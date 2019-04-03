Son Dakika Haberleri: Bucaktso'da "İstihdam Seferberliği 2019" Semineri Verildi

Bucaktso'da "İstihdam Seferberliği 2019" Semineri Verildi

33 dakika önce

Bucak Ticaret ve Sanayi Odası'nda (BUCAKTSO), "Burası Türkiye Burada İş Var" sloganıyla başlatılan "İstihdam Seferberliği 2019" programına yönelik bilgilendirme toplantısı yapıldı.

Bucaktso'da
Bucak Ticaret ve Sanayi Odası'nda (BUCAKTSO), "Burası Türkiye Burada İş Var" sloganıyla başlatılan "İstihdam Seferberliği 2019" programına yönelik bilgilendirme toplantısı yapıldı. İş dünyasına çağrıda bulunan Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Yalçın Meçikoğlu, "Gelin bu tarihi teşvikten yararlanın. Böyle bir teşviki hayata geçirdiği için hükümetimize çok teşekkür ediyoruz" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın istihdam seferberliği çağrısının ardından Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nin "Burası Türkiye Burada İş Var" sloganıyla başlattığı "İstihdam Seferberliği 2019" programına yönelik bilgilendirme toplantısı, Bucak Ticaret ve Sanayi Odası'nda (BUCAKTSO) yapıldı.

Toplantıya; BUCAKTSO Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Yalçın Meçikoğlu, BUCAKTSO Başkan Yardımcısı Ahmet Coşkuner, Burdur Ticaret Borsası Meclis Başkanı Hikmet Çangır, Bucak Organize Sanayi Bölgesi Müdürü Binnur Çığrı, Bucak Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Ayşe Ünal ve Okul Öğretmenleri, Burdur Sosyal Güvenlik Kurumu İl Müdürü Bayram Balban, Burdur Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürü Ramazan Erdim, Aile ve Çalışma Sosyal Hizmetler İl Müdürü Hasan Güven, Burdur Bilim ve Sanayi Müdürü İsmail Türe, Bucak Sosyal Güvenlik İlçe Müdürü Eşref Gürdal, Burdur Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası Başkan Yardımcısı Salih Şimşek katıldı.

Türkiye'nin güçlü ve gelecek vadeden bir ülke olduğunu vurgulayan Başkan Meçikoğlu, İstihdam Seferberliği 2019 kapsamında iş dünyasına, girişimcilere 8 farklı teşvik sunulduğunu söyledi.

"Gelin bu tarihi teşvikten yararlanın"

İş dünyasına çağrıda bulunduğunu vurgulayan Meçikoğlu, "Gelin bu tarihi teşvikten yararlanın. Böyle bir teşviki hayata geçirdiği için hükümetimize çok teşekkür ediyoruz. Tüm teşviklere ilişkin tüm detaylara istihdamseferberligi.org adresinden ve Bucak Ticaret ve Sanayi Odası'nın 325 11 00 numaralı telefonundan ulaşmanız mümkün. Bu teşvikler konusunda şirket sahipleri ve yöneticileri kadar muhasebecilere ve şirketlerin insan kaynakları yöneticilerine de büyük görevler düşüyor. İstihdam teşviklerinin iyi anlaşılması ve uygulanması konusunda onlardan ekstra hassasiyet bekliyoruz" dedi. - BURDUR

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.04.2019 10:47 Kaynak: İHA

Bucak, Ekonomi
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