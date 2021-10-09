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Boşanma aşamasında olduğu kocası tarafından darp edilen kadın hayatını kaybetti - Son Dakika

Boşanma aşamasında olduğu kocası tarafından darp edilen kadın hayatını kaybetti

09.10.2021 11:31
Boşanma aşamasında olduğu kocası tarafından darp edilen kadın hayatını kaybetti

Osmaniye'de boşanma aşamasındaki iki çocuk annesi genç kadın, avukatlık bürosunda karşılaştığı ve tartışmaya başladığı eşi tarafından dövülerek yaşamını yitirdi.

29 Eylül tarihinde yaşandı. 23 yaşındaki iki çocuk annesi Meltem Goncagül, eşiyle boşanma işlemlerini gerçekleştirmek üzere Adnan Menderes Bulvarı üzerinde bulunan avukatının bürosuna geldi. Avukatlık bürosuna bir süre sonra kadının eşi İbrahim Goncagül gelerek yaşanılan tartışma üzerine eşini darp etti.

10 GÜNLÜK YAŞAM MÜCADELESİNİ KAYBETTİ

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık görevlilerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından genç kadın, önce ambulans ile Osmaniye Devlet Hastanesine daha sonra hayati tehlike kaydıyla Gaziantep'e sevk edildi. 10 gündür hastanede yoğun bakım ünitesinde tedavi gören Meltem Goncagül, hayatını kaybetti.

TUTUKLANDI

Eşini darp ederek ölümüne sebep olan İbrahim Goncagül ise olayın ardından polis tarafından gözaltına alınarak çıkarıldığı mahkemece tutuklanıp cezaevine gönderildi.

Boşanma aşamasında olduğu kocası tarafından darp edilen kadın hayatını kaybetti

Osmaniye, Eylül, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Boşanma aşamasında olduğu kocası tarafından darp edilen kadın hayatını kaybetti - Son Dakika


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