Son Dakika Haberleri: Budo ve İdo'da Sefer İptalleri

Budo ve İdo'da Sefer İptalleri

1 saat önce

BURSA Deniz Otobüsleri (BUDO) ve İstanbul Deniz Otobüsleri'nin (İDO) bazı seferleri, olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi.

Budo ve İdo'da Sefer İptalleri, System.String[]
BURSA Deniz Otobüsleri (BUDO) ve İstanbul Deniz Otobüsleri'nin (İDO) bazı seferleri, olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi.

İptal edilen seferler şöyle:

BUDO:

08.00 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci)

08.30 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Büyükçekmece)

09.30 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci) 

09.30 Bursa (Mudanya) - Armutlu (İhlas)

09.30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya)

09.30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya)

10.00 Armutlu (İhlas) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci)

10.30 İstanbul (Büyükçekmece) - Bursa (Mudanya)

11.30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Armutlu (İhlas) 

11.30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya) 

12.55 Armutlu (İhlas) - Bursa (Mudanya)Ü

İDO:

07: 50 - Kadıköy-Yenikapı-Bursa

08.30 - Bursa-Armutlu-Armutlu Tatil Köyü-Yenikapı-Kadıköy

09: 30 - Bandırma-Yenikapı-Bostancı

09: 50 - Kadıköy-Yenikapı-Bursa 

10: 30 - Bursa-Yenikapı-Kadıköy

11: 50 - Kadıköy-Yenikapı-Bursa

12: 30 - Bursa-Yenikapı-Kadıköy

18: 45 - Bostancı-Yenikapı-Bandırma - Bursa

»  »      Haber Yayın Tarihi : 23.02.2019 07:05 Kaynak: DHA

İstanbul, İstanbul Deniz Otobüsleri, Bursa, Ekonomi
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