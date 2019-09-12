BtcTurk Yeni Malatyasporlu futbolcu Mitchell Donald: "MKE Ankaragücü karşılaşmasından iyi bir...

Sarı-siyahlı takım, Süper Lig'in 4. haftasında 15 Eylül Pazar günü MKE Ankaragücü ile deplasmanda yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.



Orduzu Pınarbaşı Tesisleri'nde teknik direktör Sergen Yalçın yönetiminde gerçekleştirilen antrenman öncesi gazetecilere açıklama yapan Mitchell Donald, Medipol Başakşehir galibiyetiyle sezona iyi başladıklarını ancak Trabzonspor maçında basit hatalar nedeniyle mağlup olduklarını hatırlattı.



Donald, Aytemiz Alanyaspor karşılaşmasında da çok basit hatalardan dolayı yediklerini ancak tüm bunların işlerin düzelmeyeceği anlamına gelmeyeceğini anlattı.



Takım içerisindeki rekabeti motive edici bir faktör olarak gördüğünü dile getiren Donald, "Rekabet olmazsa başarıda olmaz. Bu konuda hiç bir sıkıntım yok, her zaman rekabete açığım." değerlendirmesinde bulundu.



Süper Lig'deki tüm maçların zorlu olduğuna işaret eden Donald, "Ligde her hafta zorlu geçecek. Herkesin, herkesi yendiği zor bir ligde oynuyoruz. Bizim hatalarımızdan ders almamız lazım. 15 günlük süre içerisinde nerede hata yaptığımızı düşündük. Önümüzdeki MKE Ankaragücü karşılaşmasında iyi bir sonuçla döneceğimize inanıyorum. İyi bir sonuç için çalışıyoruz." diye konuştu.



- Kaleci Farnolle: "Zor bir maç olacak"



Kaleci Fabien Farnolle ise lige beklentilerin altında bir başlangıç yaptıklarını aktararak, UEFA Avrupa kupası ön eleme maçları dolayısıyla yoğunluk yaşadıklarını bildirdi.



Avrupa kupasının geride kaldığını anlatan Farnolle, artık sadece lige odaklandıklarını söyledi.



Takımda iyi bir performans sergilemek için elinden geldiğince çalıştığını ifade eden Farnolle, "Ankara'ya kaybettiğimiz puanları almaya gideceğiz. Kaybettiğimiz puanları orada telafi edeceğiz. Zor bir maç olacak ama biz kaliteli bir takımız. Bizim kalitemizi MKE Ankaragücü karşısında göstermemiz gerekecek. İnşallah 3 puan alan taraf biz oluruz." şeklinde görüş belirtti.