Bu hafta 11 film vizyona girecek - Son Dakika
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Bu hafta 11 film vizyona girecek

26.05.2022 11:29
Bu hafta 11 film vizyona girecek

Sinema salonlarında bu hafta yedisi yerli, 11 film vizyona girecek.

Sinema salonlarında bu hafta yedisi yerli, 11 film vizyona girecek.

ABD'li yapımcı Joseph Kosinski'nin yönetmenliğini üstlendiği 1986 yapımı Top Gun'ın devam hikayesi olan Top Gun: Maverick, pilot Pete "Maverick" Mitchell'in hava kuvvetlerine geri dönüşü sonrası yaşananları beyaz perdeye taşıyacak.

Altın küre ödüllü oyuncu Tom Cruise'un başrolünde olduğu filmde Val Kilmer, Jennifer Connelly, Ed Harris ve Jon Hamm de rol aldı.

"İçimdeki Kahraman"

Ahmet Melih Yılmaz, Ulvi Kahyaoğlu, Öykü Naz Altay ve Cüneyt Yalaz'ın rol aldığı "İçimdeki Kahraman" fantastik dram meraklılarını sinema salonlarına çekmeyi hedefliyor.

Sinan Sertel'in yönetmenliğini yaptığı film, süper gücünü ararken tanıştığı "Gizemli Adam" sayesinde doğu masallarındaki gibi büyük bir yolculuğa çıkan Kahraman'ın başından geçen olayları konu ediyor.

"Örümcek ve Kız"

Ramon ile Silvan Zürcher kardeşlerin senaryosunu yazıp yönetmenliğini üstlendiği, dram türündeki "Örümcek ve Kız" filminde, Henriette Confurius, Liliane Amuat, Ursina Lardi, Flurin Giger ve Andre Hennicke başrolleri paylaştı.

Başka Sinema tarafından dağıtıma girecek yapım, yollarını ayırmak üzere olan ev arkadaşlarının hikayesini ele alıyor.

"Dijital Esaret

Komedi filmi, "Dijital Esaret"in yönetmen koltuğuna Emre Kavuk oturdu.

Başrollerinde Rasim Öztekin, Özgün Çoban, Kaan Sevi ve Simay Barlas'ın yer aldığı yapım, dijital suçlar işleyen gençleri ve gençlerin suçları nedeniyle girdiği cezaevinde yaşadıklarını işliyor.

"Payidar: Gazi'nin Büyük Tablosu"

Belgesel türündeki "Payidar: Gazi'nin Büyük Tablosu" filminin yönetmenliğini Görkem Uludüz ile Onur Öğden üstlendi.

Mustafa Kemal Atatürk'ün özel hayatına, sanatçı kimliğine ve kişiliğine odaklanan yapımda, Atatürk'ün sevdiği şarkılar da yer aldı.

"Rüzgargülü"

Meryem Beyza Er'in yönetmenliğini üstlendiği "Rüzgargülü", dedelerinin planı ile kendilerini bir oyun şatosundaki gizemli bir oyunun içinde bulan, birbirlerinden uzakta büyümek zorunda kalan kuzenlerin hikayesini beyaz perdeye yansıtıyor.

Çocuk izleyicileri sinema salonlarına çekmeyi hedefleyen yapımın başrollerinde, Yılmaz Gruda, Murat Akkoyunlu, Hande Katipoğlu, Pelin Candar ve Ebrar Alya Demirbilek yer aldı.

Haftanın korku filmleri

Gökhan Murat Toktamışoğlu'nun yönetmen koltuğuna oturduğu "İkinci Seans: AEEP", Massimo Manjjed'in "Müsfer: Cin Kabilesi" ve Yılmaz Aydın'ın "Pi Sonsuzluk" filmleri, korku türünün meraklılarının ilgisini çekmeyi amaçlıyor.

Haftanın animasyonları

Yönetmen Michaela Pavlatova'nın "Benim Güneşli Maad'ım" ve Ben Stassen ile Benjamin Mousquet'in "Hopper ve Çılgın Çetesi: Büyük Macera" filmleri bu hafta vizyona girecek animasyon filmleri arasında yer alıyor.

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Kaynak: AA

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