Brezilya, Türkiye'nin 50 milyon doz sipariş ettiği Çin aşısını almaktan vazgeçti - Son Dakika

Brezilya, Türkiye'nin 50 milyon doz sipariş ettiği Çin aşısını almaktan vazgeçti

08.12.2020 09:31

Brezilya, Türkiye'nin 50 milyon doz sipariş verdiği Çin'in Sinovac aşısının alımını 'yan etkileri' nedeniyle durdurdu.

Türkiye'nin 50 milyon doz sipariş verdiği Çin'in Sinovac aşısıyla ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Koronavirüs vakalarının arttığı Brezilya, Sinovac ile aşı konusunda anlaştığını duyurmuştu. Ancak Güney Amerika ülkesi yeni bir açıklama yaparak 'yan etkileri' nedeniyle aşıyı almaktan vazgeçtiklerini duyurdu.

RÜŞVET SKANDALI BÜYÜK SES GETİRMİŞTİ

Reuters'ta yer alan habere göre; kararın Brezilya Sağlık İdaresi tarafından 9 Kasım günü aşı olan bir deneğin intiharı sonrası alındığı bildirildi. Sinovac Biotech firmasının CEO'sunun geçmişte Çin'in ilaç düzenleme kurumuna aşı onaylarını hızlandırmak için rüşvet verdiği ortaya çıkmış ve bu olay büyük yankı uyandırmıştı.

Brezilya, Türkiye'nin 50 milyon doz sipariş ettiği Çin aşısını almaktan vazgeçti

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Son Dakika Dünya Brezilya, Türkiye'nin 50 milyon doz sipariş ettiği Çin aşısını almaktan vazgeçti - Son Dakika Dünya


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