Balkondan eve girdi, kaçmaya çalışan eşini öldürmeye çalıştı! Görüntüler kan donduran cinsten

Kadına şiddet her geçen gün boyut değiştirerek devam ederken son olay Yozgat'ta yaşandı. Edinilen bilgiye göre, olay ilçeye bağlı Bazlambaç köyünde meydana geldi.

BALKONDAN EVE GİRDİ

Y.B. (30), kayınbabasının evine giderek boşanma aşamasında olduğu eşi A.B'yi (26) görmek istedi. Evin çevresinde dolaşan Y.B. kapıları yumrukladı. Kapının açılmaması üzerine balkondan içeri giren Y.B. kaçmaya çalışan eşini kovalayıp yakaladı.

A.B.

HEM EŞİNİ HEM KAYINPEDERİNİ BIÇAKLADI

Y.B. üzerindeki bıçakla eşini boğazından ve sırtından bıçakladı, kayınpederi Y.K'yi(57)de yaraladı. Bu anlar evin güvenlik kameralarına yansıdı. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, Çekerek Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

KADIN YOĞUN BAKIMDA YAŞAM MÜCADELESİ VERİYOR

Kadının yoğun bakımda tedavisinin sürdüğü öğrenildi. Y.B. ise çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.