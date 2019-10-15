Bozkır'dan Manisa'ya gönül köprüsü

Konya'da faaliyet gösteren Bozkır ve Çevresi Dernekler Federasyonu üyeleri 300 sene önce Bozkırdan, Manisa'nın Turgutlu ilçesine göç ettikleri sanılan Yukarı Bozkır köyü sakinlerini ziyaret etti.

Bozkır ve Çevresi Dernekler Federasyonu'nun yönetim kurulu üyeleri, 17 yüzyılda çıkan Celali isyanları sırasında Konya'nın Bozkır ilçesinden göçerek Manisa'ya bağlı Turgutlu ilçesinin Yukarı Bozkır köyüne yerleştikleri sanılan köy sakinlerini ziyaret etti.

Yönetim Kurulu Üyesi Süleyman Ege ziyaret sırasında köyün kuruluşu ve Bozkır'a bağlantıları hakkında köylülerden bilgi aldı.

Konya'nın Bozkır ilçesinden bu şekilde bir ziyaretin kendilerini memnun ettiğini belirten köy muhtarı Mustafa Yılmaz, "Bizim atalarımız Bozkır'dan buraya vaktiyle gelmişler. Bozkır'dan göç eden atalarımız önce Manisa Çobanhisar'a, oradan da üç aile bu dağ kovuğundan faydalanmak için buraya gelerek yerleşiyor ve köyümüz bu şekilde kuruluyor. Yukarı Bozkır köyü ile Konya Bozkır ilçesi arasındaki bağı tespit etmek için yaptığım araştırmalarda, daha çok yer ve coğrafya adlarından, kullanılan ortak kelimelerden yola çıkarak böyle bir kanıya vardım. Mahallemizde yaptığımız araştırmalar ve büyüklerimizin dedikleriyle Konya'nın Bozkır ilçesini biliyoruz ama buradan birilerinin de gelerek Bozkır ilçesi ile köyümüz arasında bağ kurması mutluluk verici." dedi.

Aslen Yukarı Bozkır Mahallesi sakinlerinden ve İzmir Vali Yardımcılığından emekli Mustafa Erdoğan da konu hakkında yaptığı açıklamada, "Annesi Manisa-Turgutlu-Yukarı Bozkır köyünden olan akademisyen, Muğla Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Namık Açıkgöz yaptığı araştırmada; köyde bulunan bir çeşmemin kitabesinde yer alan 1785 tarihi nedeni ile köyün 1715'li yıllarda kurulduğunu tespit etmiştir.

Osmanlı'ya en son katılan Türk beyliği Karamanoğlu Beyliği'dir. Konya-Bozkır, Mersin- Silifke ve Antalya'nın kuzey ilçelerinde yaşayan Türkler Osmanlı hakimiyetine girdiğinde buralarda yaşayan Türkmen ve Yörük aşiretleri Rumeli'ye gönderilmişlerdir. Bizler ya o zaman, ya da Osmanlı İmparatorluğu'na karşı ayaklanan Türkmen aşiretlerinin çıkardığı 'Celali İsyanları' olarak bilinen isyanlardan sonra buralara gelmişiz. 1715 tarihi biraz bunları doğruluyor." dedi.

Federasyonun üyesi Süleyman Ege de, "Bozkır'da önceki dönemlerde kaymakamlık yapmış Mustafa Demir beyin dedikleriyle çıktığımız bu yoldan ilçemiz Bozkırla büyük bağları olan ama tam olarak tarihsel araştırmaları yapılmamış biz gibi bizden hemşerilerimizle tanışmak gerçekten mutluluk vericiydi. Dernek yönetimi olarak inanıyoruz ki ileri ki günlerde bu tarihsel süreçle ilgili detaylı bir inceleme yapılarak resmi sonuçlarda elde edilir." dedi.