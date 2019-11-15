Bozlak şehrinde ilk saz yapım atölyesi açıldı

Saz yapım ustası Levent İnce: "Kırşehir, Türkiye'nin türkü fabrikası"

KIRŞEHİR - Muharrem ve Neşet Ertaş'ın memleketi Kırşehir'de, saz tamir ve yapım atölyesi açıldı.

Saz yapımının yanı sıra tamir ve bakımlarını da yapan Levent İnce, " Saz yapımı ve tamirini öğrenmek isteyen herkese kapım açık. Kırşehir dışında da sırf memleketimden dolayı saz yaptırdılar. Bağlama, saz, türkü, bozlak denildiği zaman Neşet Ertaş ve Kırşehir akla geliyor"dedi.

Abdal kültürünün yoğun yaşadığı ve Ertaş'ın temsilcilerinin de Kırşehir'de hayatını sürdürdüğünü ifade eden İnce, "Abdal, kültürü var ama maalesef bu güne kadar bu şehirde saz yapımı ve tamir atölyeleri açısından ciddi bir girişim olmamış Kırşehir'de. İnşallah UNESCO şehirler müzik ağı ile birlikte gelişim ve girişim süreçleri artar. Atölyeler çoğalır ve bu işlerle uğraşan insan sayıları da artış gösterir. Türkiye'de her bölgeye Kırşehir'den saz yapılır ve gönderilir"diye konuştu.

Kırşehir, Kırşehir dışında saz ve bağlaması ile ünlü

Şehrin temel dinamiklerini oluşturan kültürün şehir dışında daha fazla bilindiğini anlatan saz yapım ustası Levent İnce açıklamasını şöyle sürdürdü;

"Kırşehir, Kırşehir'in dışında her yerde bağlamasıyla sazıyla Neşet Ertaş'ıyla, bozlağıyla tanınır. Nereye gitsek Kırşehirliyiz dediğimizde 'o, sen güzel saz çalıyorsun' diye tepki gösterirler. Ama Kırşehir'de beklenen düzeyde tamir ve saz yapım atölyeleri yok. Bu şehirde daha çok atölye olsun. Atölyelerle birlikte sazcılar sokağı yada sazcılar çarşısı gibi bir alan olsun isteriz şehirde. Kırşehir, türküler fabrikası ülkenin."

Akrabalarının kullandığı kemanı tamire getiren ve temelde de saz yapımı eğitimi alan Kemancı Mustafa Altaş'ın oğlu Süleyman Altaş ise tamir atölyesinde giderek tamir öğrendiğini ve istediği her şeyi yaptığını söyledi.

UNECSO ile şehirde müzik alanında beklenti artış gösterdi

UNESCO'nun, Kırşehir'i müzik alanında tanıması süreci Kırşehir Belediyesi projesi ile yapılan başvuru ile başladı. Kırşehir Belediyesi tarafından adaylık başvurusu yapılan Kırşehir Kent Konseyi, Ahiler Kalkınma Ajansı ve Kırşehir Valiliğince desteklenen UNECSO Müzik ağı adaylık başvurusu olumlu sonuçlanmasının ardından şehirde bayram havası etkisini kaybetmiyor. UNESCO Müzik ağında kesin listeye girilmesinin ardından Kırşehir Belediye Başkanı Selehattin Ekicioğlu, başarılı yürütülen çalışmalar sonrası adaylığın kabul gördüğünü ve Kırşehir'i onurlandırdığını söylemişti.

Merhum bozlak sanatçısı Neşet Ertaş'ın bu başarıda emeğinin çok olduğunu Kırşehir'de söyleyen kesimlerin sesleri daha yüksek çıkmaya başlıyor. Ertaş'ın Bağbaşı Mahallesinde bulunan mezarına giderek dualar da yapılıyor.

Proje başvuru formuna göre Kırşehir'in tarihsel olarak müzikle iç içe oluşu abdallık ve bozlak geleneğinin şehre bıraktığı iz, yerel ve ulusal müzik ustaları belirtilmiş başvuru 30 Haziran 2019 tarihinde UNESCO'nun Paris'te bulunan ilgili birimlerine iletilmişti.