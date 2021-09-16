Bozkurt'ta sel felaketinde görev yapan ekiplere teşekkür belgesi verildi - Son Dakika

Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde yaşanan sel felaketi sonrasında bölgede Bolu AFAD İl Müdürlüğü koordinesinde görev yapan ekiplere teşekkür belgeleri verildi.

Bölgede gerek arama kurtarma gerekse de diğer alanlarda görev yapan AFAD İl Müdürlüğü personeli ile Türk Kızılay, İl Özel İdaresi, İl jandarma Komutanlığı, İl Sağlık Müdürlüğü, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü görevlileri ve AFAD gönüllülerine İçişleri Bakanı Süleyman Soylu tarafından teşekkür belgesi gönderildi.

Teşekkür belgeleri, AFAD İl Müdürü Cengiz Çavuş tarafından AFAD personeli ve gönüllüleri ile ilgili kurumlardan çalışmalara destek veren görevlilere takdim edildi.