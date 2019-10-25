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Brand&Sport Summit için geri sayım

1 saat önce

Bu sene 3.sü düzenlenecek Brand&Sport Summit'te, markalar dünyası ve spor endüstrisi arasındaki ilişkiyi ve ortak çalışmalarını, dünyanın ve ülkemizin en önemli profesyonelleri 14-15 Kasım 2019 tarihlerinde Volkswagen Arena'da anlatacak.

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Bu sene 3.sü düzenlenecek Brand&Sport Summit'te, markalar dünyası ve spor endüstrisi arasındaki ilişkiyi ve ortak çalışmalarını, dünyanın ve ülkemizin en önemli profesyonelleri 14-15 Kasım 2019 tarihlerinde Volkswagen Arena'da anlatacak.


İki gün boyunca gerçekleşecek ve dünya spor endüstrisinin önemli aktörlerinin yer alacağı, gün boyunca sürecek etkinlikte; Weber Shandwick Uluslararası Olimpik ve Spor İlişkileri Başkanı Svetlana Picou'dan, Kantar Sports COO'su Jose Colagrossi'ye, SportsBusiness Grup Yayın Direktörü Kevin Roberts'dan, FIBA Pazarlama Bölüm Başkanı David Nivelle'e, Türkiye Octagon Futbol Başkanı Phil Carling'den, Nuri Şahin Academy Kurucusu & Milli Futbolcu Nuri Şahin'e, Olimpik Voleybolcu Neslihan Demir Güler'den, BJK Kalecisi Loris Karius'a, AXA Sigorta CEO'su Yavuz Ölken'den, Sportsnet Group Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Gülüm'e, TBWA International Yönetim Kurulu Başkanı Cem Topçuoğlu'dan, Milliyet Gazetesi Spor Müdürü Tayfun Bayındır'a, Possible Kurucu & CEO'su Okan Can Yantır ve Planlama Direktörü Pınar Bekbölet'ten, Spor Fotoğrafçısı Mine Kasapoğlu'na, Milli Voleybolcu & Fenerbahçe Kadın Voleybol Takımı oyuncusu Bahar Guidetti'den, Artistik Jimnastik Dünya Şampiyonu İbrahim Çolak'a, Türkiye A Milli Kadın Voleybol Takımı & VakıfBank Kadın Voleybol Takımı başantrenörü Giovanni Guidetti'den, Mars Sportif CEO'su Bahar Uçanlar'a, Milli Cimnastikçi Ahmet Önder'den, Cimnastik Federasyonu Başkanı Suat Çelen'e, Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ'dan, Altınordu Futbol Kulübü Başkanı Seyit Mehmet Özkan'a, Nielsen Sports Spor Araştırmaları Müdürü Özde Özdemir Doncev'den, P&G Türkiye ve Kafkasya Pazarlama Direktörü İpek Ersavaş'a kadar markalar ve spor ilişkisini temsil eden onlarca önemli isim, reklamcıların, spor kulübü yöneticilerinin, federasyon çalışanlarının medya satın alma ajanslarının, PR şirketlerinin ve marka sorumlularının bulunduğu bir ortamda 2020 spor yılı öncesi deneyimlerini paylaşacaklar.

Seyit Mehmet Özkan, Tayfun Bayındır, Volkswagen, Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 25.10.2019 06:14 
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