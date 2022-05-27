SARAYBOSNA - Bosna Hersek'te "Vakıf Günleri" - Son Dakika
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SARAYBOSNA - Bosna Hersek'te "Vakıf Günleri"

27.05.2022 19:02

Bosna Hersek'te bu yıl 10'uncusu düzenlenen "Vakıf Günleri" programı başladı.

Bosna Hersek'te bu yıl 10'uncusu düzenlenen "Vakıf Günleri" programı başladı.

Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'daki Gazi Hüsrev Bey Kütüphanesi'nde düzenlenen açılış programına, Bosna Hersek İslam Birliği Başkanı Husein Kavazovic ve Bosna Hersek İslam Birliği Vakıflar Müdürü Senaid Zajimovic'in yanı sıra Türkiye'den Vakıflar Genel Müdür Yardımcısı Aydın Cem Aslanbay katıldı.

Aslanbay, burada yaptığı açıklamada, "Kendini vakıf kültürünün yaşatılmasına adayan, İslam Birliğinin gerçekleşmesini amaçlayan, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın 'vakıf ruhunun sürdürülmesi' amacıyla verdiği talimatları yerine getirmek üzere Bosna Hersek'te faaliyetlerimizi sürdürüyoruz." dedi.

Bosna Hersek'e, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ve Vakıflar Genel Müdürü Burhan Ersoy'un selamlarını getirdiğini ifade eden Aslanbay, "Asli görevi, yardımlaşma medeniyetinin temelindeki 'vakıf medeniyetini yaşatmak' olan Vakıflar Genel Müdürlüğü, bir yandan ecdat yadigarı eserlerimizi eski ihtişamına kavuştururken diğer yandan da hayra öncülük ediyor." diye konuştu.

"Sadece bir camiyi değil, kardeşliği inşa ettik"

Aslanbay, Bosna Hersek'te ecdat yadigarı vakıf eserlerini ayağa kaldırmanın mutluluğu

içerisinde olduklarını altını çizerek şunları söyledi:

"Bu faaliyetlerimiz 2011'de İsa Bey Hamamı ile başladı. Gradişka Derviş Hanım Medresesi, Travnik Alaca Camii ve Tesanj Ferhat Bey Kahvehanesi'ni tamamladık. Bundan 30 yıl önce, savaş zamanında yıkılan Foça Alaca Camii'ni aslına uygun şekilde onardık. Sadece bir camiyi değil, kardeşliği, beraber yaşama kültürünü, bir anlamda insanlığın vicdanını da inşa ettik. Saraybosna'nın kalbindeki Başçarşı Camii'ni restore ettik. Bu caminin açılışı geçen yıl Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla yapıldı."

Restorasyonların yanı sıra yeni binaların da inşa edildiğini anımsatan Aslanbay, "2018'de Saraybosna İslam Birliği Öğrenci Yurdu hizmete açıldı. Bosna Odabaşı İş Merkezini faaliyete geçirdik. Pazar günü açılışı yapılacak Kiseljak Divanhanesi ve Fojnica Medresesi'ni inşa ettik. Yarın hep birlikte İslam Birliği Hizmet binasının açılışını gerçekleştireceğiz. İnanıyoruz ki büyük bir coğrafyada sorumluluğu olan Riyasetimiz, yeni binasında layık olduğu şartlarda, Müslümanlara daha iyi hizmetler sunacaktır." ifadelerini kullandı.

"Vakıfların" dini, ekonomik, eğitim, insani ve sosyal alanlardaki rolü

Zajimovic ise "Vakıf Müdürlüğü tarafından yürütülen tüm proje ve faaliyetlerdeki amacımız; toplumun gelişmesinde 'vakıfların' dini, ekonomik, eğitim, insani ve sosyal alanlardaki rollerini vurgulamak." dedi.

Bosna Hersek'teki şehirlerin sayısının vakıflar sayesinde geliştiğini belirten Zajimovic, "Ülkemizdeki vakıflar, başta Bosna Hersek olmak üzere Türkiye, Kuveyt, Suudi Arabistan, Katar, Birleşik Arap Emirlikleri, Mısır ve diğer Müslüman ülkelerden gelen vakıf dostlarının yardımlarıyla korumaya ve geliştirmeye çalıştığımız kalıcı birer maldır." diye konuştu.

"Vakıflar devlet tarafından değil, bireyler tarafından kurulmuştur"

Bosna Hersek İslam Birliği Başkanı Husein Kavazovic de yaptığı açıklamada, "Vakıflar devlet tarafından değil, yüksek ve düşük sosyal konumlardan, erkekler ve kadınlar, Allah'ın iyi kulları olan bireyler tarafından kurulmuştur." dedi.

Ülkesindeki vakıfların neredeyse tamamının yerel halk tarafından kurulduğuna dikkati çeken Kavazovic, "Bizi daha da etkileyen şey, halkımızın başka ülkelerde, çok uzaklarda bile vakıflar kurmuş olmasıdır. Bosna'mızın temellerinde 'vakıf' anlayışı yatmaktadır dolayısıyla vakıf anlayışı insanımızın varlığında, genlerinde mevcuttur." değerlendirmesinde bulundu.

Kavazovic, vakıf binalarının yenilenmesi, onarılması ve yeniden inşa edilmesinde katkısı bulunan Türkiye'ye ve Türk halkına teşekkür etti.

SARAYBOSNA - Bosna Hersek'te Vakıf Günleri
SARAYBOSNA - Bosna Hersek'te Vakıf Günleri
SARAYBOSNA - Bosna Hersek'te Vakıf Günleri
SARAYBOSNA - Bosna Hersek'te Vakıf Günleri
SARAYBOSNA - Bosna Hersek'te Vakıf Günleri
SARAYBOSNA - Bosna Hersek'te Vakıf Günleri
SARAYBOSNA - Bosna Hersek'te Vakıf Günleri
SARAYBOSNA - Bosna Hersek'te Vakıf Günleri
SARAYBOSNA - Bosna Hersek'te Vakıf Günleri

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Kaynak: AA

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