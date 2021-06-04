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BOSİAD'ın çevre yarışması sonbaharda yapılacak - Son Dakika

BOSİAD'ın çevre yarışması sonbaharda yapılacak

04.06.2021 17:06
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Kirletmeden üretmenin geleceğimiz için gerekli ve de mümkün olduğuna dikkat çekmek için farkındalık yaratan projeler üreten Bursa OSB ile BOSİAD, koronavirüs pandemisi sebebiyle geçen yıl ertelediği Çevreye Duyarlı Sanayi Tesisi Yarışması'na kaldığı yerden devam etme kararı aldı.

Başvuruların eylül ayı ile birlikte başlayıp, 15 Ekim'de sona ereceği yarışmanın ödül töreni ise kasım ayında planlanıyor.

COVID-19 salgınından korunma sorumluluğu kapsamında bölge sanayi tesislerinin çalışma süreçlerini yavaşlatması veya ara vermesi nedeniyle 2020 yılında 5.'ni gerçekleştirmeyi planlarken Çevreye Duyarlı Sanayi Tesisi Yarışması'nı ertelemek zorunda kalan Bursa OSB ve Bursa Organize Sanayi Bölgesi Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (BOSİAD), kaldığı yerden devam etme kararı aldı. Kademeli normalleşme adımları ve aşılama oranın artmasıyla eylül ayı birlikte yarışma başvurularını almaya başlayacak olan BOSİAD, 15 Ekim'de de sonlandıracak. Sürdürülebilir çevreci yaklaşımla Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ) ve İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Çevre Mühendisliği akademisyenleri tarafından online olarak başvuru ve değerlendirmelerin yapılacağı yarışmanın ödül töreni ise yeni bir olumsuz gelişme olmaması halinde kasım ayı içerisinde gerçekleştirilecek.

Sürdürülebilir çevreci yaklaşımla sanayicilerin çevreye olan duyarlılığını ortaya koyarak farkındalık yaratmak amacıyla düzenledikleri 'Çevreye Duyarlı Sanayi Tesisi Yarışması'nı, 'Çevreye saygılı üretim yapacağım' söyleminin vicdana, samimiyete döküldüğü yer olarak açıklayan BOSİAD Başkanı Rasim Çağan, Eylül 2021'de 5'incisi yapılacak yarışmanın markalaşma sürecini ve bir sanayici olarak çevreye bakış açısını açıkladı.

2015 yılındaki ilk yarışmanın ardından çevre konusunun konuşulmaya başlandığını, bütün firmaların çevreyle ilgili adımlar atmak istediğine dikkat çeken Başkan Çağan, şunları söyledi:

'Ödüllendirilen firmalar dışında diğer firmalar için de güzel bir örnek, farkındalık oluşturdu. Yarışma sonrasında Bursa OSB'mizde bir bilinçlenme gördük. Amacımız farkındalıktı, bu farkındalığı yarattığımızı gözlemledik. Sanayiciler her geçen yıl daha da istekli yarışmaya hazırlanıyorlar. Yarışmamıza Sayın Valimiz Yakup Canbolat ile İstanbul Teknik Üniversitesi, Bursa Uludağ Üniversitesi ve Bursa Teknik Üniversitesi'nin de çok ciddi desteği var. Katılan herkes bizim için birincidir. Amacımız eksikleri ortaya çıkarmak, bir birinci seçip rekabeti doğurmak değil, beraber toplum bilinci ile bir sinerji yaratarak, şehrimiz için, ülkemiz için daha güzel günleri geri getirmektir."

"YENİ KAZANIMLAR DOĞURACAK"

Başkan Çağan, şöyle devam etti:

"COVID-19 Salgını, sağlıklı toplumsal yaşamın sağlıklı çevresel sisteme bağlı olduğunu daha da açık bir şekilde görmemizi sağladı. Ve bu salgının dünya çapında insan hayatı üzerinde önemli etkileri oldu. Maalesef bugün iklim değişiklikleri, nesli tükenmekte olan bitki ve hayvanlar, okyanuslarda biyolojik çeşitliliğin azalması, ormansızlaşma, temiz su ve hava yoksunluğu yaşıyoruz. Varlıkları tüketiyoruz. Fakat halen çok geç değil, buna hep birlikte 'dur' diyebiliriz. Sanayiciler, üretenler olarak bunun bilincinde olmak zorundayız.

Firmalarımız organize bir sanayi bölgesinde yer alarak zaten devletin belirlediği üretim kriterlerini yerini getirmiş oluyor. Burada önemli olan 'siz bunun üzerine bir adım daha atarak ne yapıyorsunuz? Şehriniz ve insanlar için bir taş üstüne bir taş daha nasıl koyuyorsunuz?' Yarışmamızın özünü de aslında bu düşünce oluşturmaktadır. Bizler bunları yerine getirmek için yola çıktık. Bu yıl da yarışmamızı 1 yıl aradan sonra yeniden düzenliyoruz. Şehrimiz için, ülkemiz için yeni kazanımlar doğurmasını diliyoruz."

ÇEVRECİ BİREYLER YETİŞECEK

Çevre yaklaşımının konuşmalarla değil, icraatla olacağına değinen Başkan Çağan, bu düşünceden hareketle çevreyle ilgili yatırımları maliyet değil gereklilik olarak gören bireyler yetişmesi için 'Çocuklarla Elele Çevreci Sanayiye' Projesi'ni de hayata geçirdiklerini hatırlattı. "Biz çevreciliği empoze etmek yerine, çocuklarımızın özlerinde var olanı ortaya çıkarmak istiyoruz" diyen Çağan, şunları kaydetti:

"Sözde kalmayan bir çevreciliğin, bunu özümseyerek gelişen çocuklardan geçeceğine inanıyoruz. Çevrecilik konusunda 'dikte ettirilen' değil, 'oyun kurucu' bir Türkiye hayaliyle Bursa Uludağ Üniversitesi Çevre Mühendisliği Bölümü ve Uludağ Çevre Topluluğu (UÇET) iş birliğine girerek 'Çocuklarla Elele Çevreci Sanayiye' Projesi'ni uygulamaya soktuk. Projeyle bölgedeki ebeveynleri sanayi tesislerinde çalışanların çocuklarını, temiz çevre konusunda bilinçlendirirken, uygulanabilir çevre projesi fikirleri geliştirmeleri konusunda da teşvik etmeyi hedefliyoruz. Ne yazık ki birçok ebeveyn için çevrecilik sözde kalıyor yani insanlar çevreciliği konuşuyor ancak çevreciliğin gereğini yapmıyor ya da bunu Avrupa Standartları gereği, birlikte çalıştığı global firmaların yaptırımlarıyla uyguluyor. Kısacası menfaatlerini önceliyor. Bugün kendi menfaatlerimiz için çocuklarımızın geleceğine zarar vermeye hakkımız yok. Biz dünyada belki 20-30 yıl daha var olacağız ama sonraki 60-70 yılda çocuklarımız yaşamaya devam edecek. Onların gelecek 40 yılına zarar vermeye hakkımız yok. Dolayısıyla bizler gibi henüz medeniyet ve menfaat batağına düşmeyen, bir eşik noktasındaki çocuklarımıza bu bilinci yerleştirmek için en uygun zamanın bugün olduğunu düşünüyoruz. Biz çevreciliği empoze etmek yerine, özlerinde var olanı ortaya çıkarmak istiyoruz. Medeniyete yenilmiş anne-babaları da duyguyla değiştirebileceğimize inanıyoruz. O duygu da ebeveynlere, çocuklarının çevreciliği sorgulamaları, taleplerini iletmeleri ile geçecektir. Çünkü Türkiye çevrecilik konusunda dikte ettirilen değil artık oyun kurucu bir rol üstlenmelidir. Bu da BOSİAD olarak yapmaya çalıştığımız gibi çevreciliği özümsemiş nesillerle mümkün olacaktır."

BOSİAD Başkanı Rasim Çağan, Proje sonunda çocukların ortaya koyacağı Yenilikçi Çevre Fikirlerini, Çevreye Duyarlı Sanayi Tesisi Yarışması'nda ayrı bir kategori açılmak suretiyle ödüllendirileceğini de sözlerine ekledi.

YARIŞMA HAKKINDA

Bursa Organize Sanayi Bölgesi şirketleri arasında bu yıl 5.'si düzenlenecek olan ve Eylül ayı ile birlikte başlayacak başvurular için son başvuru tarihi 15 Ekim 2021. Sürdürülebilir çevreci yaklaşımla online olarak başvuru ve değerlendirmelerin yapıldığı yarışma, Bursa OSB firmaları arasında "Çevreye Kirletici Etkisi Yüksek Olan Tesisler", "Çevreye Kirletici Etkisi Olan Tesisler" ve "İzin-Lisans Muafiyeti Olan Tesisler" olmak üzere 3 kategoride gerçekleştirilecek. Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ) ve İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Çevre Mühendisliği akademisyenlerinin de içinde yer aldığı jüri üyeleri, tamamen dijital bir platform üzerinden değerlendirmelerini yapacak. Ödül töreni ise yeni bir olumsuz gelişme yaşanmaması halinde kasım ayı içerisinde gerçekleştirilecek.

Uludağ Üniversitesi, Uludağ, Bursa, OSB, Güncel, Son Dakika

Kaynak: Bültenler

Son Dakika Güncel BOSİAD'ın çevre yarışması sonbaharda yapılacak - Son Dakika


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