53 5,82 Doğtaş Kelebek Mobilya 1,88 0,53 13,94 Doğusan 2,28 0,44 9,62 Doğuş GMYO 5,21 -1,14 15,01 Doğuş Otomotiv 9,80 -0,20 2,94 Döktaş Dökümcülük 25,18 1,53 -20,43 Duran Doğan Basım 16,68 -2,46 18,80 Dyo Boya 5,17 -0,77 5,51 Eczacıbaşı İlaç 5,79 4,51 58,60 Eczacıbaşı Yatırım 12,64 6,67 31,22 Edip Gayrimenkul 1,96 2,08 41,01 Ege Endüstri 550,90 -0,58 -2,07 Ege Gübre 57,70 -1,03 15,86 Ege Profil 15,45 0,19 29,07 Ege Seramik 4,23 -0,24 14,02 Egeli & Co Tarım Girişim 1,17 -9,30 265,62 Egeli&Co Enerji Yatırım 0,81 -10,00 107,69 Egeli&Co Yatırım Holding 0,60 -9,09 200,00 Egeplast 16,31 4,55 30,48 Ekiz Kimya 11,10 -9,98 1719,67 Emek Elektrik 2,05 -0,97 28,93 Eminiş Ambalaj 3,51 0,29 130,92 Emlak Konut GMYO 1,35 -0,74 -7,53 Enerjisa Enerji 7,95 -0,13 18,02 Enka İnşaat 6,15 0,82 -1,63 Erbosan 20,22 -0,88 -19,06 Ereğli Demir Çelik 8,10 -0,98 -10,40 Ersu Gıda 5,47 2,05 164,25 Escort Teknoloji 3,92 -0,51 182,01 Etiler Gıda 3,21 -3,60 31,02 Euro Kapital Yat. Ort. 1,83 1,10 9,58 Euro Trend Yat. Ort. 1,50 2,04 20,00 Euro Yat. Ort. 1,62 0,62 37,29 Euro Yatırım Holding 1,48 -0,67 -1,33 Fenerbahçe Futbol 10,43 0,58 -27,92 Flap Kongre Toplantı Hiz. 3,98 -1,24 -12,91 F-M İzmit Piston 53,30 1,14 12,54 Fonet Bilgi Teknolojileri 10,44 -0,67 35,76 Ford Otosan 60,25 0,50 -8,87 Formet Çelik Kapı 4,60 1,10 53,33 Frigo Pak Gıda 12,45 -0,32 -3,94 Galatasaray Sportif 2,68 1,13 32,02 Garanti Bankası 7,55 -0,66 -32,23 Garanti Faktoring 4,65 1,09 20,16 Garanti Yat. Ort. 1,60 -0,62 48,15 Gedik Y. Men. Değ. 20,54 7,82 266,79 Gedik Yatırım Holding 27,18 9,16 253,45 Gediz Ambalaj 9,45 -2,38 39,79 Gentaş 2,27 -1,30 3,65 Gersan Elektrik 3,93 1,55 23,20 Global Men. Değ. 3,38 -1,17 79,79 Global Yat. Holding 3,50 1,16 -28,13 Good-Year 5,05 -0,79 24,69 Göltaş Çimento 15,86 -0,19 -10,85 Gözde Girişim 3,95 -1,25 -23,15 GSD Denizcilik 3,44 -0,29 34,37 GSD Holding 1,69 0,00 13,42 Gübre Fabrik. 20,10 -1,47 122,35 Güler Yat. Holding 14,48 -9,95 613,30 Güneş Sigorta 3,28 0,61 50,46 Halk GMYO 1,49 0,68 22,13 Halk Sigorta 4,00 -3,61 102,02 Hatay Tekstil 9,94 0,61 44,69 Hedef Girişim 2,29 0,44 -12,26 Hektaş 14,69 5,99 83,17 HUB Girişim 22,26 -1,07 137,10 Hürriyet Gzt. 1,57 -1,26 37,72 ICBC Turkey Bank 4,48 0,00 -14,99 İdealist Danışmanlık 3,48 -3,87 4,82 İdealist GMYO 4,33 -1,59 41,50 İhlas Ev Aletleri 1,72 -0,58 -45,05 İhlas Gayrimenkul 1,21 0,83 0,83 İhlas Gazetecilik 3,43 -2,28 -49,63 İhlas Holding 0,68 1,49 -25,27 İhlas Yayın Holding 1,00 -0,99 -1,96 İndeks Bilgisayar 11,22 0,18 15,67 Info Yatırım 6,85 -1,86 -23,03 İntema 10,61 9,95 14,58 İpek Doğal Enerji 14,34 -1,10 85,75 İskenderun Demir Çelik 7,08 -0,84 -11,61

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Sürecek)