Brent petrolün varili 53,88 dolar - Son Dakika

Brent petrolün varili 53,88 dolar

06.01.2021 09:41
Brent petrolün varili 53,88 dolar, System.String[]

Brent petrolün varili, uluslararası piyasalarda 53,88 dolardan işlem görüyor.

Brent petrolün varili, uluslararası piyasalarda 53,88 dolardan işlem görüyor.

Dün 53,80 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 53,60 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varili, bugün saat 09.22 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,52 artışla 53,88 dolardan işlem gördü. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 50 dolardan alıcı buldu.

Dün Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ile OPEC dışı bazı üretici ülkelerden oluşan OPEC+ grubunun bir araya geldiği 13. Bakanlar Toplantısı'nda, Rusya ve Kazakistan'ın şubat ve mart aylarında petrol üretimini mevsimsel nedenlerle artırması noktasında uzlaşı sağlanırken, diğer üye ülkelerin mevcut üretim seviyelerini koruması kararlaştırıldı.

Görüşmenin ardından düzenlenen basın toplantısında ise Suudi Arabistan Enerji Bakanı Abdulaziz bin Selman, üye ülkelerin ekonomilerini ve enerji piyasalarını desteklemek amacıyla Suudi Arabistan'ın şubat ve martta gönüllü olarak üretimde günlük 1 milyon varillik ek kesintiye gideceğini açıkladı.

Fiyatlardaki yükselişte, Suudi Arabistan'ın uygulayacağı sürpriz üretim kesintisi kararı etkili oldu.

ABD'nin ticari ham petrol stoklarındaki düşüşün petrole yönelik talebin artışa geçtiği algısını güçlendirmesi de fiyatların yukarı yönlü seyrini destekledi. Amerikan Petrol Enstitüsünün dün açıkladığı verilere göre, ülkenin ticari ham petrol stoklarında geçen hafta bir önceki haftaya göre yaklaşık 1,7 milyon varille beklentinin üzerinde düşüş gerçekleşti. Piyasa beklentisi stokların yaklaşık 1,5 milyon varil azalacağı yönündeydi.

Ayrıca, İran'ın pazartesi günü Basra Körfezi'nde Güney Kore bandıralı bir petrol tankerini çevre kirliliğine yol açtığı için alıkoyduğunu açıklamasının ardından iki ülke arasında yaşanan gerilim de fiyatların yükselişinde etkili oldu.

Öte yandan, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında özellikle Avrupa ülkelerinde karantina önlemlerinin sıkılaştırılması nedeniyle petrol talebinin zayıf kalmaya devam edeceği endişesi fiyatların yükselişini belli ölçüde kısıtlıyor.

Kovid-19'un daha hızlı yayılan bir türünün vaka sayılarında artışa neden olmasıyla pazartesi günü İngiltere'de üçüncü kez ulusal karantina ilan edilirken, dün Almanya da kısıtlamaları sıkılaştırılarak 16 Aralık'tan beri yürürlükte olan mevcut tedbirlerin süresini 31 Ocak'a kadar uzatma kararı aldı.

Brent petrolde teknik olarak 53,94 ile 54,07 dolar aralığının direnç, 53,81 ile 53,68 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği belirtiliyor.

Amerika Birleşik Devletleri, Suudi Arabistan, Petrol, brent, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Brent petrolün varili 53,88 dolar - Son Dakika Ekonomi


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