Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 14.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Son Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|A.V.O.D Gıda ve Tarım
|3,27
|4,81
|75,81
|Acıpayam Selüloz
|10,75
|-0,09
|68,76
|Adel Kalemcilik
|12,10
|1,17
|-22,93
|Adese Alışveriş Ticaret
|1,53
|-2,55
|7,12
|Afyon Çimento
|2,76
|-0,36
|21,14
|Ak Enerji
|1,08
|0,93
|-0,92
|Akbank
|5,48
|-0,18
|-32,43
|Akçansa
|7,87
|-1,01
|-18,82
|Akdenız Güvenlık Hız.
|1,89
|0,00
|-10,43
|Akfen GMYO
|3,08
|-1,28
|-23,95
|Akın Tekstil
|14,38
|-0,69
|4,28
|Akiş GMYO
|3,43
|-0,58
|-15,10
|Akmerkez GMYO
|27,14
|0,00
|21,13
|Aksa
|6,52
|-0,76
|-6,90
|Aksa Enerji
|4,58
|-2,35
|20,53
|Aksigorta
|6,33
|3,26
|16,84
|Aksu Enerji
|9,70
|-0,31
|-34,77
|Alarko Carrıer
|63,35
|4,02
|5,58
|Alarko GMYO
|15,00
|-0,20
|-1,20
|Alarko Holding
|5,23
|0,38
|-12,10
|Albaraka Türk
|1,32
|0,00
|-13,73
|Alcatel Lucent Teletaş
|19,48
|-1,42
|61,79
|Alkim Kağıt
|9,67
|0,94
|78,42
|Alkim Kimya
|12,13
|-1,94
|95,58
|Altınyağ
|1,40
|-8,50
|241,46
|Altınyunus Çeşme
|30,98
|-0,32
|210,11
|Anadolu Cam
|4,28
|-0,47
|-1,83
|Anadolu Efes
|17,79
|1,83
|-22,92
|Anadolu Grubu Holding
|16,78
|0,48
|-4,60
|Anadolu Hayat Emek.
|6,64
|-0,30
|9,12
|Anadolu Isuzu
|11,56
|0,09
|-5,01
|Anadolu Sigorta
|5,66
|-0,53
|36,27
|Anel Elektrik
|3,65
|-0,27
|13,71
|Arçelik
|15,48
|-0,90
|-25,72
|ARD Bilişim Teknolojileri
|31,00
|0,85
|Arena Bilgisayar
|15,04
|-2,46
|106,45
|Armada Bilgisayar
|22,82
|-3,88
|39,23
|Arsan Tekstil
|4,37
|-2,46
|22,07
|Artı Yatırım Holding
|2,25
|-9,64
|177,78
|Aselsan
|29,40
|-0,54
|40,40
|Ata GMYO
|3,31
|-2,93
|-26,93
|Atakule GMYO
|1,64
|0,00
|-14,58
|Atlantis Yatırım Holding
|1,50
|-5,06
|50,00
|Atlas Yat. Ort.
|1,63
|-1,81
|13,19
|AvivaSA Emeklilik Hayat
|13,25
|2,71
|-1,16
|Avrasya GMYO
|1,95
|2,09
|29,14
|Avrasya Petrol ve Tur.
|2,41
|0,42
|32,42
|Avrasya Stratejik GMYF
|1.428,20
|0,01
|11,07
|Avrupa Yatırım Holding
|1,76
|-6,38
|14,29
|Ayen Enerji
|3,29
|-0,60
|-5,19
|Ayes Çelik Hasır ve Çit
|2,85
|-5,00
|30,14
|Aygaz
|10,61
|-3,55
|-12,65
|Bagfaş
|18,18
|0,22
|8,09
|Bak Ambalaj
|9,06
|1,34
|23,27
|Balatacılar Balatacılık
|2,45
|2,51
|97,58
|Bantaş Ambalaj
|3,25
|-0,91
|28,97
|Banvit
|26,38
|6,37
|42,06
|Baştaş Başkent Çimento
|3,68
|2,51
|42,08
|Batı Çimento
|2,88
|-0,69
|-12,99
|Batısöke Çimento
|1,34
|0,00
|2,29
|Bera Holding
|3,74
|-0,53
|-2,86
|Berkosan Yalıtım
|3,74
|0,27
|36,50
|Beşiktaş Futbol Yat.
|2,14
|0,00
|-12,65
|Beyaz Filo
|3,73
|-1,84
|18,04
|Bilici Yatırım
|7,55
|0,67
|72,77
|Bim Mağazalar
|62,15
|0,40
|34,50
|Birko Mensucat
|0,49
|-5,77
|58,06
|Birlik Mensucat
|1,48
|1,37
|29,82
|Bizim Mağazaları
|12,69
|-0,63
|13,61
|Bomonti Elektrik
|4,10
|-3,30
|220,31
|Borusan Mannesmann
|10,19
|-0,59
|-11,00
|Borusan Yat. Paz.
|66,40
|1,37
|10,83
|Bosch Fren Sistemleri
|273,70
|-0,40
|-4,89
|Bossa
|9,32
|-1,06
|15,63
|Brisa
|11,18
|1,45
|19,20
|Burçelik
|8,01
|5,39
|37,87
|Burçelik Vana
|17,31
|1,64
|78,27
|Bursa Çimento
|4,09
|-0,97
|2,16
|Carrefoursa
|7,58
|-0,26
|60,93
|Casa Emtia Petrol
|22,36
|9,93
|138,13
|Ceo Event Medya
|3,57
|0,28
|-2,52
|Coca Cola İçecek
|40,34
|3,49
|4,24
|Cosmos Yat. Holding
|3,00
|-2,91
|47,06
|Credıtwest Faktorıng
|3,28
|3,47
|13,89
|Çelebi
|87,25
|-0,68
|-14,54
|Çelik Halat
|10,33
|-0,77
|58,92
|Çemaş Döküm
|1,11
|1,83
|-11,45
|Çemtaş
|7,40
|-1,07
|-8,97
|Çimbeton
|92,30
|2,05
|123,70
|Çimentaş
|39,10
|9,96
|160,67
|Çimsa
|7,76
|0,39
|-14,54
|Çuhadaroğlu Metal
|3,21
|-0,31
|0,63
|Dagi Giyim
|3,84
|-1,79
|53,60
|Dagi Yatırım Holding
|6,30
|4,13
|178,76
|Dardanel
|9,98
|1,53
|163,32
|Datagate Bilgisayar
|9,35
|-1,06
|19,72
|Demısaş Döküm
|3,81
|2,14
|9,48
|Denge Holding
|1,51
|-5,03
|10,22
|Deniz GMYO
|4,00
|-1,72
|-20,79
|Denizli Cam
|7,50
|-0,13
|-10,07
|Derimod
|7,04
|-1,54
|-1,40
|Derlüks Deri
|4,65
|0,00
|14,93
|Desa Deri
|4,44
|0,00
|-2,20
|Despec Bilgisayar
|6,56
|-1,50
|54,72
|Deva Holding
|17,79
|2,24
|99,27
|Diriteks Diriliş Tekstil
|1,26
|-6,67
|61,54
|Ditaş Doğan
|16,58
|-0,12
|74,25
|DO-CO
|342,30
|1,54
|-39,31
|Doğan Burda
|12,70
|-3,71
|109,23
|Doğan Holding
|1,90
|0,53
|5,82
|Doğtaş Kelebek Mobilya
|1,88
|0,53
|13,94
|Doğusan
|2,28
|0,44
|9,62
|Doğuş GMYO
|5,21
|-1,14
|15,01
|Doğuş Otomotiv
|9,80
|-0,20
|2,94
|Döktaş Dökümcülük
|25,18
|1,53
|-20,43
|Duran Doğan Basım
|16,68
|-2,46
|18,80
|Dyo Boya
|5,17
|-0,77
|5,51
|Eczacıbaşı İlaç
|5,79
|4,51
|58,60
|Eczacıbaşı Yatırım
|12,64
|6,67
|31,22
|Edip Gayrimenkul
|1,96
|2,08
|41,01
|Ege Endüstri
|550,90
|-0,58
|-2,07
|Ege Gübre
|57,70
|-1,03
|15,86
|Ege Profil
|15,45
|0,19
|29,07
|Ege Seramik
|4,23
|-0,24
|14,02
|Egeli & Co Tarım Girişim
|1,17
|-9,30
|265,62
|Egeli&Co Enerji Yatırım
|0,81
|-10,00
|107,69
|Egeli&Co Yatırım Holding
|0,60
|-9,09
|200,00
|Egeplast
|16,31
|4,55
|30,48
|Ekiz Kimya
|11,10
|-9,98
|1719,67
|Emek Elektrik
|2,05
|-0,97
|28,93
|Eminiş Ambalaj
|3,51
|0,29
|130,92
|Emlak Konut GMYO
|1,35
|-0,74
|-7,53
|Enerjisa Enerji
|7,95
|-0,13
|18,02
|Enka İnşaat
|6,15
|0,82
|-1,63
|Erbosan
|20,22
|-0,88
|-19,06
|Ereğli Demir Çelik
|8,10
|-0,98
|-10,40
|Ersu Gıda
|5,47
|2,05
|164,25
|Escort Teknoloji
|3,92
|-0,51
|182,01
|Etiler Gıda
|3,21
|-3,60
|31,02
|Euro Kapital Yat. Ort.
|1,83
|1,10
|9,58
|Euro Trend Yat. Ort.
|1,50
|2,04
|20,00
|Euro Yat. Ort.
|1,62
|0,62
|37,29
|Euro Yatırım Holding
|1,48
|-0,67
|-1,33
|Fenerbahçe Futbol
|10,43
|0,58
|-27,92
|Flap Kongre Toplantı Hiz.
|3,98
|-1,24
|-12,91
|F-M İzmit Piston
|53,30
|1,14
|12,54
|Fonet Bilgi Teknolojileri
|10,44
|-0,67
|35,76
|Ford Otosan
|60,25
|0,50
|-8,87
|Formet Çelik Kapı
|4,60
|1,10
|53,33
|Frigo Pak Gıda
|12,45
|-0,32
|-3,94
|Galatasaray Sportif
|2,68
|1,13
|32,02
|Garanti Bankası
|7,55
|-0,66
|-32,23
|Garanti Faktoring
|4,65
|1,09
|20,16
|Garanti Yat. Ort.
|1,60
|-0,62
|48,15
|Gedik Y. Men. Değ.
|20,54
|7,82
|266,79
|Gedik Yatırım Holding
|27,18
|9,16
|253,45
|Gediz Ambalaj
|9,45
|-2,38
|39,79
|Gentaş
|2,27
|-1,30
|3,65
|Gersan Elektrik
|3,93
|1,55
|23,20
|Global Men. Değ.
|3,38
|-1,17
|79,79
|Global Yat. Holding
|3,50
|1,16
|-28,13
|Good-Year
|5,05
|-0,79
|24,69
|Göltaş Çimento
|15,86
|-0,19
|-10,85
|Gözde Girişim
|3,95
|-1,25
|-23,15
|GSD Denizcilik
|3,44
|-0,29
|34,37
|GSD Holding
|1,69
|0,00
|13,42
|Gübre Fabrik.
|20,10
|-1,47
|122,35
|Güler Yat. Holding
|14,48
|-9,95
|613,30
|Güneş Sigorta
|3,28
|0,61
|50,46
|Halk GMYO
|1,49
|0,68
|22,13
|Halk Sigorta
|4,00
|-3,61
|102,02
|Hatay Tekstil
|9,94
|0,61
|44,69
|Hedef Girişim
|2,29
|0,44
|-12,26
|Hektaş
|14,69
|5,99
|83,17
|HUB Girişim
|22,26
|-1,07
|137,10
|Hürriyet Gzt.
|1,57
|-1,26
|37,72
|ICBC Turkey Bank
|4,48
|0,00
|-14,99
|İdealist Danışmanlık
|3,48
|-3,87
|4,82
|İdealist GMYO
|4,33
|-1,59
|41,50
|İhlas Ev Aletleri
|1,72
|-0,58
|-45,05
|İhlas Gayrimenkul
|1,21
|0,83
|0,83
|İhlas Gazetecilik
|3,43
|-2,28
|-49,63
|İhlas Holding
|0,68
|1,49
|-25,27
|İhlas Yayın Holding
|1,00
|-0,99
|-1,96
|İndeks Bilgisayar
|11,22
|0,18
|15,67
|Info Yatırım
|6,85
|-1,86
|-23,03
|İntema
|10,61
|9,95
|14,58
|İpek Doğal Enerji
|14,34
|-1,10
|85,75
|İskenderun Demir Çelik
|7,08
|-0,84
|-11,61
(Sürecek)