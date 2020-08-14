Bu hayvanlar yakalandıklarında ömür boyu barınakta kalıyor - Son Dakika

Bu hayvanlar yakalandıklarında ömür boyu barınakta kalıyor

Sokaklarda yakalandıktan sonra barınaklara teslim edilen yasaklı ırklara ait başıboş köpeklere ömür boyu burada bakılıyor

Odunpazarı Belediyesi Hayvan Barınağı'nda görevli Veteriner Hekim Ummuhan Deniz;

"Yakalanan köpekler ömürlerinin sonuna kadar maalesef bu bölmelerde bizler ile beraber kalıyorlar"

"Köpeklerin günlük besleme, mama, su ihtiyaçlarını karşılıyor, herhangi bir rahatsızlıkları olduğunda müdahalelerinde bulunuyoruz"

ESKİŞEHİR - Sokaklarda yakalandıktan sonra barınaklara teslim edilen yasaklı ırklara ait başıboş köpeklere, ömür boyu burada bakılıyor.

Türkiye'de sahiplenmesi yasaklı olan birçok köpek ırkı bulunuyor. Bu ırkları besleyen vatandaşlara ise Doğa Koruma Milli Parkları'nın belirlemiş olduğu 7 bin 802 lira para cezası kesiliyor. Bazı vatandaşlar ise bu tehlikeli ırklardan olan köpekleri besleyip daha sonra da başıboş olarak sokaklara atıyor. Bu köpeklere, görevliler tarafından yakalandıktan sonra götürüldükleri barınaklarla ömürleri boyunca bakılıyor.

"Ömürlerinin sonuna kadar maalesef bu bölmelerde bizler ile beraber kalıyorlar"

Odunpazarı Belediyesi Hayvan Barınağı'nda görevli Veteriner Hekim Ummuhan Deniz, yasaklı ırkları besleyen vatandaşlara uyarı ve tavsiyelerde bulundu. Sokaklara bırakılan bu ırkların yakalanarak ömür boyu barınaklarda kaldığını ifade eden Deniz, "Sokaklarda başıboş olarak dolaşan tehlikeli ırklar, Doğa Koruma Milli Parkları tarafından el konulup Tepebaşı barınağı olsun, Odunpazarı barınağı olsun bizlere emanet ediliyor. Ömürlerinin sonuna kadar maalesef bu bölmelerde bizler ile beraber kalıyorlar. Biz günlük besleme, mama, su ihtiyaçlarını karşılıyoruz. Herhangi bir rahatsızlıkları olduğunda müdahalelerinde bulunuyoruz. Besleyen vatandaşlar dışarı çıkardıklarında ağızlık, tasma takarak ve bırakmayarak gezdirebilirler. Çünkü bazen başımıza istemediğimiz durumlar, istemediğimiz olaylar, ısırma vakaları meydana geliyor. Bunları yaşamamak için sahiplenen vatandaşlarımıza söyleyeceğimiz ağızlık ve tasma olmadan dışarı çıkarmasınlar. Cezası Orman ve Su İşlerine bağlı Doğa Koruma ve Milli Parklar tarafından belirleniyor. Dışarıda başıboş göründüğünde ihbarda bulunuyor zaten. O şekilde görüp el koymalarının ardından barınaklara getiriyorlar" dedi.