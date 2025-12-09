Balkondan eve girdi, kaçmaya çalışan eşini öldürmeye çalıştı! Görüntüler kan donduran cinsten - Son Dakika
Balkondan eve girdi, kaçmaya çalışan eşini öldürmeye çalıştı! Görüntüler kan donduran cinsten

Balkondan eve girdi, kaçmaya çalışan eşini öldürmeye çalıştı! Görüntüler kan donduran cinsten
09.12.2025 23:41  Güncelleme: 08:48
Balkondan eve girdi, kaçmaya çalışan eşini öldürmeye çalıştı! Görüntüler kan donduran cinsten
Yozgat'ın Çekerek ilçesinde, Y.B. isimli şahıs, kayınpederinin evine giderek boşanma aşamasındaki eşini görmek istedi. Evin çevresinde dolaşıp kapıları yumruklayan şahıs, balkondan içeri girdi. Kaçmaya çalışan eşini yakalayan şahıs hem eşini hem de kayınpederini bıçakla yaraladı. Kadın yoğun bakımda yaşam mücadelesi verirken Y.B. tutuklandı

Kadına şiddet her geçen gün boyut değiştirerek devam ederken son olay Yozgat'ta yaşandı. Edinilen bilgiye göre, olay ilçeye bağlı Bazlambaç köyünde meydana geldi.

BALKONDAN EVE GİRDİ

Y.B. (30), kayınbabasının evine giderek boşanma aşamasında olduğu eşi A.B'yi (26) görmek istedi. Evin çevresinde dolaşan Y.B. kapıları yumrukladı. Kapının açılmaması üzerine balkondan içeri giren Y.B. kaçmaya çalışan eşini kovalayıp yakaladı.

Balkondan eve girdi, kaçmaya çalışan eşini öldürmeye çalıştı! Görüntüler kan donduran cinsten
A.B.

HEM EŞİNİ HEM KAYINPEDERİNİ BIÇAKLADI

Y.B. üzerindeki bıçakla eşini boğazından ve sırtından bıçakladı, kayınpederi Y.K'yi(57)de yaraladı. Bu anlar evin güvenlik kameralarına yansıdı. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, Çekerek Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

KADIN YOĞUN BAKIMDA YAŞAM MÜCADELESİ VERİYOR

Kadının yoğun bakımda tedavisinin sürdüğü öğrenildi. Y.B. ise çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Balkondan eve girdi, kaçmaya çalışan eşini öldürmeye çalıştı! Görüntüler kan donduran cinsten
Y.B.
Kaynak: İHA

Güvenlik, Çekerek, 3-sayfa, Yozgat, Güncel, Yaşam, Kadın, Suç, Son Dakika

Son Dakika 3-sayfa Balkondan eve girdi, kaçmaya çalışan eşini öldürmeye çalıştı! Görüntüler kan donduran cinsten - Son Dakika

