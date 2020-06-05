British Council: Üniversiteler çevrimiçi eğitimde kaliteyi nasıl sağlıyor? - Son Dakika

British Council: Üniversiteler çevrimiçi eğitimde kaliteyi nasıl sağlıyor?

British Council "Yükseköğretim Diyalogları" serisinde, bu hafta üniversitelerin çevrimiçi eğitimde kaliteyi nasıl sağladıkları konuşuluyor.

British Council: Üniversiteler çevrimiçi eğitimde kaliteyi nasıl sağlıyor?, System.String[]

British Council "Yükseköğretim Diyalogları" serisinde, bu hafta üniversitelerin çevrimiçi eğitimde kaliteyi nasıl sağladıkları konuşuluyor.

Türkiye ve Birleşik Krallık'ın yanı sıra diğer birçok ülkeden uzman konukların yer aldığı serinin bu haftaki konusu "Üniversiteler çevrimiçi eğitimde kaliteyi nasıl sağlıyor?" olacak.

British Council'ın #EvdeKal programının bir parçası olarak hayata geçen Yükseköğretim Diyalogları web seminerleri serisi, dünyanın farklı yerlerindeki yükseköğretim uzmanlarını, meslektaşlarıyla iletişime geçirerek tecrübelerini paylaşmalarını sağlıyor.

Kültürel diyalogların sanal ortama taşındığı ve yükseköğretim kurumlarının birçok konuda hızlı adaptasyon sürecini yaşadığı pandemi günlerinde, üst düzey yükseköğretim politika oluşturan yükseköğretim uzmanlarıyla bu diyalogları oluşturmak British Council için önem teşkil ediyor.

Serinin 10 Haziran Çarşamba günü saat 16.00'da gerçekleşecek oturumunun konusu "Üniversiteler çevrimiçi eğitimde kaliteyi nasıl sağlıyor?."

Bu hafta gerçekleştirilecek seminere bu doğrultuda, Türkiye, Birleşik Krallık ve Gürcistan ulusal kalite kurullarının başkanları ve University College London'dan yükseköğretim profesörü konuk oluyor.

Çevrimiçi eğitime geçişin, sadece Zoom'a veya Microsoft Teams'e geçmekten daha fazlası olduğuna inanıyoruz. Eğitim platformunun değişimiyle birlikte üniversiteler, sanal öğrenme ortamının etkisini en üst düzeye çıkarmak için çevrimiçi öğrenmenin pedagojisini, yöntemlerini, araçlarını ve modellerini göz önünde bulundurmak zorundadır. Peki üniversiteler, yeni eğitim modeli konusunda öğrencilerin ve akademik personelin tatmin edici sonuçlar elde etmesi için gerekli kaliteyi nasıl sağlıyor?

Türkiye Yükseköğretim Kalite Kurulu Başkanı Prof. Muzaffer Elmas, Quality Assurance Agency Yönetim Kurulu Başkanı Douglas Blackstock, UCL Institute of Education'dan Prof. Diana Laurillard ve Ivane Javakhishvili Tiblis Devlet Üniversitesi Kalite Güvence Ofisi Başkanı Irma Grdzelidze'ın katılımı ve British Council Eğitim Direktörü Ayşen Güven'in moderatörlüğünde yapılacak oturumda, yükseköğretimde çevrimiçine geçiş ile ilgili üniversitelerin ve ulusal kalite ajanslarının yaşadıkları zorluklar ve var olan kalite güvence sistemlerinde yapılan uyarlamalar paylaşılacak.

Bu hafta yapılacak web oturumunun bir diğer önemi ise etkinliğin British Council'ın en büyük yükseköğretim konferansı olan ve bu yıl dijital bazlı oturumlarla gerçekleşen Going Global programının bir parçası olması.

Oturum sırasında izleyicilerin soruları, konuklar tarafından canlı olarak yanıtlanacak. Ücretsiz seminere kayıt, https://www.britishcouncil.org.tr/events/at-home-higher-education-dialogue-quality-teaching web sitesi üzerinden yapılıyor.

"Yükseköğretim Diyalogları" ile ilgili konuşan British Council Eğitim Direktörü Ayşen Güven "Her hafta farklı konuların ele alındığı seride, Türkiye'nin bu uluslararası seminerlerde yer almasını ve uluslararası yükseköğretim diyaloglarına katılmasını sağlamaktan mutluluk duyuyoruz.

Serinin Mayıs ve Haziran aylarında gerçekleştirilen oturumlarına daha önce İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Rektorü Prof. Yusuf Baran ve Kalite Kurulu Öğrenci Konseyi üyesi Sena Çakal katıldı" diye belirtti.

Konuşmacılar:

Prof. Muzaffer Elmas – Başkan, Türkiye Yükseköğretim Kalite Kurulu. Prof. Elmas, Türkiye Yükseköğretim Kalite Kurulu'nun ilk başkanıdır. Liderliği altında, Türkiye Yükseköğretim Kalite Kurulu, Avrupa Yükseköğretim'de Kalite Güvencesi Birliği ve Uluslararası Kalite Güvence Kurumları Ağı'nın tam üyesi olmuştur.

Douglas Blackstock – Yönetim Kurulu Başkanı, Quality Assurance Agency (QAA). Çalışmaları arasında, QAA'nın mevcut politika değişimlerindeki katkısına liderlik etmek, İngiltere ve Birleşik Krallık özelinde mevzuat ve kalitenin genel durumu ve kurulun rolünün 'Eğitim Mükemmelliği' çerçevesinde diğer sektör ortaklarıyla beraber geliştirilmesi bulunmaktadır.

Prof. Diana Laurillard – Profesör, UCL Institute of Education. Çalışmaları, dışarıdan finanse edilen araştırma projelerini yönetmeyi, öğrenme tasarımı desteğini geliştirmeyi ve yazılım müdahalelerini geliştirmeyi içermektedir.

Irma Grdzelidze - Kalite Güvence Ofisi Başkanı, Ivane Javakhishvili Tiblis Devlet Üniversitesi. Uzmanlık alanı, yükse öğrenimde iç kalite yönetimidir. 2014-2019 yılları arasında, Ulusal Eğitim Kalitesini Artırma Merkezi'nde Akreditasyon ve Yetkilendirme Uzmanı olarak görev yapan Irma, 2015'ten beri Erasmus Plus için Yüksek Öğrenim Reform Uzmanı olarak çalışmaktadır.

Moderatör Ayşen Güven - Türkiye Eğitim Direktörü, British Council. Ayşen, hem Türkiye hem de Birleşik Krallık'tan paydaşlar ile Türkiye'de yükseköğretim sektöründe ulusal ve kurumsal düzeyde İngilizce kalitesini geliştirmek, uluslararasılaşma ve sürekli mesleki gelişim gibi bir çok alanda çalışmaktadır.


Birleşik Krallık, Türkiye, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.06.2020 05:11 Kaynak: DHA

Son Dakika Ekonomi British Council: Üniversiteler çevrimiçi eğitimde kaliteyi nasıl sağlıyor? - Son Dakika Ekonomi

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