Veterinerler tarafından yapılan kontrollerin ardından bugüne kadar 8 besi işletmesinden hayvanların sevkinin tamamlandığını belirten Usta, "258 büyükbaş kurbanlık ilçemizden çıkış yapmıştır. Kalan 20 işletmede 1163 kurbanlığın sevk işlemleri arife gününe kadar tamamlanacaktır. Tüm besicilerimize bereketli kazançlar diliyor, Kurban Bayramlarını kutluyorum." dedi.

Kaynak: AA

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Son Dakika › Güncel › Boyabat'tan Trakya bölgesine kurbanlık sevkiyatı - Son Dakika

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