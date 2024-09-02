BTP Geleneksel Yaz Kampı Nevşehir\'de Yoğun Katılımla Gerçekleşti

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(NEVŞEHİR)- Bağımsız Türkiye Partisi (BTP) Geleneksel Yaz Kampı Nevşehir'in Kozaklı ilçesindeki kaplıcalar bölgesinde gerçekleştirildi. Türkiye genelindeki BTP teşkilatlarından yoğun katılımın olduğu kampın onur konuğu BTP Genel Başkanı Hüseyin Baş, kamp alanına gelişinde meşalelerle karşılandı.

BTP Geleneksel Yaz Kampı Nevşehir'in Kozaklı ilçesindeki kaplıcalar bölgesinde yapıldı. İlk gün 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın kutlandığı kampın ikinci günündeyse BTP teşkilatlarının tüm kademelerinin katıldığı etkinlikler ve paneller düzenlendi.

Penaltı turnuvası yapıldı

BTP Gençlik Kolları ise kampta penaltı turnuvası düzenledi. Türkiye genelinden 20'den fazla takımın katıldığı turnuvada BTP Genel Başkanı Hüseyin Baş da kurmaylarıyla birlikte yer aldı. BTP liderinin penaltı atışları büyük ilgi gördü. Penaltı atışını gole çeviren Hüseyin Baş'ın, Arda Güler'in gol sevincini yapması dikkati çekti.

Genç katılımcılara çekilişle hediyeler verildi

BTP kampının ikinci gününde akşam saatlerinde ise tüm teşkilatların katılımıyla şölen düzenlendi. Genç katılımcılara yapılan çekilişlerle çok sayıda hediye verildi. Kampta 2 ayrı söz merasimi de yapıldı. Önce BTP MYK üyesi Murat Kazancı'nın kızı Şevval ile BTP MYK üyesi Yenal Arman'ın oğlu Harun'un sözü kesildi. Ardından da yine MYK üyeleri Arif Kazancı'nın kızı Kübra ile Musa Yeşilyurt'un oğlu Ali Haydar'ın söz merasimi gerçekleşti.

Hüseyin Baş sahneye çıktı

BTP'nin geleneksel yaz gençlik kampının ikinci günü türkü ve şarkı şöleniyle son buldu. Şölende sahneye çıkan BTP lideri Hüseyin Baş da bazı şarkıları seslendirdi. Hüseyin Baş'ın şarkı söylediği anlar hem salonda hem de paylaşılan sosyal medyada ilgi gördü.