Buğday, arpa, mısır ithalatında gümrük sıfırlandı

Makarnalık durum buğday, adi buğday, kızıl buğday, mahlut, beyaz arpa, maltlık arpa ve mısır ithalatında uygulanan gümrük vergisi, bugünden itibaren, 31 Aralık'a kadar sıfırlandı.

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan Cumhurbaşkanı kararına göre, ülke ve ülke gruplarına bağlı olarak, kapsam dahilindeki ürün çeşitlerinin ithalatında uygulanan yüzde 0.0, yüzde 25, yüzde 35 ve yüzde 45 gümrük vergileri 31 Aralık'a kadar sıfırlandı. (Tablo)