Bozcaada Belediye Başkanı Yılmaz'dan Başkan Kurt'a ziyaret - Son Dakika
Son Dakika Güncel Bozcaada Belediye Başkanı Yılmaz'dan Başkan Kurt'a ziyaret - Son Dakika

Bozcaada Belediye Başkanı Yılmaz'dan Başkan Kurt'a ziyaret

6 saat önce

Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt, bir dizi temasta bulunmak üzere Eskişehir'e gelen Bozcaada Belediye Başkanı Hakan Can Yılmaz'ı misafir etti.

Bozcaada Belediye Başkanı Yılmaz'dan Başkan Kurt'a ziyaret, System.String[]

Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt, bir dizi temasta bulunmak üzere Eskişehir'e gelen Bozcaada Belediye Başkanı Hakan Can Yılmaz'ı misafir etti.


Eskişehir'i ve Odunpazarı'nı çok beğendiğini belirten Bozcaada Belediye Başkanı Hakan Can Yılmaz, Eskişehir'in dünyaya ve Türkiye'ye örnek bir Avrupa kenti olduğunu vurguladı. Odunpazarı'ndan çok etkilendiğini ifade eden Yılmaz, Başkan Kurt'u Odunpazarı'nda gerçekleştirdiği çalışmalardan dolayı tebrik etti.


Yılmaz'ın ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkan Kurt, Yılmaz'a nazik ziyareti için teşekkür etti. Eskişehir ve Odunpazarı halkı için çalışmaya devam edeceklerini kaydeden Başkan Kurt, "Biz Odunpazarı Belediyesini hemşehrilerimizle birlikte yönetiyoruz. Odunpazarı Belediyesi katılımcı, sosyal demokrat bir yönetim anlayışına sahip. Gelecekte de bu anlayışımızı paydaşlarımızı artırarak sürdüreceğiz" dedi. - ESKİŞEHİR

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Haber Yayın Tarihi: 16.02.2020 01:08 Kaynak: İHA
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