Btp Genel Başkanı Hüseyin Baş: "Deniz Gezmiş'ler, Yusuf Aslan'lar ve Hüseyin İnan'lar Her Zaman Var Olacaktır, Varız" - Son Dakika
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Btp Genel Başkanı Hüseyin Baş: "Deniz Gezmiş'ler, Yusuf Aslan'lar ve Hüseyin İnan'lar Her Zaman Var Olacaktır, Varız"

06.05.2022 22:00

Bağımsız Türkiye Partisi (BTP) Genel Başkanı Hüseyin Baş, “Türkiye Cumhuriyeti'nin bağımsızlığını satmak isteyenler her zaman olacağı gibi, buna karşı tam bağımsız Türkiye mücadelesi veren Mustafa Kemal'ler, Deniz Gezmiş'ler, Yusuf Aslan'lar ve Hüseyin İnan'lar da her zaman var olacaktır, varız” açıklamasını yaptı.

Bağımsız Türkiye Partisi (BTP) Genel Başkanı Hüseyin Baş, " Türkiye Cumhuriyeti'nin bağımsızlığını satmak isteyenler her zaman olacağı gibi, buna karşı tam bağımsız Türkiye mücadelesi veren Mustafa Kemal'ler, Deniz Gezmiş'ler, Yusuf Aslan'lar ve Hüseyin İnan'lar da her zaman var olacaktır, varız" açıklamasını yaptı.

BTP Genel Başkanı Hüseyin Baş; Deniz Gezmiş, Hüseyin İnan ve Yusuf Aslan'ı, idam edilişlerinin 50. yılında, yayınladığı videolu paylaşımla andı.

Baş'ın, sosyal medya hesabında, "Türkiye Cumhuriyeti'nin bağımsızlığını satmak isteyenler her zaman olacağı gibi, buna karşı tam bağımsız Türkiye mücadelesi veren Mustafa Kemal'ler, Deniz Gezmiş'ler, Yusuf Aslan'lar ve Hüseyin İnan'lar da her zaman var olacaktır, varız" notuyla paylaştığı videoda, Haydar Baş'ın şu sözlerine yer verildi:

"-Onların içinde olan delikanlılardan bir tanesi Deniz Gezmiş. Allah rahmetini bol eylesin.

-İdama gidiyor, karar verilmiş… Dediler, 'İdama gidiyorsun, biraz sonra öleceksin. Korkmuyor musun? 'Biz onu Kerbala'da bıraktık…'

'Terörist' dediler, ona çok ağladım. Yemin ederim ki şehit…"

Hüseyin Baş'ın ise şu sözleri videoda yer aldı:

"-Deniz Gezmiş ile birlikte olmak aslında Kerbala'da Hz. Hüseyin ile birlikte olmak. Deniz Gezmiş bir bağımsızlığın, bir mücadelenin en büyük emsallerinden biri.

-Evet ben Hüseyin Baş, 'kendimi 24 yaşında Türkiye Cumhuriyeti bağımsızlığına adıyorum' diyen Deniz Gezmiş gibi, kendimi 29 yaşında Türkiye Cumhuriyeti'nin bağımsızlığına adıyorum."

Btp Genel Başkanı Hüseyin Baş: Deniz Gezmiş'ler, Yusuf Aslan'lar ve Hüseyin İnan'lar Her Zaman Var Olacaktır, Varız
Btp Genel Başkanı Hüseyin Baş: Deniz Gezmiş'ler, Yusuf Aslan'lar ve Hüseyin İnan'lar Her Zaman Var Olacaktır, Varız
Btp Genel Başkanı Hüseyin Baş: Deniz Gezmiş'ler, Yusuf Aslan'lar ve Hüseyin İnan'lar Her Zaman Var Olacaktır, Varız
Btp Genel Başkanı Hüseyin Baş: Deniz Gezmiş'ler, Yusuf Aslan'lar ve Hüseyin İnan'lar Her Zaman Var Olacaktır, Varız

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Deniz Gezmiş, Hüseyin İnan, Yusuf Aslan, Hüseyin Baş, Güncel, Son Dakika

Kaynak: ANKA

Son Dakika Güncel Btp Genel Başkanı Hüseyin Baş: 'Deniz Gezmiş'ler, Yusuf Aslan'lar ve Hüseyin İnan'lar Her Zaman Var Olacaktır, Varız' - Son Dakika


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