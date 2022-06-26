Boyabat'tan Trakya bölgesine kurbanlık sevkiyatı - Son Dakika
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Boyabat'tan Trakya bölgesine kurbanlık sevkiyatı

26.06.2022 11:13
Boyabat'tan Trakya bölgesine kurbanlık sevkiyatı

Sinop'un Boyabat ilçesinden Trakya bölgesine kurbanlık gönderiliyor.

Sinop'un Boyabat ilçesinden Trakya bölgesine kurbanlık gönderiliyor.

İlçe Tarım ve Orman Müdürü Murat Usta, AA muhabirine, gerekli kontrollerden geçirdikleri 28 besi işletmesindeki 1421 büyükbaş kurbanlığı Trakya bölgesine sevk etmeye başladıklarını söyledi.

Veterinerler tarafından yapılan kontrollerin ardından bugüne kadar 8 besi işletmesinden hayvanların sevkinin tamamlandığını belirten Usta, "258 büyükbaş kurbanlık ilçemizden çıkış yapmıştır. Kalan 20 işletmede 1163 kurbanlığın sevk işlemleri arife gününe kadar tamamlanacaktır. Tüm besicilerimize bereketli kazançlar diliyor, Kurban Bayramlarını kutluyorum." dedi.

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Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Boyabat'tan Trakya bölgesine kurbanlık sevkiyatı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: Boyabat'tan Trakya bölgesine kurbanlık sevkiyatı - Son Dakika
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