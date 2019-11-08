Brezilya, ilk kez BM'de Küba'ya yönelik ambargoların kaldırılmasına

BİRLEŞMİŞ Brezilya, bu yıl ilk kez 1992'den bu yana Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu'nda oylanan ve Küba'ya uygulanan ekonomik ambargoya son verilmesini talep eden karara ABD ve İsrail'in yanında yer alarak ret oyu kullandı.

BM Genel Kurulu, ABD'nin Küba'ya uyguladığı ekonomik, ticari ve finansal ambargonun sonlanmasını talep eden tasarıyı bu yıl 28. kez oyladı.

Küba'ya yönelik ambargoların kınanmasını ve kalkmasını içeren karar, 193 üyeli BM Genel Kurulu'ndaki oylamada 187 ülke tarafından desteklendi.

ABD ise her yıl olduğu gibi ret oyu kullandı. Oylamada İsrail de ret oyu verdi. Brezilya'nın ilk ret oyu kullanması ise dikkati çekti.

BM Genel Kurulu'nda 1992'den beri oylanan ve Küba'ya uygulanan ekonomik ambargoya son verilmesini talep eden karara Brezilya bu yıl ilk defa karşı çıktı.

Oylamada, aşırı sağcı Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro'nun Trump yönetimine yakınlığının etkili olduğu yorumları yapıldı.

Ukrayna ve Kolombiya ise çekimser oy kullandı.

Obama yönetimi sırasında Küba ile ilişkilerin normalleşmesi sürecinde 2015'te Washington ve Havana'da karşılıklı büyükelçiliklerin yeniden açılmasıyla BM Genel Kurulu'nda 1992'den beri oylanan bu tasarıya karşı çıkan ABD, 2016'da ilk kez çekimser oy kullanmıştı.

Trump yönetimi ise göreve geldiği 2017'de yaptırımların devam edeceğini belirtmişti.

Bağlayıcılığı bulunmayan BM Genel Kurulu kararı tavsiye niteliği taşıyor ve uluslararası toplumun tutumunu gösteriyor. Küba'ya 50 yıldan uzun süredir uygulanan yaptırımlar sadece ABD Kongresi tarafından kaldırılabilir.

ABD'nin Küba'ya uyguladığı ambargolar 1960 yılında başlamış ve ilerleyen yıllarda kapsamı daha da genişlemişti.