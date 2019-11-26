Buca'dan Ankara'ya şiddet dosyası

Buca Belediyesi, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele ve Dayanışma Gününde belediye binası önünde anlamlı bir etkinlik yaptı. Buca Belediyesi ayrıca, kadına yönelik şiddetle ilgili hazırlanan raporu Ankara'ya sundu.



25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele ve Dayanışma Günü nedeniyle Buca'da iki ayrı etkinlik düzenlendi. Belediye binası önünde cinayete kurban giden 15 kadının isimleri ile hikayelerinin yer aldığı kadın maketleri sergisi büyük dikkat çekti.



Kadına yönelik şiddetin ne eğitim, ne gelişmişlik düzeyi ne de herhangi bir sınır tanıdığına dikkat çeken Buca Belediye Başkanı Erhan Kılıç, "Şiddete uğrayan, mağdur olan kadınlarımızın sayısı her geçen gün artsa da bu mağduriyetin giderilmesi için hiçbir şekilde yasal adım atılmıyor. Hepimiz bir anneden doğduk; ama ne yazık ki biz hala bu topluma kadının bir birey olduğunu, bizler için, toplum için en değerli varlık olduğunu anlatamadık. Hangi yasal düzenlemeyi yaparsak yapalım, hangi yasayı çıkartırsak çıkartalım, kesinlikle bu düşünce yapısıyla bu bakış açısıyla bunu düzeltmemiz mümkün değil. Öncelikli olarak şunu herkesin bilmesi gerekiyor; kadınlar meta değildir. Cinsiyet olarak farklı olsa da kadınla erkeğin hiçbir farkı yoktur. Bunu anlatamadığımız, içselleştiremediğimiz sürece bu süreci durdurmamız mümkün değildir" diye konuştu.



Kadına karşı şiddeti büyük bir acizlik olarak gördüklerini ifade eden Başkan Kılıç, "Buca'da kadına karşı şiddete kesinlikle izin vermeyeceğiz. Buca Belediyesi olarak bununla ilgili ilk adımımızı meclisimizin ilk toplandığı gün attık. Buca Belediyesinde en küçük şiddet, özellikle kadına karşı şiddet davranışında bulunan kim olursa olsun bir gün bile barındırmayız. Efeler Mahallesi'ndeki Özgecan Aslan Kadın Danışma Merkezimizde, kadına yönelik şiddet ve bunun nedeni olan cinsiyete dayalı ayrımcılık ve toplumsal cinsiyet eşitsizliği konularında sosyolojik farkındalık çalışmaları yapıyoruz" dedi.



Desteğe hazırız mesajı



Kadına karşı şiddetle ilgili yasal düzenleme konusunda bir çalışma olduğunu belirten Başkan Kılıç, "Bu konuyla ilgili yerel yönetimlerde neler yapılmasıyla ilgili bir görüş istendiğinde biz vermeye hazırız. Hatta kendi çapımızda bir hazırlık yaptık. Meclisteki vekillerimize sunduk. Bundan sonra da konunun takipçisi olacak ve çalışmalarımıza devam edeceğiz" şeklinde konuştu.



Kent konseyinden insan zinciri



Öte yandan, Buca Kent Konseyi de, Buca Belediye binası önünde insan zinciri oluşturarak kadına yönelik şiddete dikkat çekti. Ülkemizde her gün ortalama iki kadının öldürüldüğünü dile getiren Buca Kent Konseyi Başkanı Mürüvet Suatoğlu Balcılar, kadına yönelik şiddete karşı mücadele ve dayanışma çağrısında bulundu. - İZMİR