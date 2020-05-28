Bozüyük'te Cuma namazı kılınacak camiler belirlendi - Son Dakika

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde 29 Mayıs Cuma günü Cuma namazının kılınacağı camiler belirlendi. Yapılan değerlendirmeler sonucunda ilçe genelinde 19 cami, 3 okul, bir hastane mescidi ve görevlisi bulunan tüm köy camilerinde Cuma namazı kalınabileceği açıklandı.

Salgın tedbirleri kapsamında uzun bir aranın ardından ilk kez kılınacak Cuma namazı için uygulanacak tedbirlerde açıklandı. Buna göre, camilerin bahçesinde kılınacak Cuma Namazı'na vatandaşlar abdestini alıp, seccadeleriyle birlikte gelecekler. Camiye girişi ve çıkışlar ile namaz esnasında sosyal mesafe kuralına riayet edilecek. Ayrıca, camide olunan süre içerisinde mutlaka maske takılacak.

Bozüyük'te Cuma Namazı kılınması için belirlenen camiler şu şekilde: Merkez Kasımpaşa Camii, Ferat Camii (Tekke Mahalle), Soğukpınar Camii (Çarşı Mahalle), Sümerler Camii (Yeni Mahalle), Yediler Camii (Yediler Mahallesi), Osmanlı Camii (4 Eylül Mahallesi), Yenidoğan Camii (Yenidoğan Mahallesi), Mehmetçik Camii (Yenidoğan Mahallesi), Ulucami (Yeni Mahalle), Yeşil Cami (Yeni Mahalle), Ertuğrulgazi Camii (Yediler Mahallesi), Kumral Abdal Camii (4 Eylül Mahallesi), Yeşilkent Camii (Yeşilkent Mahallesi), Şeyh Edebali Camii (İçköy Mahallesi), Akpınar Camii (Akpınar Mahallesi), TOKİ Camii (Yenidoğan Mahallesi), Kuveyt Camii (Çarşı Mahalle), Yeşil Cami (Dodurga Beldesi), Osmanlı mescidi ve Hastane mescidi.

Ayrıca 4 Eylül Mahallesi Mehmet Akif Ersoy Ortaokulu, Yeni Mahalle Ortaokulu ve Yediler Mahallesi Anadolu Erkek İmam Hatip Lisesi ve görevlisi bulunan tüm köy camilerinde cuma namazı kılınabilecek. - BİLECİK