Bozcaada'da tatilcilere 'çöp' çağrısı - Son Dakika

ÇANAKKALE'nin Kuzey Ege Denizi'ndeki turizm cenneti Bozcaada'da, tatilcilerden kalan çöpler belediye ekiplerince toplanıyor. Belediye Başkanı Hakan Can Yılmaz ise, 18 kişilik belediye ekibiyle bu yükün altından kalkmakta zorlandıklarını ifade ederek, tatilcileri çevre konusunda duyarlı olmaya çağırdı.

Farklı mimarideki eski Rum evleri, deniz ürünlerinin sunulduğu restoranları, Türkiye'nin en iyi korunmuş tarihi kalesi, bakir koyları, temiz ve soğuk denizinin yanı sıra, İstanbul'a yakınlığıyla günde ortalama 10 bine yakın yerli ve yabancı turisti ağırlayan turizm cenneti Bozcaada'da, tatilcilerden kalan çöpler belediye ekiplerince toplanıyor. Ancak, belediye personelinin azlığından yakınan Belediye Başkanı Hakan Can Yılmaz, tatilcilerden çöplerini yerlere atmamalarını istedi. Belediye Başkanı Hakan Can Yılmaz, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "38 kilometrekarelik ku¨c¸u¨cu¨k adamızda gu¨nde 10 bin kis¸iyi agˆırlamaya c¸alıs¸ıyoruz. I·nanın bu yu¨k 18 kis¸ilik belediye ekibi ic¸in c¸ok zor. Sizlerin destegˆi olmadan altından kalkmamız mu¨mku¨n degˆil! Lu¨tfen c¸o¨plerinizi yerlere atmayınız, yerde go¨rdu¨klerinizi denize uc¸madan c¸o¨pe atınız! Sizler nasıl eviniz kirlendigˆinde u¨zu¨lu¨yorsanız, plajları, yolları, ormanları kirli go¨rmek de bizleri u¨zu¨yor! Unutmayın #bozcaadabizim ve bas¸ka bir Bozcaada yok!" ifadelerine yer verdi.