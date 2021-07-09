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BOTAŞ'tan Saros FSRU'da denize zift akıtıldığı iddiasına yalanlama - Son Dakika

BOTAŞ'tan Saros FSRU'da denize zift akıtıldığı iddiasına yalanlama

09.07.2021 12:20
BOTAŞ'tan Saros FSRU'da denize zift akıtıldığı iddiasına yalanlama, System.String[]

EDİRNE'nin Keşan ilçesi Sazlıdere ve Gökçetepe köyleri arasındaki Saros Körfezi kıyısına yapılan likit doğal gaz taşıma yükleme limanı (FSRU) inşaatından denize, zift benzeri atık döküldüğü iddiasının gerçeği yansıtmadığını açıklayan BOTAŞ yetkilileri, sosyal medyadaki görüntülerin,...

EDİRNE'nin Keşan ilçesi Sazlıdere ve Gökçetepe köyleri arasındaki Saros Körfezi kıyısına yapılan likit doğal gaz taşıma yükleme limanı (FSRU) inşaatından denize, zift benzeri atık döküldüğü iddiasının gerçeği yansıtmadığını açıklayan BOTAŞ yetkilileri, sosyal medyadaki görüntülerin, proje kapsamında deniz tabanına yapılan işlem sırasında deniz kumunun basınçla yüzeye çıktığı anlarda çekildiğini belirtti.

BOTAŞ'tan yapılan yazılı açıklamada, Saros Körfezi kıyısına yapılan FSRU limanı inşaatında çekilen videonun, bazı yayın organlarınca 'Denize zift akıtılıyor' diye aktarıldığı; iddiaların gerçek olmadığı, kurumun birtakım haber ve yayınlarla hedef gösterildiği kaydedildi. BOTAŞ'ın, Türkiye'nin enerji ihtiyacını karşılayan, stratejik öneme sahip kamu kuruluşu olduğu belirtilen açıklamada, "Dünya devletlerinin güçlerini enerji kaynakları üzerinden konumlandırmaya çalıştıkları günümüzde kuruluşumuz, öncelikle halkımıza kesintisiz enerji ulaştırmak ve nihai olarak ülkemizi önemli bir enerji merkezi haline getirmek için faaliyet göstermektedir. BOTAŞ'ın misyonu, bir taraftan uluslararası kalite standartları çerçevesinde verimlilik, bilgi birikimi ve yüksek teknoloji kullanımıyla rekabet avantajı yaratmak, diğer taraftan kurumsallaşmış yapısıyla ulusal ve uluslararası pazarlara enerji sunmaktır. Bunun için tesislerimizde binlerce çalışanımız, gecesini gündüzüne katarak emek sarf etmektedir. Bu alın teri sayesinde yurdumuzda evlerin, fabrikaların, elektrik santrallerinin enerjileri kesintisiz olarak sağlanmaktadır. BOTAŞ'ın stratejik önemi, dünya enerji rekabetinde ülkemizi öne geçiren ulusal ve uluslararası yatırımlarından kaynaklanmaktadır" denildi.

'SAROS FSRU PROJESİ, TÜRKİYE'NİN ENERJİ ARZINA KATKI SAĞLAYACAK'Kuruluşun, faaliyetlerinde çevre ve insana saygı duyduğu vurgulanırken, şunlar kaydedildi: "Nitekim kuruluşumuz, dünya çapında en başarılı çevre projelerinin belirlendiği Londra merkezli The Green Organisation tarafından düzenlenen 'Yeşil Dünya Ödülleri'nde, 500 başvuru arasından seçilerek '2020 Yılı Yeşil Dünya Elçisi' olarak alkışlanmıştır. Ülkemiz için çalışırken çevreyi de koruyan BOTAŞ, son zamanlarda ulusal ve uluslararası düzeyde maksatlı olduğu aşikar birtakım haber ve yayınlarla hedef gösterilmektedir. Sosyal medyada ve bazı yayın organlarında yer verilen, yapımı devam eden bir projemizdeki faaliyet sırasında çevre hassasiyetine aykırı davranıldığını iddia eden bir haber, maksatlı olarak üretilmiş ve gerçek alenen çarpıtılmıştır. İlgili gerçek dışı habere konu edilen, stratejik olarak önemi yüksek projelerimizden Saros FSRU projesidir. Bu projenin bir benzeri, Saros Körfezi'ne çok yakın bir mesafede Yunanistan sınırları içerisinde Avrupa Birliği tarafından desteklenerek yürütülmektedir. Saros FSRU projesi öncelikle Marmara Bölgesi olmak üzere tüm Türkiye'nin enerji arzına katkı sağlayacaktır. Ülkemizin menfaatleri doğrultusunda bu denli hayati öneme sahip ve enerji rekabetinde ülkemizin elini güçlendirecek bu projenin, halkımıza doğru bir şekilde anlatılması gerekmektedir."'YALNIZCA BASINÇLI DENİZ SUYU KULLANILMAKTA'Haberlere konu videonun, maksatlı olarak gerçek dışı anlamıyla sunulduğunun kaydedildiği açıklamada, "Zira, yayın organlarınca 'denize zift akıtılıyor' şeklinde aktarılan olay, proje kapsamında deniz tabanına yapılan işlem esnasında deniz kumunun basınçla yüzeye çıkmasından ibarettir. Bu işlem sırasında yalnızca basınçlı deniz suyu kullanılmakta olup hiçbir katkı maddesine yer verilmemektedir. Çevre bilinci konusunda kuruluşumuzla aynı hassasiyeti taşıyan vatandaşlarımızın, bu ve bunun gibi maksatlı, örgütlü ve çıkar grupları tarafından manipüle edilen girişimler konusunda da hassasiyet göstereceklerine inancımız tamdır" denildi.

BOTAŞ'tan Saros FSRU'da denize zift akıtıldığı iddiasına yalanlama
BOTAŞ'tan Saros FSRU'da denize zift akıtıldığı iddiasına yalanlama
BOTAŞ'tan Saros FSRU'da denize zift akıtıldığı iddiasına yalanlama
BOTAŞ'tan Saros FSRU'da denize zift akıtıldığı iddiasına yalanlama
BOTAŞ'tan Saros FSRU'da denize zift akıtıldığı iddiasına yalanlama
BOTAŞ'tan Saros FSRU'da denize zift akıtıldığı iddiasına yalanlama
BOTAŞ'tan Saros FSRU'da denize zift akıtıldığı iddiasına yalanlama
BOTAŞ'tan Saros FSRU'da denize zift akıtıldığı iddiasına yalanlama

Saros Körfezi, Sazlıdere, Doğalgaz, Keşan, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel BOTAŞ'tan Saros FSRU'da denize zift akıtıldığı iddiasına yalanlama - Son Dakika


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