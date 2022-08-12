Arjantin, ABD'nin talebiyle Venezuela uçağına el konulmasına karar verdi - Son Dakika
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Arjantin, ABD'nin talebiyle Venezuela uçağına el konulmasına karar verdi

12.08.2022 02:50
Arjantin, ABD'nin talebiyle Venezuela uçağına el konulmasına karar verdi

BUENOS Arjantin'de, haziran ayında alıkonulan, ABD'nin yaptırım uyguladığı ve Venezuelalı havayolu şirketine devredilen kargo uçağına el konulmasına karar verildi.

BUENOS Arjantin'de, haziran ayında alıkonulan, ABD'nin yaptırım uyguladığı ve Venezuelalı havayolu şirketine devredilen kargo uçağına el konulmasına karar verildi.

Arjantin basınında çıkan habere göre, Federal Yargıç Federico Villena, ABD'nin de talebi doğrultusunda İranlı bir havayolu şirketinden Venezuelalı havayolu şirketine devredilen kargo uçağına, el konulmasına karar verdi.

Villena'nın, uçağa el konulması kararını, Arjantin ile ABD'nin karşılıklı adli yardım anlaşmasını kapsayan yasa çerçevesinde aldığı belirtildi.

Haziran ayının başından beri Arjantin'in başkenti Buenos Aires yakınındaki Uluslararası Ezeiza Havalimanı'nda bulunan uçağın akıbetine, Arjantin ve ABD yargısı karar verecek.

ABD yargısı, ağustos ayının başında Venezuela uçağına el konulması emri çıkarmış ve bunu Arjantin makamlarına iletmişti.

Venezuela uçağının Arjantin'de alıkonulması, Venezuela hükümetinde rahatsızlık yaratmıştı.

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, uçağın ve mürettebatın Arjantin'de durdurulmasını sert bir dille eleştirerek, "Yüzsüzce bizi Arjantin'de soymaya çalışıyorlar." ifadesini kullanmıştı.

Arjantin'de alıkonulan Venezuela uçağı

ABD'nin yaptırım uyguladığı İran şirketi Mahan Havayollarından Venezuela'nın devlet hava yolu şirketi Conviasa'nın alt kuruluşu Emtrasur Kargoya kullanım hakları devredilen Boeing 747-300 tipli YV3531 kayıt numaralı kargo uçağı 6 Haziran'da Karakas'tan Arjantin'e gelmişti.

7 Haziran'da Karakas'a dönmesi planlanan uçak, yakıt yetersizliği nedeniyle bu uçuşu gerçekleştirememiş, 8 Haziran'da yakıt almak üzere Arjantin'den Uruguay'a hareket etmiş ancak Uruguay'ın hava sahasını kapatması üzerine yakıt alamadan Arjantin'e geri dönmüştü.

Güvenlik güçleri tarafından aranan kargo uçağının, araba parçaları taşıdığı tespit edilmişti.

Arjantin İsrail Dernekleri Delegasyonu (DAIA), İranlı mürettebatın ABD'nin terör örgütü ilan ettiği İran Devrim Muhafızları Ordusuna bağlı Kudüs Gücü ile bağlantılı oldukları iddiasıyla uçağın ve mürettebatın soruşturulması için şikayetçi olmuştu.

Uçağın, 5'i İranlı 14'ü Venezuelalılardan oluşan mürettebatının pasaportlarına el konulmuş ve ülkeden çıkış yasağı getirilmişti. Daha sonra Yargıç Villena, mürettebattan Mehdi Museli ile 11 Venezuelalının ülkeden çıkış yasağını kaldırmıştı.

ABD Federal Soruşturma Bürosu (FBI), uçağın kaptan pilotu Golamrıza Kasımi'nin İran Devrim Muhafızları Ordusuna bağlı Kudüs Gücü ile bağlantılı olduğuna dair dosyayı Yargıç Villena'ya iletmişti.

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Kaynak: AA

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